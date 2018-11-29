影響日本當代設計者的陰翳美學：「幽玄」的形式與美學價值

文：大西克禮

風吹白浪起：幽玄的形式與美學價值

最近，許多關於「幽玄」的研究陸續發表，然而其中多數是討論幽玄的歷史，或是特別針對幽玄思想的文學史或精神史的研究。總體看來（雖然我瞭解的恐怕只是其中一小部分而已）， 我認為相關研究不是將這個概念無限制擴大到世界觀的範疇，就是給予過多特別限制後的分析。我想，無論如何分析「幽玄」概念或思想歷史的形成，亦或由外國傳入的軌跡，都無法立即闡明它在美學上的意義。

有鑒於此，我想在此跳脫精神史的角度，專從美學觀點來探討這個問題。不過，為了進行這一研究，也不得不考量相關的基礎性研究，以及「幽玄」一詞的文獻用例。但是，在文獻的用例研究上，就要將範圍擴大到歌學著作之外的日本古典詩文乃至中國文獻。這樣的研究，我們只能等待相關的專家來進行。無論如何，幽玄美學這樣的概念從日本歌學中產生，因此我們有必要涉及主要的相關文獻。

在這樣的研究中，有一點特別值得我們注意。就是將「幽玄」一詞作為一個特殊的美學意義上的「價值概念」來思考，以及將它作為一種被稱為「幽玄體」的「形式概念」來思考，兩者間有所區別（有關兩者之間的細部意義，容以後再述）。當我在看日本的歌學文獻，我的想法是，「幽玄」一詞的使用在許多場合都預設了「幽玄體」這個形式概念，或者是從這個形式概念所引導出的概念（即便並沒有使用「幽玄體」或「幽玄調」這樣的表述）。

然而有的時候，在這些文獻以及歌學以外的文獻裡，也有脫離了形式概念， 只將「 幽玄」作為純粹具有美學價值的概念的用例。本來，先有「幽玄」一詞才衍生出「幽玄體」。然而，一旦幽玄確立了形式概念， 其意義固定後， 從中衍生出的新的含義， 例如和歌評比（ 歌合）的判詞中的「幽玄」，與（形式概念形成之前）最初美學概念的「幽玄」未必相同。然而，「 幽玄」或「 有心」[1] 等概念的定義一直相當混亂，我想在後文試著整理，在此先埋伏筆。

關於「 幽玄」一詞在中國的用例， 我們可以參考岡崎義惠氏《日本文藝學》中的整理：

「委性命兮幽玄，任物理兮推遷」（唐／駱賓王／《螢火賦》）

「峨峨東嶽高，秀極沖青天。岩中間虛宇，寂寞幽以玄 [2] 。非工複非匠，雲構發自然。器象爾何物？遂令我屢遷。逝將宅斯宇，可以盡天年。」（晉／謝道韞／《登山》）

。非工複非匠，雲構發自然。器象爾何物？遂令我屢遷。逝將宅斯宇，可以盡天年。」（晉／謝道韞／《登山》） 「佛法幽玄」。（唐／臨濟禪師／《臨濟錄》）這些用語，有的背後含有中國的老莊或禪宗思想，但不論如何，我們都應該照「幽玄」的字面意思來解讀。

此外，日本歌學文獻以外的幽玄例，則有藤原忠宗（1087 ─ 1133）在《作文大體》所提出的「余情幽玄體」的詩的形式，其中舉出了菅三品（菅原文時；899 ─ 981）的詩：「蘭蕙苑風催紫後，蓬萊洞月照霜中」， 評曰：「 此等誠幽玄體也， 作文士熟此風情而已。」想來， 這首詩作中的所謂余情幽玄，是借菊花象徵性表現幽玄之美。但是在這裡，已經明確地表達了幽玄作為詩的一種形式概念。以上與我將在後文闡述的歌學忠岑十體中的形式思想相比，時代上說不定更晚一些，所以或許是受了歌學形式的影響也不一定（ 特別是《 作文大體》中提到的這一段，不是出自忠宗本人之手，是混入了後人的文章）。

在大江匡房（1041 ─ 1111）、藤原敦光（1063 ─ 1144）等平安時代擅長漢詩的日本文人寫的文章中，可以讀到「幽玄之境」、「古今相隔， 幽玄相同」、「 幽玄之古篇」、「 幽玄瑩才」、「 術藝極幽玄， 詩情仿元白」、「 幽玄之道」等說法， 這些是藉由「 幽玄」的概念， 來定義藝術美的極致， 或者到達這種境界的才華與途徑， 因此明顯是在強調幽玄的美學價值。換言之，在這些說法中，看不出幽玄受到特殊形式的束縛。在這些文章出現的時代， 如藤原基俊（1060 ─ 1142）這樣的傑出歌人，同時又擅長漢詩文寫作，可以得知歌道的「幽玄」概念應該已經在其周圍的文人墨客間流傳開來。不過，在這些例子中，「幽玄」一詞尚未全面地形成一種特殊的形式概念。

接下來再看看歌論或歌學方面，最先出現「幽玄」一詞的，正如許多人所指出的，是紀淑望（不詳─ 919）所寫的《古今和歌集》中的〈真名序〉 ：「 至如難波津之升獻天皇， 富緒川之篇報太子， 或事關神異，或興入幽玄，但見上古歌多存古質之語，未為耳目之玩」。這裡的「幽玄」可以作種種解釋。有些看法將此幽玄視為佛法幽玄，並解釋為與聖德太子的傳說有關，我則是持保留態度，但可以確定的是，此時的幽玄雖然與歌道有關，卻不具備後文將討論的形式概念。

在另一個平安時期的歌人壬生忠岑（898 ─ 920）所提倡的和歌十體[3]中， 除了古語體、神妙體、直體之外， 還列舉了餘情體、高情體。忠岑十體當時是用來區分和歌的形式，但他的分類顯然很混亂，算不上嚴密。十體中並沒有出現「 幽玄體」， 但最接近後來幽玄體形式概念的，應該是「餘情體」和「高情體」。歌人忠岑對於高情體解釋道：「此體，詞雖凡流，義入幽玄，諸歌之為上科也。」這裡使用了「幽玄 」一詞。順帶一提，我懷疑此處的「雖」字應該是「離」字之誤。按原文來解釋，指幽玄的價值只在於「義」，亦即「心」的方面。我倒覺得，歌人認為「詞」與「義」都超凡脫俗，進入了崇高幽遠的境界。

這樣解釋，可以與下文的「諸歌之為上科也」相呼應，正好表示出和歌整體美學價值的最高境界。儘管和歌的形式思想已產生，但「幽玄」這一概念還沒有直接成為一種形式，只限於和歌整體的美或是藝術價值的概念。之後的歌學文獻， 年代最早且最值得注意的， 是藤原公任（966 ─ 1041）的《 新撰髓腦》及《 和歌九品》， 後者將和歌的價值等級分為九品，而我們看一下九品中的最高等級（上品上）所舉的和歌例是：「 明石海岸前， 朝霧薄明中， 扁舟隱入島， 路險人心寂」。還有壬生忠岑的：「 逢立春， 吉野山上霞霧繞， 今朝見如是。[4]」（《拾遺和歌集》〈卷一、春〉）。

公任對這兩首歌的評語是：「 用詞妙， 心有餘。」所謂「 心有餘」，就是餘情，從形式的觀點而言，相當於壬生忠岑的餘情體或高情體，或者後來所謂的幽玄體。在藤原公任的《新撰髓腦》中，將和歌分成九種形式，並舉「風吹白浪起」[5]為第一式，認為「應以這首為和歌典範」。這裡主要取的是和歌形式的觀點，而上述和歌九品的分類標準明顯是價值上的分類。像這樣，公任的歌學已經是形式與價值並行，這是我們特別需要注意的。

接下來來看藤原基俊在歌合判詞中使用的「幽玄」概念。基俊是平安時代後期的和歌權威，他對於《中宮亮顯輔家歌合》[6]的左和歌「遠望似紅葉， 霜露覆梨樹， 誰宿此秋景。」與右和歌「 紅色末摘花， 濃淡披秋露， 初染楓葉樣。」下了這樣的判詞：「 左歌雖擬古質之體，義似通幽玄之境；右歌義實雖無曲折，言泉已（非？）凡流也，仍以右為勝。畢。」在這裡，基俊說左和歌通幽玄之境，指的是甚麼呢？或許基俊也是基於老莊的禪學等思想， 認為此歌吟出了沒有妻子相伴、獨自幽棲在晚秋山間的隱士的心像，所以才給了「幽玄」一判詞。

然而，假如我們跳離此解釋，或許還可以將基俊的意思理解為：左歌用詞古樸，意境卻太複雜。它的缺點是，心與詞多少有些不協調之處；相反地，右歌內容不曲折，詞語流暢，形式與內容調和，因此相較之下略勝一籌。無論如何，在這個判詞中值得我們注意的是，基俊對於左和歌給了「幽玄」的美學評價，卻沒有因此認定它的藝術價值一定較高。還有， 他只說了「 幽玄之境」， 並不一定表示他談的是幽玄體的形式概念。

也就是說，基俊評論的「幽玄」是基於老莊或禪宗的宗教思想意義，並非美學意義。這樣解釋似乎說得通，但我想似乎又不是那麼簡單。為什麼呢？第一，被評為「幽玄」的和歌沒有在歌合勝出，這種例子在其他判者的判詞中也經常出現；第二，在基俊的時代，漢詩文方面經常出現「 幽玄」的概念。加上《 作文大體》中的「 幽玄」， 以及忠岑十體中對高情體的說明中所使用的幽玄，當然會帶給擅長漢詩的和歌權威基俊不少影響。

這樣看來， 單純作為歌道中的形式概念或特殊術語的「 幽玄」， 與一般用於表達美學價值或藝術價值之極致的「 幽玄」， 兩者在涵義上乖離，從基俊的判詞已經可以看見此朦朧姿態了。對於像我們一樣，希望從美學意義探討「幽玄」概念的人，這兩方面的意義及關係，確實是個棘手問題。

註解

有心：歌論用語，指深慮的心或心思。在平安時代作為日常用語，指「深思熟慮」。反義詞為「無心」。 此處的幽玄在形容神仙洞府中的幽寂靜謐，玄奧又變幻莫測。 和歌十體：歌論用語，內容涉及歌體、發想、表現技巧等，非單純指和歌的體例。 歌中的吉野山背景是雪景，歌人因為立春了，竟將雪景看成了春霞。 收錄於《伊勢物語》、《古今和歌集》，作者不詳。全文及注解可見本章首頁。 「歌和」是將歌人分成左右兩組，對兩邊的詠歌進行優劣評論的藝文批評會。《中宮亮顯輔家歌合》為平安時代後期的和歌集。

書籍介紹

本文摘錄自《日本美學2：幽玄：薄明之森》，不二家出版

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作者：大西克禮

譯者：王向遠

美如真理，在隱蔽下無限延展

幽玄［ゆうげん］

影響日本當代設計者的陰翳美學

若人生中追求「光」，首先要認真凝視眼前名為「影」的苦難現實。──安藤忠雄

幽玄是人類得到光明後遺失的美的領域。──深澤直人

時間進入中世，在日本歌人的領略下，佛法、老莊、日本的神道被揉合出一種獨特的美學──幽玄。幽是隱微，玄是奧妙的黑，幽玄原指枯淡之心的深邃境地，諸行無常的人生真義。

美從捕捉當下的物哀，走入不生不滅的幽玄。形而上的幽玄，在一首首和歌中發展出豐富的美學意涵，隱蔽、枯寂、妖豔、寫意，最後調和成一種在陰暗中追求的美感，攏之在內，時空無限，內在充實，代表意象之一是秋天氤氳的薄明山林。

引進陰影，而不是光。大和民族從陰翳中發現美，又為了美的目的利用陰翳。枯山水、日式庭園、和室、壁龕……昏暗美感的空間中進駐了永恆的閒寂，靜謐、悠遠的幽玄餘情，成為西方人眼中的「東方的神秘」。

物哀之後，幽玄在有限中探求無限，再開啟了日後懾服西方的侘寂美學。現代美學家大西克禮旁徵博引，將「物哀、幽玄、寂」定調為日本美學三大關鍵詞。本系列爬梳三大美學的起源、概念，及不同領域的解讀或應用，內容橫越文學、歷史、心理學、哲學，是讀者掌握日本美學的獨家著作。

「最古老的事物，都會轉變成最前衛的事物。」──杉本博司

「現今不論是建築與城市，人類與語言，都逐漸充斥著半透明的元素，我們在其中可以感受它的新鮮和可能性，而這概念的擴張造就了我們每一天的努力，或許我們之後的大半思惟也都寄託在其中。」──原研哉

本書特色

日本美學三大關鍵詞：物哀、幽玄、寂。不懂這三個詞，就不可能了解日本。

無印良品的白、三宅一生的皺摺、安藤忠雄的光之教堂、杉本博司的《海景》……日本建築、攝影、產品設計的原點，啟發當代設計者的美學哲思。

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九