日本文豪的厭世人生指南：你的生活態度非常棒，但其中有些美好和齷齪的矛盾

文:深澤七郎

Q:我擅於說謊,且樂在其中。 本田光一/ 男性/ 高中生 A:一本正經的傢伙是多麼索然無味啊,謊話只要不濫用就是幽默而夢幻的,可以讓你逃離這個世上的矛盾。

請在您的人間滅亡的人生指導中談談我的人生。

這不是商量人生煩惱,我深知商量煩惱無所用處,相信您也是這麼認為。我沒有什麼值得您思考的人生,而您也不會想去思考別人的事吧。

然而,以下我所寫的,是我的人生。您要觀看的是我的人生。

將人生印刷出來,展現自我給別人看,拉近旁人的心,還有什麼比這更快樂的事呢?我的人生中有個煩惱。要用文章表現,我想最清楚的做法就是寫下煩惱中的我的行動。不僅對您而言,對我自己也是。

任何事都想先寫計畫再實行。音痴。想成為像五木寬之小說裡那樣的「能手」。擅於說謊,且樂在其中。喜歡亞美迪歐・莫迪里安尼(Amedeo Modigliani)那樣的波西米亞式藝術家。

由於幾乎不念書,成績在班上總是墊底,不過這沒什麼。儘管如此,有時候卻會因為沒辦法念書(沒辦法開始著手)而焦慮。幾天前把班上的兩三個傢伙叫出來打了一頓,停學一個禮拜。抽菸還被抓到,讓爸媽哭了。我喜歡荒川修作、亞蘭・德倫(Alain Delon)這種落寞的男人。憧憬像休・海夫納(Hugh Marston Hefner)一樣的花花公子。正在計劃離家出走。能畫「和田誠(註1)的肖像畫」。零用錢都花在MG5(化妝品)上。朋友很多。想坐坐看福斯的Karmann Ghia跑車。一邊看著內藤洋子的畫報(Puromaido)一邊自慰。不擅長跳高且對此相當介意。170cm・58kg・85cm。

從前(大約一年前)常看三浦綾子的《冰點》看到哭。後來就不哭了。會一一閱讀《故事特集》雜誌的每篇報導。在繪畫上擁有天才般的稟賦。比起拳擊手,更熱愛拳擊。畢業之後想成為汽車修理工。不能畫畫會感到寂寞。有自信演好電影的愛情場景。有社交恐懼症。每次寫日記一定會在一個禮拜左右停筆,因為後來看的時候一定會撕掉。爵士樂中尤其喜歡藍調的明朗。一個禮拜會有兩次左右擺著評論家姿態到銀座的畫廊打轉。覺得自己會成為畫家而出名。不想結婚。想要變潮,因此表現得中規中矩#(註2)。有懼高症。輕蔑女性。總是裝模作樣。十分討厭暴力。

本田光一(化名)

(註1)日本知名插畫家、散文家及電影導演。曾出版《和田誠肖像畫集》。

(註2)出自〈Hip to be square〉一曲中的歌詞「It’s hip to be square」

深澤七郎:

本田光一同學

你的生活態度非常棒,但其中有些矛盾。因此,讓我們將美好和齷齪之處區分出來。

美好之處。

關於你是音痴這一點。

音痴是相當好的,人類有百分之九十九都是音痴。真正的音痴沒有辦法辨別高音和低音,換句話說,也就是雖然聽得到聲音,但不知道是高還是低。一般所謂的音痴似乎指的是缺乏音樂才能,但現代的流行歌手幾乎音準都不準,大多符合這項定義。就此而言貓王也是音痴。古典聲樂創造了一套發聲法來正確地發出聲音,然而歌曲的真正魅力在於個性,音準只要差不多就好了。在一百人當中有九十人音準不正確、十人發聲正確的現代裡,我認為使用正確的發聲法才是音痴。就像如果有一隻眼的人有九十個,而兩隻眼的人有十個的話,有兩隻眼的人就是殘障者。正因為你是音痴,才能盡情享受現代歌手所唱的歌。身為音痴但沒有擔心的必要,這是很幸福的。

擅於說謊且樂在其中也很棒。那些一本正經的傢伙是多麼索然無味啊!謊話只要不濫用就是幽默而夢幻的,可以讓你逃離這個世上的矛盾。

關於不念書——為了坐上客滿的電車而推開其他人,不正像是現代的念書嗎?念書只要唸得愉快就好,如果討厭的話可以不念。聽起來你在學習繪畫的時候很開心,就盡量去做吧!

把零用錢全花在化妝品上,真是美好的生活。

有很多朋友。 看著女明星的畫報自慰。 日記寫不久。 寫完後會撕掉。 不想結婚。 十分討厭暴力。

以上幾點極為普通。

齷齪之處。

寫下計畫再實行是很愚蠢的。事情不會盡然按照計劃進行,因此與其擬定計畫,不如隨興而為。喜歡落寞的男人這點很奇怪。你喜歡的人只有自己,所以說自己對別人有什麼看法是齷齪的。

介意自己不擅長跳高很奇怪。跳得糟的人比較多,跳得好的人並不多。我認為跳得不好是理所當然的,跳高選手或是拿第一名的人才是畸形。

孤獨的人生不需要社交恐懼症,那等於是認同了世俗或社會的存在。放下吧。孤獨會趕走社交恐懼。最後,想成為修理工人的想法是很偉大的。很棒!

不要用評論家的姿態逛畫廊,因為任何畫都比自己的糟糕。同時,任何畫也都比自己的好。你說自己擅長畫畫,但畫只要有技術就好,剩下的就是個性了。

相關書摘 ►日本文豪的厭世人生指南:你眷慕介於夢想與幻想間的戀情,這真是要不得

書籍介紹

本文摘錄自《人間滅亡:日本文豪的厭世人生指南》,不二家出版

*透過以上連結購書,《關鍵評論網》由此所得將全數捐贈兒福聯盟。

作者:深澤七郎

譯者:張佩瑩

「他的無情,讓人很痛快!」

以《楢山節考》震撼文壇的天才小說家

與新世代交鋒的厭世人生指南

Q:我有社交恐懼症。(本田光一/男性/化名)

A:孤獨的人生不需要社交恐懼症,那等於是認同了世俗或社會的存在。放下吧。

缺乏熱誠、說謊成性、戀物癖、性無能……你的人生煩惱,會找一個比你更黑暗、更厭世的人商量嗎?這個看似不合理的選擇,曾風靡日本一個世代的青年。小說家深澤七郎在反文化雜誌《故事特集》主持的「人生相談」讀者投書專欄,便以充滿負能量的回答著稱。

當你苦思生命的意義,他告訴你這問題本來就沒有人答得出來;當你擔憂自己不適應群體生活,他則說社會根本不必要存在。深澤七郎倡言人的生死無異於蚜蟲的生死,人類沒有一個人是本尊,大家都是贗品,並為自己的人生哲學冠以「人間滅亡教」之名。

本書原出版於1971年,被日本讀者視為心理勵志三大奇書之一,時隔四十多年再版。書中收錄的人生煩惱仍與今日年輕人的困境十分相似,也許人生的迷惘古今皆然,卻不是人人都敢端出嗆人的心靈辣湯。

無論你對人生抱持高貴或瑣碎(甚或猥瑣)的煩惱,不妨讓深澤七郎的思想撞擊你的人生觀、價值觀與世界觀,他或許會罵人「真是令人無言,想法是多麼膚淺!」,但答案絕對超越道德與常識。

對年輕人而言,人活著,就是活在每日每日的氛圍裡。生活的氛圍如果遭到了侵犯,活著這件事就變得不確切了。──深澤七郎

問答節錄

Q:「希望有個人理解我、需要我。」

A:「理解女人的男人,沒什麼好東西。請拋棄這些對男人的期待。」

Q:「小生是戀物癖,是女性內衣的蒐藏家。這是否屬於絕對意義的惡,也就是異常?」

A:「你應該堂堂正正地認為『我感受到內衣的魅力』。」

Q:「我現在的生活像是因為怕死才苟活,十分地無趣,也很孤單。」

A:「活著是因為怕死,這答案可以拿滿分。為什麼要出生在世上,就連釋迦牟尼都答不出來。」

Q:「請告訴我,有沒有讓一事無成的人活下去的方法呢?(Y.O小姐/24歲)

A:「什麼都不做才是人的姿態。但是,要活下去就必須要吃東西,那就工作吧。」

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯:翁世航

核稿編輯:丁肇九