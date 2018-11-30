日本文豪的厭世人生指南：你眷慕介於夢想與幻想間的戀情，這真是要不得

文：深澤七郎

Q：我心裡想著要畫不喜歡的漫畫來維生，每天卻光是寫詩度日。但也不是特別喜歡寫詩。 堤Akira，男性 A：無業也是很棒的人生， 十九歲或二十歲就擁有職業， 只證明了那個人的人生就是地獄。

紅色玫瑰、碧綠大海、蔚藍天空、白色沙灘、黃色氣球、雨中的碼頭……我喜歡美麗的事物。

只要美麗，不論男女我都憧憬。我感覺自己絕不能容許醜陋的事物，無法滿足於現實的戀愛，眷慕介於夢想與幻想間的戀情。儘管如此，我卻在向女性求歡時追尋起我的夢中人而忘了正在愛撫的對象，我喜歡照鏡子，認為女人劣於男人是值得同情的人種，和女性性交無法帶給我精神上的滿足感，甚至會讓我感到汙穢。但要說我討厭這種汙穢的關係、性行為……也並非如此。心裡想著要畫不喜歡的漫畫來維生，每天卻光是寫詩度日。但也不是特別喜歡寫詩。

討厭橫尾忠則所畫的古怪的畫，結果變成了「也就是討厭橫尾忠則！」，相對地，只因宇野亞喜良（Uno Akira）的畫唯美浪漫便認定宇野亞喜良野是個浪漫主義者而愛上他。毫無根據地相信亞蘭・ 德倫是壞人，而安東尼・ 柏金斯（Anthony Perkins）是好人，喜歡看八卦周刊，卻認為裡面寫的全是胡說八道，對越戰毫無興趣，是認為自己有精神分裂症，剛滿十九歲的少年。但我知道我的一生絕對不會有打從心裡煩惱、苦思的事（機會）。我也知道自己雖然絕稱不上不幸，但離幸福也很遙遠。然而，在這種狀態下變老讓我感到些許不安。

堤Akira（假名）

深澤七郎：

堤Akira先生

你的生活態度大多很棒，只有一部分除外。首先挑出不好的部分來看：

你不滿於現實的戀愛，眷慕介於夢想與幻想間的戀情。

這真是要不得。該說是年輕的錯吧，我認為把想像和幻想連結到戀愛是錯誤的。我認為戀愛中當然沒有所謂現實或幻想。說到頭來，根本沒有戀愛這種東西。人類只有肉體，如果有任何精神性的東西混雜其中，那也是某種精神病。在現代甚至不存在戀愛這個詞彙。如果說精神性的戀愛存在的話，那就像天花、麻疹等身體疾病一樣，任誰都會得一次。只要得了一次就能免疫，不會再患病。證據就是以前的人一生也只會戀愛一至二次。這種病嚴重的話會變成長期病。你知道《少年維特的煩惱》這本書嗎？那就是變成徹底的狂人了。要是戀愛纏上了你，請注意那是種病，必須治療。雖然戀愛並不存在，但異性的肉體是存在的。那是種工具。就和鍋子、洗手台、吉他或電動刮鬍刀一樣是工具，要使用。工具沒有靈魂，還有，肉體既是工具也是食物，就像牛排、火腿。要像吃火腿一樣地使用、享受異性的肉體來獲得滿足。

其次，討厭古怪卻喜歡浪漫也是矛盾的。就像這世上有紅色也有藍色，古怪和浪漫都屬於精神性的事物。因此你喜歡紅色玫瑰、碧綠大海，卻討厭古怪的畫，喜歡浪漫的畫是很奇怪的。花紅柳綠，但無論是紅色、藍色一樣都是顏色。也許對你而言，古怪意外地是種過於美麗的事物也不一定。此外，你認為自己患有精神分裂的想法也很奇妙。我想以上文字應該能夠打消這個想法。我認為不必因為自己照現在的狀態變老而不安。變老和每天吃飯是一樣的，稱不上什麼好壞，就和雨從天上落下後往低處流是一樣的事。

接下來列舉你的好處，那就是美麗的事物你都喜歡。自己覺得好的事物當然可以喜歡，心裡想著要畫不喜歡的漫畫來維生，每天卻光是寫詩度日，但也不是特別喜歡寫詩，真是美好的人生。毫無根據地相信亞蘭・德倫是壞人，而安東尼・柏金斯是好人也好。相反來說，深信亞蘭・德倫是好人，安東尼・柏金斯是壞人也可以。認為自己並非不幸，卻也離幸福很遠，這是很棒的的生活態度不是嗎？沒有人能要求更多了。此外，無業也是很棒的人生，十九歲或二十歲就擁有職業，只證明了那個人的人生就是地獄。那麼，你就繼續保持現在這樣，不要對恍惚度日有所不安。

相關書摘 ►日本文豪的厭世人生指南：你的生活態度非常棒，但其中有些美好和齷齪的矛盾

書籍介紹

本文摘錄自《人間滅亡：日本文豪的厭世人生指南》，不二家出版

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作者：深澤七郎

譯者：張佩瑩

「他的無情，讓人很痛快！」

以《楢山節考》震撼文壇的天才小說家

與新世代交鋒的厭世人生指南

Q：我有社交恐懼症。（本田光一／男性／化名）

A：孤獨的人生不需要社交恐懼症，那等於是認同了世俗或社會的存在。放下吧。

缺乏熱誠、說謊成性、戀物癖、性無能……你的人生煩惱，會找一個比你更黑暗、更厭世的人商量嗎？這個看似不合理的選擇，曾風靡日本一個世代的青年。小說家深澤七郎在反文化雜誌《故事特集》主持的「人生相談」讀者投書專欄，便以充滿負能量的回答著稱。

當你苦思生命的意義，他告訴你這問題本來就沒有人答得出來；當你擔憂自己不適應群體生活，他則說社會根本不必要存在。深澤七郎倡言人的生死無異於蚜蟲的生死，人類沒有一個人是本尊，大家都是贗品，並為自己的人生哲學冠以「人間滅亡教」之名。

本書原出版於1971年，被日本讀者視為心理勵志三大奇書之一，時隔四十多年再版。書中收錄的人生煩惱仍與今日年輕人的困境十分相似，也許人生的迷惘古今皆然，卻不是人人都敢端出嗆人的心靈辣湯。

無論你對人生抱持高貴或瑣碎（甚或猥瑣）的煩惱，不妨讓深澤七郎的思想撞擊你的人生觀、價值觀與世界觀，他或許會罵人「真是令人無言，想法是多麼膚淺！」，但答案絕對超越道德與常識。

對年輕人而言，人活著，就是活在每日每日的氛圍裡。生活的氛圍如果遭到了侵犯，活著這件事就變得不確切了。──深澤七郎

問答節錄

Q：「希望有個人理解我、需要我。」

A：「理解女人的男人，沒什麼好東西。請拋棄這些對男人的期待。」

Q：「小生是戀物癖，是女性內衣的蒐藏家。這是否屬於絕對意義的惡，也就是異常？」

A：「你應該堂堂正正地認為『我感受到內衣的魅力』。」

Q：「我現在的生活像是因為怕死才苟活，十分地無趣，也很孤單。」

A：「活著是因為怕死，這答案可以拿滿分。為什麼要出生在世上，就連釋迦牟尼都答不出來。」

Q：「請告訴我，有沒有讓一事無成的人活下去的方法呢？（Y.O小姐／24歲）

A：「什麼都不做才是人的姿態。但是，要活下去就必須要吃東西，那就工作吧。」

Photo Credit: 不二家出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九