完美媽媽根本不存在：舊的「滑雪道」讓你無法踏出成為好母親的第一步

文：蘭迪．魯本斯坦（Randi Rubenstein）

親子難題：其他媽媽都比我完美，是真的嗎？

瑪姬五十多歲，有個十五歲的女兒。她的人生充滿光景，是個成功的商業顧問、熱心志工、盡責妻子，也是忠實的朋友。瑪姬完美融合傳統女性和男性的角色。她善良、有愛心，充滿母性特質，同時又務實、懂得謀略，無論是什麼差事，她總是幹勁十足的把分內工作做完。擔任她的輔導員，就像我聽過老師描述教到有天分的學生那樣自在。她學習速度快，很願意接受新工具，或用新角度看待事情。對於與女兒建立更緊密的關係這方面，她結合了自己顧問務實的技巧、發自內心的母愛，以及她想在任何時刻給女兒最好教育的心。在我們合作的那段時間，她獲得非常值得的體驗，而我作為觀察者，也獲益良多。

當時，瑪姬來參加我為期八周的成為妳的夢想母親課程，這門課是受到我奶奶瑪格達所啟發，專門開設給曾遭受母親身心虐待的女性。瑪姬散發出熱忱和模範學生的氣息，令我期許她將在這門課程表現優異。課程一開始的內容，是去挖掘和母親之間關係的根源。我派了幾項功課讓大家回家完成，然而我的模範學生——瑪姬，卻錯過了作業繳交期限。

瑪姬和我通電話討論作業。她說服自己是因為正當理由耽誤了功課，但我懷疑她是下意識的逃避這項作業，並抗拒這個話題。在我溫和的指引後，雖然她尚未完全接受，卻能漸漸開始對母親的過去感到好奇。

我向瑪姬解釋，在她心裡一定有個偏差的信念在扯她後腿。若她真的想從這門課獲得幫助，我們可以一起探究背後的原因。人們重複產生的某種想法會在腦中深埋一條神經路徑，或說一條「滑雪道（ski track）」，那就是「信念」。有時這些信念埋得太深，甚至讓你相信那是真理，因此，痛苦的信念限制了你的心智發展和成長。

當她和我開始談論一些往事，以及她母親的成長經歷時，我的模範學生瑪姬流露越來越多好奇，就像小時候總是要父母再念一個床前故事那樣。當她探索越多越常說：「我媽根本不想嘗試。」我問她這句話是什麼意思，瑪姬告訴我：「她根本沒有嘗試改善自己的狀況。我母親在大學讀心理學，有許多聰明的朋友和顧問，他們都比我母親更有智慧、更懂得鼓勵人。這點證明了我母親曾擁有許多資源。而當我還是青少年時，她做過幾年需要跟社區青少年互動的工作，還廣受那些青少年愛戴。她向所有人戴上假好人的面具，但對我總是充滿苛責、批評、缺乏鼓勵。事實證明，即使她顯然知道怎麼做比較好，卻根本不想為我成為更好的母親、更好的人；她連試都沒試。」

在我們反轉這個想法，並找到新證據，用來支持較不傷人的想法後，瑪姬感到如釋重負，並能加以諒解。在探索瑪姬母親的故事時，我們發現她媽媽人格上的缺陷。瑪姬母親由於缺乏自尊和安全感，試圖透過女兒來實現自己的人生。我們也認為，從小生長於經濟拮据的單親家庭，可能讓她必須靠表象的財富和成就產生安全感。現在瑪姬取而代之的新觀念是：「她的觀念讓她無法踏出成為好母親的第一步。」

舊的滑雪道——也就是神經路徑——深埋在你的腦海裡。對於渴望追循相同模式的人類來說，鑿出新的神經路徑需要下工夫練習。替你的新回憶、想法取個傻氣的名字挺有幫助的，因為你的大腦和身體喜愛歡笑。將你的新滑雪道取名為「妊娠夢魘」這類的名稱，或者讓腦海浮出「仙納度（Xanadu）」的旋律，想像奧莉薇亞．紐頓．強（Olivia Newton John）穿著華麗服裝現身的模樣，這樣當在你受到負面刺激時，便能更容易步上新的滑雪道，而不是自動導回舊路線。這個策略能加深新的滑雪道，讓你重塑自己的大腦，並在你深陷痛苦的信念時，允許新模式介入。

身為務實的生意女強人，瑪姬完成練習後，很快指出她母親已經過世了，自己也很少提到母親，所以不太確定這麼做的意義是什麼。我向瑪姬解釋，深層的偏差信念早已深植我們習慣的思維，每當大腦被提醒起類似的小事，就會影響我們的生活。只要小小的刺激，就能讓你察覺到身體變得激動：你的心跳可能開始加快，體溫開始上升；你會感受到生氣、害怕、煩躁、挫折或悲傷這類的情緒。身為一名資優生，瑪姬並沒有讓我失望。她立即聯想到老公杞人憂天的個性對她來說多麼煎熬，因為這讓她的大腦想起母親過去長久以來的悲觀個性。

於是瑪姬興奮地開始加強新滑雪道：「她的觀念讓她無法踏出成為好母親的第一步。」每當她因他人的悲觀而感到怒火中燒時，她的大腦會開始提醒自己嘗試新的思考方式，而她知道自己的老公將能提供很多練習的機會。

教養心法：開發大腦新的「滑雪道」

請看下列圖表。對我來說，瞭解我們的初念，並將初念和產生的效應聯結，是個高難度的思考技巧與工具。我花了好久時間才真正「領悟」這個概念。若這概念對你來說有如天書，請不用擔心。既然不是天才的我都能瞭解，你一定也可以。當你發現你的初念會直接影響最終結果後，這就會成為你的另一項超能力。

這個思考模式跟成為一名覺知家長有什麼關係呢？ 它呈現出你的初念是如何影響你的行為，並導致最後的結果。

這個循環圖的事件以順時鐘方向的順序進行。當你發現自己因為處於特定情境（圖表最上方的圓圈）而引發負面情緒時，你的大腦想起了過往的類似經驗。操控這個功能的大腦區塊，控制了你的生存反應——讓你決定在面對危險時反擊、逃跑，或是暫停。

Photo Credit: 三采出版

近期經驗和原始經驗不須完全吻合，就能啟動大腦的生存反應。事實上，大腦無法辨別這是當下的情況或是回憶。你的身體開始對大量皮質醇產生反應，不一會兒，與往事關聯的潛意識想法就席捲而來。這讓你感到不舒服，導致你大吼大叫、發脾氣、感到自責，或者尋求紓壓的干擾方法。深埋在心底的偏差信念影響了你的行為並決定了結果。結論是：你的初念決定了後果。

人類的大腦喜歡尋找固定模式。根據細胞生物學家布魯斯．立普頓（Bruce Lipton）指出，我們出生後七年內，潛意識或慣有的思維，會被身邊的人、事、物、言行舉止「設定」，這通常來自家長、兄弟姊妹、老師以及居住的社區。這個設定影響了你腦中95％的時間自動預設使用。就算你花時間閱讀、追求知識來改變你的生活，還創造了有別於成長經驗的新教養模式，你卻只有5％的時間，會往知覺大腦裡的檔案櫃取得這些新資訊。重複出現的想法，特別是來自童年時不愉快的經驗，已向下紮根變成一種信念和思考模式，甚至連你自己都不知道它的存在；它已經變成某種你深信不疑的處事方法。

若你的信念是負面的，或引發自我毀滅的，就叫做偏差信念，它限制了你成長、治療及發展的潛力。偏差信念可能埋在內心深處，讓你有時甚至難以區辨。

探索和偏差信念相關的往事，會讓你充滿驚喜和能量。因為當你真的做到了，就能建立新的中立思考模式，也就是在腦中開發出新的滑雪道。我們的目標是把舊的思考模式甩到一旁，建立讓你自在許多的新思考模式。

當你成功揭露那些隱藏在你心中的舊有偏差信念時，就能找到令你舒服自在的新替代觀念。這個過程，我不僅親身經歷過幾次，也曾幫助客戶成功做到。這是個令人振奮的嶄新改變方法，甚至有點像魔法一樣奇妙。不過，我不是魔法師，而這也不是什麼幻術，但這個剷除偏差信念的練習有效到讓人雞皮疙瘩掉滿地。讓我吃驚的是，身為一名輔導員和普通的媽媽，沒有神經科學博士或其他令人讚嘆學歷的我，居然能輕易掌握這個技巧。我能夠在腦中開發出一條新的滑雪道，重塑我的大腦，還能教導你如何一起達到目標。

就是這個做法，能阻止你童年的潛意識設定亂入成年生活，協助你填補教養鴻溝，在和孩子間的緊張時刻當個冷靜、專注的家長。你可以成為自己人生的老大，自行選擇扶養孩子的方式，而非不自覺的開啟自動導航模式，讓舊有設定先聲奪人，還不小心將帶來苦日子的舊模式傳給下一代。瘋狂的定義，不就是從反覆相同的行為中期待不一樣的結果嗎？讓我們走上理智的道路吧！

實不相瞞，解除舊信念、開發出新的中立滑雪道的工作會是場馬拉松，而非短跑衝刺；不斷練習、重複才會熟能生巧。有很多方法都能轉換痛苦想法，重塑你的大腦。我推薦拜倫．凱蒂的方法結合重新定義內心感受的手法。

書籍介紹

本文摘錄自《放過自己吧！「完美媽媽」根本不存在：全美家長最信賴的教養教練，陪妳輕鬆做媽媽》，三采出版

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作者：蘭迪．魯本斯坦（Randi Rubenstein）

譯者：奧莉葳

理論OUT 實例FUN 工具策略IN＝打通你的任督二脈！

當媽媽，不用太完美！

力求完美只會讓你陷入孤獨，離孩子愈來愈遠。

看著自己臉書上貼滿了與小孩的合照笑臉，手機、電腦把小孩照片當桌面，但私底下卻是孩子失控，你更失控，令人覺得異常諷刺，自己是個超級大笑話。

停！

並不是你錯做了什麼，

而是你太執著於當個「完美媽媽」！

好消息是……你並不孤獨，

你不是「不良媽媽孤島」上唯一的島民，快加入「戰士媽媽團」，夢想的緊密家庭藍圖即將實現。

教養教練蘭迪聽到了你的難題！

本書作者跟隨由歐普拉背書的瑪莎．貝克為生命教練，並在實際的教養經驗中操練、測試，得出以下結論：再多教養理論都是空談，父母只需要可靠的基本教養工具和有效策略就足夠。

從現在起，跟著教養教練，重塑大腦，終結自責、罪惡感的惡性循環。

只要有這本書，你就可以在孩子鬧脾氣時，理智線快斷時，保持平靜，當個冷靜、果斷、頭腦清楚的家庭CEO。

「冷靜的人，才能解決問題」

做好自我管理，事後就不會有罪惡感；當你能在孩子面前掌握、示範這項超級技能時，他們也將和你一樣，成為能冷靜解決問題的人。

對了！作者還會說服你，不用覺得必須立刻戒掉自己的紓壓行為。你是你人生的老大，時間一到，你自然會減少這樣的行為，或是直接將它拋到九霄雲外。為了你最愛的小孩，快快加入媽媽戰士團，互相取暖、求進步。

本書打造給家有小孩（不論大or小，一般or特殊），特別有下列症頭的父母：

受夠理論，只要效率高、成效好的方法

沒辦法壓抑對小孩大吼大叫或想要忽略小孩

教養時，不斷興起罪惡感

試過各種教養策略，卻無法有效執行

買了教養書，但念完幾頁就不知道丟到哪裡

本書特色

不用嚼深澀理論，獻出最寫實的案例，以及經由教練／學員反覆操作後的有效教養工具。 詼諧幽默的筆調，達到「媽媽開心，小孩就開心」的療癒效果。 敢叫媽媽不用立刻戒掉「別人說的壞事」，敢碰觸非典型媽媽題材、不適合攤在陽光下討論的祕密。 擁有這份教養行動電源，隨看隨充。

Photo Credit: 三采出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九