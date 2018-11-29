《QBQ！的5項修練》：五大學習障礙封閉我們的心靈，妨礙個人成長之路

文：約翰・米勒（John G. Miller）

學習的障礙

如果我告訴你，我有個朋友從來不把垃圾拿出去，你會怎麼想？他把垃圾存放在抽屜、塑膠容器和紙箱裡；有時候，他會把垃圾拿出來，撒在地板上，在垃圾堆裡打滾——好幾個鐘頭。我可以想像，你大概會說，故意收集、貯藏垃圾，還在垃圾堆裡打滾，做這種事實在太離譜，簡直是瘋了。我完全同意，但其實我們都在做這樣的傻事——也許不像我形容的這位虛構朋友那樣，但心理層面上常常如此。

自從1986年起，我大概為各式各樣的組織和團體主持了數千小時的訓練課程。在這段時間，我逐漸體認到，我們每一個人都緊抓著一些「垃圾」想法、概念及觀點不放，封閉著我們的心靈，妨礙我們走上個人成長之路。這種垃圾想法有很多呈現的方式，但往往可以分為五大類別（心態），我稱之為「學習的障礙」。這些就是：

例外的心態

預期心理

應得權利的想法

經驗陷阱

排斥心理

要在生活中發揮學習原則的優勢，就必須先將這些障礙從原本的想法中排除。我們現在就來看看，QBQ如何協助我們做到這一點。

障礙1：例外的心態

有一天晚上，我從聖路易市飛往堪薩斯市，大約一小時的航程，我用累積的里程數升級到頭等艙。就座的時候，我向坐在旁邊的先生微笑，簡單打了聲招呼，而他也微笑回應。坐定後，我注意到他的袖釦、燙得筆挺的白襯衫、整套深色西裝、褐紅色領帶，還有高檔的皮鞋，我很快就知道身旁坐的是什麼人物：高階主管。

我們開始閒聊，這時我才曉得他是名列「財星百大企業」其中一家公司的資深副總裁。我拿出一本《QBQ！問題背後的問題》送給他。他向我道謝，但說他晚一點有空再看，因為他必須準備明天的簡報。然而過沒多久，他打開書閱讀起來，直到飛機降落。我心裡挺高興的，但我什麼也沒說，只是埋頭看我的《今日美國》。

就在飛機駛近閘門的時候，他靠過來我這邊，指著書上的一句話。我看了一下，那是個QBQ：「我可以做什麼？」然後他問：「為什麼不寫『我們可以做什麼？』」

「嗯，」我說：「這麼多年來，我學到了我不可能改變『我們』，但我確實可以改變『我』。」

他嚴肅地點點頭，思考了一會兒，然後說：「你知道嗎？我的老闆需要讀一讀這本書！」

一想到這件事，我現在還是忍不住大笑。這真是一個例外心態的絕佳範例，「這個關於個人擔當的內容真的非常好，但顯然不適用在我身上。」

在這裡，有個我們都應該牢牢記住的教訓：

我們要教別人的事，往往是我們自己需要學習的。

意義就是：如果我們聽到一個觀念，立即想到真正需要的其他人，這往往表示我們可能比他們更需要這個觀念。這可能是個很難接受的想法，但我確實發現，在我自己的生活中也是如此。

看著我們家裡排行老四的孩子（女兒茉莉），我總是忍不住納悶，為什麼她如此倔強而固執呢？我心裡呆住了，回憶過往，想著：嗯，不是也有人向我說過這些話嗎？是三十年前、三十天前，或甚至三十分鐘前呢？是的，我們教別人的事，往往是我們自己需要學習的。

不要讓例外心態的障礙擋住你的路。當你想到，我真的知道有人需要聽聽這段話，這時候，你應該停下來想一想，能不能先應用在自己的身上，問問這個QBQ： 「我應該如何將這個想法運用在我的生活上？」

障礙2：預期心理

封閉的心靈很難有什麼發展。有一天，我隔著後院的籬笆和鄰居講話，他告訴我，最近忍受了他公司提供的三天訓練課程，實在是「無聊、不管用、浪費時間」。不過，最讓我深思的評論是這個：「我並不意外，我早就知道不可能有什麼用處。」

我們想要尋找什麼，通常就會發現什麼。像是「這不會有任何好處」之類的負面預期，可能就是自我實現的預言。這些想法會妨礙我們學習、成長，以及享受人生。即使我們上次的經驗很「無聊」，不見得表示下次也會一樣。

保持開放的心靈，隨時準備學習。問個類似這樣的QBQ：「今天我要如何得到最大的收穫？」

障礙3：應得權利的想法

我們的女兒塔拉（排行老二）12歲的時候，有一天，她一大早來找我，手上拿著一顆牙齒。我的第一個念頭是：這種事什麼時候才會結束？我的第二個念頭是：塔拉，你打算賣給我的是一顆資源回收的牙齒嗎？但我知道她要什麼，於是我說：「好了，寶貝，你知道該怎麼做。今天晚上，把那顆牙齒放在你的枕頭底下，如果你運氣好，牙仙可能會留點什麼東西給你。」那個小丫頭看著我，好像我漏了什麼該做的事。然後，她伸長了手，說：「爸，別浪費我的時間……我很快就得出門。別鬧了，給我一塊錢吧！」

這就是應得權利的想法，雖然發生在塔拉身上很好玩，但我們的組織實在有太多這種事了。你可能會聽到剛進公司的菜鳥說：「我已經來這裡3個月了，什麼時候才會得到第一次加薪？」你也可能聽到老鳥說：「我已經在這裡22年了，所以我理應得到……！」

聽起來可能很刺耳，但我還是要老實說，如果有誰已經工作那麼久，也領了22年的薪水，難道這個不是雙方同意的嗎？別搞錯我的意思，忠誠是一件好事，但我實在很難理解，為什麼我們會覺得自己理應得到更多或是不同的待遇，只因為我們待的時間很長？

另一個充滿這種想法的領域，就是我們對於訓練與發展的態度。當我們問人家：「你的個人生涯發展由誰負責呢？」他們會說：「是我自己。」然而，我們往往聽到人們問：「我什麼時候才會得到更多訓練？」如今，我相信經理人每一天的工作就是問QBQ：「我今天可以做些什麼來發展我的團隊？」但是，沒有人天經地義地欠我們這些訓練。到最後，會改變「我」個人一輩子的路程，都是「我」個人的責任。因此一定要注意這類的想法：「我的經理應該多指導我一些！」或是「我的公司應該為我提供更多訓練！」這些想法會阻礙我們採取行動，變成學習的障礙。

「什麼時候才會有人來訓練我？」是不正確的問題。更適當的問題是類似這樣的QBQ：「我能做些什麼來投資在自己身上？」以及「我要如何獲取新的知識，以迎接面臨的挑戰？」

障礙4：經驗陷阱

對於那些認為自己「做到了」（或是成功了）的人，我要提醒他一聲：「鐵達尼號！」1912年，號稱「永不沉沒」的船，正是人類面臨未知狀況時傲慢與過度自信的經典形象。我們也一樣，每天都要面臨未知的狀況。而且，雖然我們的經驗應該是理解與智慧的窗口，卻也往往是我們認為自己已經走過所有艱困的驕傲來源。經驗陷阱會妨礙個人成長，遏止改變發生，因為這讓我們以為自己該懂的都懂了。想想下列的例子：

經理人效法以前老闆的作風，卻沒有考慮到什麼方式對現今的勞工最有幫助。

教了一輩子書的老師，拒絕採納有助於學生學習的新方法。

被以前那一套「表現熱絡，請客戶吃飯」的生意手法訓練出來的業務員，無法運用現代的銷售戰術。

父母教出一個傑出的孩子後，不願意尋找適合其他子女的教育方法。

在某個產業表現非常好的主管，無法了解另一個新產業的差異與微妙之處。

有些人把罪大惡極的一句話掛在嘴上，「我們以前從來沒那樣做過。」

促進學習的方法（而且，別忘了學無止境）就是一直問：「我要如何加強學習的效果？」以及「我能做些什麼來獲得新的技能？」這些QBQ是強有力的防禦措施，避免我們掉進經驗陷阱，讓我們在個人成長與改變的道路上走得更平穩。

障礙5：排斥心理

我剛開始演講個人擔當與QBQ的時候，有一天，我演講結束，走下講台，和幾個人握手，心情非常愉快。當時我的感覺特別好，因為我認為這是我做過最好的演講之一，而聽眾的反應似乎也證實了我的印象沒錯。

等到興奮感消失，人群也離開之後，我才注意到會場還有一個人，她的臉色清楚告訴我，她覺得並不怎麼樣。她是安排這場演講的人之一，我當然希望得到她的意見回饋。經過一點誘導後，她給了我批評：我的演講風格有某個部分抵觸了我要表達的訊息，而她就是不喜歡。我面帶微笑，謝謝她的坦誠。可是，讓我告訴大家，當時我心裡其實是怎麼想的。實在很糟糕，但真的是那樣，「你懂什麼？你又不是業務員，也不是什麼名嘴，你根本沒做過我剛剛做的事！」

我沒有聽進她的話，因為我排斥她。我瞧不起她的資格，認為她的意見不重要，而且不理會她的批評，因為我相信，她不可能理解我做的工作是怎麼回事。由於我自己的傲慢與偏見，我認定她「不屬於我這個等級的人」，因此她的意見沒有什麼價值。

不過，那天晚上，在我搭飛機回家時，我仔細思考她說過的話，不得不承認她的意見有道理。她說得對，她和我分享了她觀察到的心得，我後來決定加以應用，事後證明這對我的幫助很大。

在人生的各個面向，我們每天都用排斥的心態對待和我們想法不同的人。請仔細思考下列的情節：

業務人員拒絕接受行銷人員說的話，因為「他從來都沒有跑過外務。」

製造人員完全忽略業務團隊的觀點，認為「你根本搞不清楚我們在做什麼，也不知道那有多困難！」

主管不願意聽行政助理的話，因為「哼，她懂什麼？」

醫生不聽護士的話，認為「她沒有接受過12年的醫學教育訓練。」

爸媽不理會孩子的意見，因為「父母總是知道什麼最好。」

我們都是學生，也都是老師。不管走到哪裡，總是有寶貴的功課可以學習。如果懷著排斥的心態，就會錯失學習的機會。我們必須避開這個障礙，問問自己：「我該如何用心傾聽，考慮接納別人的建議，並加以運用？」

書籍介紹

本文摘錄自《QBQ！的5項修練：實踐個人擔當，創造人生優勢（暢銷新裝版）》，遠流出版

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作者：約翰・米勒（John G. Miller）

譯者：吳鴻

暢銷30萬冊經典《QBQ！問題背後的問題》最強實踐篇！

數十萬讀者一致追求的目標：「你，QBQ了嗎？」

你知道QBQ，但你「實踐」QBQ了嗎？

運用QBQ並且實踐個人擔當的人，比起不這麼做的人更有機會成功。

QBQ是一種工具，協助所有人實踐個人擔當，

方式就是藉由提出更好的問題，在當下做出更好的抉擇。

QBQ不僅實用，而且有效，關鍵在於：它不問「為什麼」、「什麼時候」、「誰」；

它的主詞是「我」，因為自己能改變的就只有「我」；最重要的，它把焦點放在行動上。

想要成功，首先你得問出好問題，就像啟動開關，QBQ能夠釋放個人擔當的力量。

本書告訴你實踐個人擔當的五大優勢原則：

1.學習

你該問：「我該怎麼做才能發展出新的技能？」

當你問QBQ，並把知道的事付諸行動的時候，學習的優勢原則將改變你的世界。

2.負責

你該問：「我該做什麼來貢獻一己之力？」

當我們實踐「主動負責」原則的時候，就會獲得明顯的優勢，因為只有這個時候才會找到解決方法。

3.創意

你該問：「我要怎麼做，才可以利用現有的工具成功地完成工作？」

成功運用現有的資源，如果我們問QBQ，並且不斷尋找，就會發現許多方法，不只是不同，甚至往往更好。

4.服務

你該問：「我該採取什麼行動來幫助他們成功？」

服務會加強關係，也會建立信任，它會讓我們成為更有影響力的領導者。

5.信任

你該問：「我該如何真正了解你？」

我們不能等待別人，信任要靠自己來建立；誠實是建立信任強而有力的工具。

本書加碼收錄39個問題與練習，協助你將對優勢原則的了解轉化為實際的行動！

現在，問自己一個好問題，並立刻行動，你將獲得職場與人生的最大優勢！

Photo Credit: 遠流出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航