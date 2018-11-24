焦點院線《非同凡響》導演歐文傑專訪：別輕忽他們的小宇宙

「其實我們是從生活中觸動，拍攝香港觀眾想看的、發生在生活周遭的事。」《十年》其中一段《方言》與《樹大招風》的導演之一歐文傑首部個人執導電影《非同凡響》，敘述一群接受特殊教育的孩子，在社會壓力與偏見之下，藉著一場音樂劇重新認識自己，片中的3位也參與音樂劇的正常人，也從中得到啟發，學會了理解與成長。

然而在歐文傑的眼中，並沒有什麼弱勢，但是確實從所謂的弱勢身上看見許多值得紀錄的東西。「我拍片並不是想要關懷弱勢，而是認為大家都應該站在對等的位置與角度，來面對每個生命。我覺得弱勢這幾字很具標籤性，如果我認為你們是弱勢，就是以居高臨下、高人一等的眼光心態來對待你們。」

由奶奶隔代教養帶大，從小在破碎家庭成長，生活在焦慮及擔憂之中的歐文傑，童年艱辛的經歷塑成他特殊的個性，而電影是他了解人生的途徑。「從小到大就沒有人管我要做什麼，我是從學校、書本去認識社會，可以做自己想做的事。小時候我不太會表達，也沒有情緒認知，發生什麼事都會比較晚才有反應，這可能是出於自我保護機制。」

拍片得獎後，歐文傑跟隨杜琪峰、羅永昌、韋家輝等導演工作及學習，從場記開始做起，陸續寫了《單身男女》、《高海拔之戀II》、《毒戰》等商業電影劇本，在電影創作中摸索成長，熟悉了電影工業的運作模式。

「剛入行時大部份的投資來自歐美市場，我寫的劇本也比較偏向好萊塢，然後你會發現原來大家都用同一個方法說故事。坦白說，我對於娛樂片真的不夠專業。」

Photo Credit：甲上娛樂 歐文傑用素人特教學童「珈朗」在《非同凡響》中演出

之後香港電影業面臨重大變化，中港合拍片成為正統，原本預計開拍的計畫全都停擺。為了實踐自己的目標與夢想，歐文傑還去補習班教中文賺錢，「補習班待遇高，每星期上12小時的課，就跟當編劇的薪水差不多。」直到2015年，電影《十年：方言》讓歐文傑看到了其他可能性。「是技術重要？還是構想重要？意義很不同，對我的衝擊很大。」

《十年》是集結了十年後的香港的5部短片，分別呈現5種香港可能成為的模樣。5位新導演不約而同拍出的幾乎都是崩壞的香港。《方言》是其中第3個單元，歐文傑以直截了當的方式，帶出「想消滅一個文化，首先要消滅它的語言」之嚴重性。

2016年，獲得香港電影金像獎最佳電影、最佳導演等多個獎項的《樹大招風》，由歐文傑與許學文、黃偉傑3個新生代導演共同執導，彼此並不熟識的他們各自獨立拍攝，為了讓3段故事內容不重複，又能統整合成劇情完整的長片，大家來回討論修改，足足花費5年時間，讓融合實驗性質的《樹大招風》成為年度最佳香港電影，影評甚至表示看過本片：「就知道香港電影並未死去」。

雖然獲獎，但歐文傑坦言，金像獎與他沒有關係，得獎後也沒有積極往大格局的娛樂片邁進，反而以描寫特教學生的小成本勵志片《非同凡響》闡述個人理念。「對我來說，《非同凡響》是只要你做這件事，價值已經在那一刻出現了，他們不是比賽，也沒有獎座。」

近幾年香港流行拍攝社會邊緣人士面對問題的影片，《非同凡響》內容圍繞著智障孩子與身邊人物的點點滴滴，與彼此的情感與人倫關係，看似與探討鬱躁症及自閉症的《一念無明》與《黃金花》有些相近，只是這2部片都是由專業演員詮釋患者，而歐文傑為了為去除戲劇感，以平實直白的角度，呈現出這些可能飽受歧視者面對的日常真實情形，大膽地由特教學生實際參與拍攝，讓觀眾更能感受到真實性。

Photo Credit：甲上娛樂

真人真事改編的《非同凡響》，描述特殊學校的老師、學生與普通中學學生合辦的一場音樂劇。「其實會拍成電影純屬巧合，以前拍短片時我接觸到粉嶺特殊學校校長，校長給了這齣音樂劇表演的DVD，我看完後感覺很有意思，覺得有些東西很值得講出來，後來香港社會服務聯會找我拍教育議題的電影，就決定把這件真實故事結合自己的想法再拍出來。」

本片拍攝的方式及風格與之前的《十年》、《樹大招風》大相逕庭，少了些憤怒，多了些溫情，角度多面向又點到為止，呈現的手法似乎有些壓抑淡然。

歐文傑坦言，這幾年他對電影的想法改變了不少，以前會創作商業片，現在則不再關心票房。「我拍戲從來不是為了賺錢，我不會拍自己不喜歡的作品。」《十年》與《樹大招風》的政治意味較為濃厚，《非同凡響》則偏向社會性議題，但導演強調這些「政治標籤」都是外界給予的，他們在創作《十年》時並沒有定位為政治電影，而《樹大招風》更是一部警匪片。

「對我來說，只是想呈現香港社會在不同年代的狀態而已。若《樹大招風》是過去的香港，《十年．方言》是未來的香港，《非同凡響》就是現在的香港，是我個人面向社會的三部曲。」

Photo Credit：甲上娛樂 由《骨妹》獲香港金像獎最佳新演員提名的余香凝，在《非同凡響》中演出清秀女學生。

片中大部分的特教學生都是真正輕度智障學生的本色演出，歐文傑指出，他們的天然單純與真誠自然很讓人疼愛。「許多人會覺得小孩子，尤其是弱智的孩子們，拍片會不受控很辛苦，但其實你會讚歎他們擁有的才華，如果他們本身不具備演戲的能力，我也很難訓練智障孩子演戲。電影中大部分的智障孩子都不是扮演自己，他們都知道自己正在演戲，反而更投入表演。」

在電影《骨妹》表現出色的廖子妤，也隱身在這群特殊學生之中。廖子妤以全素顏、沖天小辮，不修邊幅的模樣與歪歪斜斜的站姿，詮釋特教班弱智學生，外型內在與演技神似到連特教孩子的家長，都以為她是新來的同學，許多觀眾更沒認出她是廖子妤，讓她很有成就感。「子妤說，她發現特教學生因為缺乏運動，肌耐力比較弱，站姿也會與一般人不同。」

9頭身的開朗美女的余香凝，也是素顏上鏡，並刻意駝背及壓出雙下巴，及一副疲倦的形態與眼神，扮演角色與本身的個性及外型差異極大。余香凝表示，「不要帶著歧視的眼神及言語對待他們，他們都有感情，能夠感受到大家對他們的惡意。」

有著青春判逆外型的岑珈其，更坦言接拍電影前曾經擔心特殊孩子很難合作或應付，但在拍攝過程中，發現只要彼此多相處，他們很容易將對方當成朋友。歐文傑表示，余香凝與岑珈其的演出都十分出色！「演繹更是入型入格」導演說道。

谷祖琳在片中飾演特殊學校的老師，教導及組織特教學生完成一齣音樂劇。在正式拍攝前，谷祖琳花了3個星期「實習」擔任特殊學校老師，更能將老師面對智障孩子的愛心、無奈與無力，表演得真摯而感人。而這幾年的養兒育女經驗，也幫助谷祖琳更快掌握與投入這個角色。

「我發現特殊兒童的生活及思想都比普通人簡單很多，人是很複雜的生物，總是無盡的需求慾望，智障孩子沒那麼多追求，反而活得更開心純粹。我反倒覺得與他們相處還比較輕鬆容易。」

谷祖琳表示，他們完全相信她是真正的老師。「他們真的以為我們是新老師，甚至到拍攝完畢都不知道我是演員，之後我也沒有向他們澄清其實我是演員，因為我很享受當他們老師。」

歐文傑指出，拍攝時發現特殊學校孩子們的能力遠超出想像，許多臨場反應真實又精準，表達出充滿戲味的真摯情感。「我們都習慣用特殊的眼光去看他們，認為他們應該接受幫助。拍完《非同凡響》後，我體會到其實這群小朋友有很強軔一面，他們本身就有能力可以做好事情。」

為了不辜負演員、學生及工作人員的付出，歐文傑絞盡腦汁在拍攝期間做到最好，連續3個月沒有好好睡覺。他透露，電影中珈朗看著爸爸出門開貨車工作的一幕，其實是親身經歷。「我在缺乏父母陪伴的環境下成長，有時會偷偷看爸爸離家駕駛計程車，只希望他能多與我相處。」

「社會不是只有幾個層面，當出現問題時不應該只由某個層面的人承受惡果，這是整個社會需要共同承擔的責任。」他在谷祖琳、余香凝與岑珈其3條故事線注入對社會的觀察，除了描述底層市民的生活，也包含中產或富裕家庭面臨的問題。

在上天的不公平之下，現實社會有些人可能會以歧視厭惡的方式，對待這些被外界認為有問題的特殊孩子。雖然天生有些缺憾，其實他們懂事又堅強，有著比更敏銳的能力，更懂得如何去愛身邊的人，不會戴有色眼鏡去看人，也比普通人更堅強勇敢的生活。

無論來自任何階層任何，擁有何種天賦、才能與成就，歐文傑深信，每個生命都能活出各自非同凡響的人生，「不要看輕他們所能發揮的小宇宙」！

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航