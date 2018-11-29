人生短短幾個秋，不唱不罷休？古文版「蜂蜜檸檬」

文：祁立峰

盧廣仲曾經說過，吃早餐是一件很嘻哈的事，依此類推，在辯論會結束時間還沒用完之前，清唱個〈愛江山更愛美人〉也是很嘻哈的事。但鄉民們可能不知道，這種在一長串辭後鋪排之後繫詩或繫歌作為收束，並且以清唱作為結尾的格式，在先秦以降的辭賦裡很流行，且被認為是合於禮教、寓於諷諫、猶如蜂蜜檸檬般適用的黃金體制。

我們之前介紹過戰國美男子宋玉 vs. 龍騎士登徒子的著名一役〈登徒子好色賦〉，最後還有一段，由章華大夫提出他心目中的美女形象，而這段原文是這樣：

大夫曰：「唯唯。臣少曾遠遊，周覽九土，足歷五都。 出咸陽，熙邯鄲。從容鄭衛溱洧之間。是時向春之末，迎夏之陽。鶬鶊喈喈，群女出桑。此郊之姝，華色含光。體美容冶，不待飾裝。 臣觀其麗者，因稱詩曰：「遵大路兮攬子袪，贈以芳華辭甚妙。」於是處子怳若有望而不來，忽若有來而不見。意密體疏，俯仰異觀，含喜微笑，竊視流眄。復稱詩曰：「寤春風兮發鮮榮，絜齋俟兮惠音聲，贈我如此兮不如無生」。（〈登徒子好色賦〉）

來，老師音樂請下，「人生短短幾個秋╱不醉不罷休╱東邊我的美人（正採桑葉）╱西邊黃河流」，章華大夫看到一群採桑工作中的正妹，一看就看到其中一個最正的，跳上前來搭訕，但人家畢竟是大夫水準比較高，不是說「安安幾歲住哪ㄩㄇ」這種低俗哏，而是先引用一首《詩》，說不要看我蛇蛇一條，我也想牽著小姊姊的袖子走在大街上，想要為你寫詩為你靜止，為你做不可能的事。正妹此時才注意到他，想說有個怪叔叔在那邊為我唱歌，警察叔叔就是這個人。章華大夫看妹對他好像有點意思，卻又不跟自己發生更進一步的關係，不我是指更進一步的友誼關係，於是唱了第二首蜂蜜加檸檬之歌，「寤春風兮發鮮榮，絜齋俟兮惠音聲，贈我如此兮不如無生」，翻譯就是我都已經洗洗睡等你的簡訊了，如果你真的要這樣已讀不回，我乾脆一槍斃命死了算了。

喂喂不對耶，你才剛認識人家大概十秒左右，現在是在玩街頭邱比特嗎？一般認為章華大夫代表的愛情觀，就是一種發乎情止乎禮儀、以禮自防的三觀。而這樣的價值觀放在〈登徒子好色賦〉的最後，就是所謂的「曲終奏雅」，希望能提醒並諷諫君王不可耽溺聲色情慾，而必須勵精圖治。

如這般引詩獻歌的體制，就成為其後「賦末繫歌」的濫觴，更影響到漢魏六朝的辭賦，像班固的〈兩都賦〉最末有「辟雍詩」、「靈臺詩」等五首，而謝惠連的〈雪賦〉描寫司馬相如、鄒陽輪流辯論，到最後由鄒陽來清唱、枚乘作亂辭：

歲將暮，時既昏。寒風積，愁雲繁。梁王不悅，游於兔園。迺置旨酒，命賓友。召鄒生，延枚叟。相如末至，居客之右。⋯⋯相如於是避席而起，逡巡而揖。曰：「⋯⋯」鄒陽聞之，懣然心服。有懷妍唱，敬接末曲。於是迺作而賦積雪之歌，歌曰：「攜佳人兮披重幄，援綺衾兮坐芳縟。燎薰鑪兮炳明燭，酌桂酒兮揚清曲。」又續而為白雪之歌，歌曰：「⋯⋯」歌卒。（梁）王迺尋繹吟翫，撫覽扼腕。顧謂枚叔，起而為亂。（謝惠連〈雪賦〉）

〈雪賦〉可說是謝惠連的一種新創作，他想像過去的貴遊集團互相贈答酬作的實況，進而再現他們的集體共作，賦前有序說明了參加這場賦雪歌辭辯論會的成員，包括司馬相如、鄒陽與枚乘。相如先作〈雪賦〉，鄒陽心服之後唱了〈積雪之歌〉與〈白雪之歌〉（萼洋尼輸惹），最後枚乘再做亂辭，亂辭同樣用的是楚辭體「兮」字句，是可歌可詠、表達出情感的迴環往復與沉吟。

在辭賦的流變史中，「賦末繫歌」與「繫詩」是一個常見的體類，譬如南朝文人的〈採蓮賦〉，大多設定由採蓮女最後來唱個〈採蓮曲〉來總結，這當然有文人的情慾想像，但也將這樣以歌作結的體制發展到了極致：

於時妖童媛女，蕩舟心許。鷁首徐回，兼傳羽杯。棹將移而藻掛，船欲動而萍開。⋯⋯荇濕沾衫，菱長繞釧。泛柏舟而容與，歌採蓮於江渚。歌曰：「碧玉小家女，來嫁汝南王。蓮花亂臉色，荷葉雜衣香。因持薦君子，願襲芙蓉裳。」（蕭繹〈採蓮賦〉）

不過我們也有之前也有談過，像這種〈採蓮歌〉的人物形象設定，大多是小家碧玉的平民女孩，愛慕尊爵不凡的貴遊公子，但又礙於階級不敢告白的自high幻想，愛江山又愛美人，但尼有想到美人也愛你嗎？醒醒吧，並沒有，所以這種幻想詩其實就有點像八卦版的妹妹文，看看就好了。

但我覺得重要之處在於如此的體例，而後成為辭賦的關鍵格式，因此在大家很熟悉的蘇軾〈赤壁賦〉裡，才會有「於是飲酒樂甚，扣舷而歌之。歌曰『桂棹兮蘭槳，擊空明兮溯流光。渺渺兮予懷，望美人兮天一方。』」如此突兀的橋段。這樣楚辭體的運用，唱詞與辭賦的結合，其實歷史淵遠流長。謝謝天，謝謝地，謝謝蜂蜜檸檬讓這樣古老的體制重現被運用在現代生活中，讓我們體會到辭賦「曲終奏雅」之微妙與精髓。真可謂慈悲沒有敵人，亡羊補牢，猶未晚矣，謝謝大家（科嘛嘛）（到底結論在公三小）。

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