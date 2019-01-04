「忍城之戰」中的石田三成：掩藏在小說與電影背後的真相

提到石田三成的軍事才幹，除了他的粉絲為之嘆息扼腕的那場關原之戰外，另一場較多人認識有印象的，當數天正18年（1590）6月，發生在武藏國的「忍城之戰」。近年在日本上映的小説改編電影《のぼうの城》便是以這場著名的戰事來作故事背景。

有看過《のぼうの城》，或者對忍城之戰有一定認識的朋友一定知道，這場戰事一直以來都是石田三成的「又一失敗」，為了方便不太熟悉的讀者理解，以下先交待一下傳統的説法。

簡單來説，傳統説法是這樣的：天正18年（1590）5月，豐臣政權發動全國大軍討伐後北條家，對北條家領國進行全面攻撃，連下連降北條方的城池，其中，圍攻忍城（埼玉縣行田市）的則是石田三成、淺野長政（當時仍叫「長吉」）、淺野幸長父子以及木村常陸介等秀吉家臣。

其中，眼見淺野父子先前已經攻下南面的岩付城，急於立功的三成發現到忍城處於低窪沼澤地區，於是想到重施故技，複製當年主君豐臣秀吉水攻高松城和紀伊太田城，迫使頑抗敵人投降之法，迫使忍城投降。

忍城當時是當地的武士名門成田家的領地，然而當時的城主兼當家成田氏長身在小田原城，與北條家共抗豐臣大軍，而把守忍城的則是成田氏長的親族成田長親。

忍城本身雖説處於低窪地區，但由於倚荒川而建，引荒川河道作護城河，反而不利大軍集中火力圍攻。而且，為了迎撃敵軍，成田長親指揮下的忍城守軍早已廣積軍糧，又引城外百姓入城助戰，做好了持久戰的準備。

面對忍城嚴陣以待的架勢，三成決定放棄強攻，命人築起土堤，準備改變附近的荒川河道，以及借助大雨，反利用忍城的特點，水攻忍城。不過，出乎三成的意料的是，期待的大雨一直沒下，反而是連日放晴。

Photo Credit: 宇治主水 @ public domain 石田三成

雖然如此，土堤已成，圍城行動已開始，本無大問題，但過了幾天後，天空突然雷雨交加，在大雨如注之下，南方的堤圍出現大幅度的缺口，繼而形成滲漏，囤積的雨水從缺口向忍城反方向的攻城軍湧去，結果使攻城軍出師不利，造成少量死傷，而且淹水過後，缺口一帶成了泥潭，移動困難，三成指揮的攻城軍被迫後撤，最終石田三成「聰明反被聰明誤」，急於立功的結果卻是無功而返。

其後到達忍城的淺野父子同樣試圖水攻忍城，也是失敗而回。到了七月，隨著小田原城投降後，在城主成田氏長的指示下，忍城終於開城投降，忍城之戰終於結束。

上述的傳統説法主要來自後來成為尾張藩士的成田家譜，以及江戸時代的軍記物《關八州古戰録》（成書於1725年），還有以《古戰録》為藍本而成的《忍城戰記》。關於關東地區諸戰事的軍記物在《古戰録》之前已有不少，如《北越軍談》、《北條五代記》等，而《古戰録》可謂當中的集大成者，因此也成為當時廣為流傳的書物，致使三成在忍城的失敗深深地烙印在人們的心裡。

加上江戸時代的三成形象不佳，於是石田三成在忍城的「失敗」原因既是「天公不作美」，也是他無將才所致，所以他日後在關原大戰敗給「神君」德川家康的結局早已埋下了伏筆。

由於故事生動，而且又是鄕土歴史，不少人都信以為真，經歴明治維新直到現在，石田三成與忍城之戰已「關係密切」，難捨難離。不過話雖如此，軍記物畢竟只是後人的寫作，作者們大多與敘述的事件毫無關係，自然所記的内容也大多是道聽途説的傳聞而已。那麼，站在歴史學的立場來説，當時忍城的戰況究竟是怎麼樣的呢？接下來就來重新考證一下這場戰事。

時間回到天正18年5月至6月，從大坂一路向東的豐臣主力軍越過箱根山口後，石田三成、淺野長政等分隊向東北的武藏國西部推進，與從北陸道南下的前田利家、上杉景勝南北兩路分攻上野、北武藏的北條諸城。鉢形城（埼玉縣寄居市）、岩付城（埼玉市）、八王子城（東京都八王子市）以及忍城成為重點攻撃目標。

6月8日，總帥豐臣秀吉告訴加藤清正跟黑田長政説，石田三成與淺野父子，還有關東的反北條領主如佐竹、結城、宇都宮等豪族近兩萬人已經集結在忍城附近。不久後，上杉景勝跟前田利家等北陸軍也集結到忍城，可以説，忍城跟主城小田原城一樣，已經成了籠中鳥了。

Photo Credit: kamoseiro @ CC BY-SA 3.0 現代模擬忍城的御三階櫓

這部分為止，與上述的傳統説法沒有大分別。接下來就是關鍵的築堤問題了，究竟是不是三成急功求成呢？首先來看看6月12日，秀吉寫給石田三成的信：

雖然我已下令攻伐忍城，但聽到汝等説城中乞求饒命，加上實行水攻，城中上下有過萬人，而鄰近諸鄕也將成廢墟，故我決定批准饒城内上下一命。

雖然秀吉在這裡提到了「水攻」，但有關築堤的事卻隻字未提，而且考慮到三成等人才在一周前到達忍城附近，現在秀吉已經有撤回水攻的想法。正當秀吉有這打算時，一天後的6月13日，三成在未收到秀吉指令下，率先跟同陣的淺野長政跟木下常陸介聯絡，三成提到：

從閣下的回覆，確認包圍已經完成，先鋒也已經先行撤出。然而，既然水攻準備已妥，閣下卻要求城內先撤出半數兵力，這樣是不是太過耗時呢？即使城方真的撤出半數人馬，那到時候他們兵力更少，我方再行攻，迫使他們早日投降，這也應該不影響到招降的安排吧？望閣下回覆是否同意我的建議。

從十三日的書信裡，看出兩個重要的要點：

其一，石田三成的確有意盡早處理忍城的包圍作戰，所以對淺野長政決定先要求忍城撤出半數人馬，削弱兵力再迫降的手法有點不太同意。

其二，也是更重要的是，結合前面秀吉的書信來看，對忍城實施水攻明顯不是三成單方面的考案，在十三日以前早已是包圍軍共知的作戰方針，而三成則只是參與的其中一翼，主要的作戰布置權其實落在資歷更老的淺野長政跟木下常陸的手上。

因此，即使三成似有微言，攻圍的安排卻由不得三成來決斷，包圍仍然繼續。一周後的6月20日，秀吉收到三成提交的水攻築堤的工事設計圖後，再向三成指示：

送來的圖我已經看過了，汝等務必早日落實完成……淺野長政與真田昌幸也會前來協助，汝跟他們商量，工事完成後，我會派使者過來視察。

換言之，秀吉雖然未必想實行水攻，但為了確保忍城方早日投降，繼續利用築堤工事來施加壓力，仍然是必然的心理戰術。雖然如此，忍城守軍當時早已按照淺野長政的要求撤出半數人馬，本就難有作為，根本不需要耗費兵力作持久圍困。

因此，秀吉在不久後便命令前田利家與上杉景勝離開忍城，改赴小田原城外圍，負責與主力軍一起圍困小田原城，以求早日迫使北條氏政和北條氏直投降。

或許是看到前田、上杉為首的北陸軍離開戰線，淺野長政也似乎有意盡早了結忍城的包圍作戰，於是便儼如接納了三成當日的提議一樣，親自率兵向城方進行攻撃，事後獲得秀吉嘉許。但是，這個行動也跟三成早前説的一樣，已經太遲，沒有意義了。

因為數日後的7月6日，小田原城主北條氏直已經向秀吉投降，後北條家的沒落已經無法逆轉，秀吉見主要敵人已降，於是便下令上杉景勝、前田利長回到忍城，協助築起堤堰的工事，秀吉對景勝等人説：

從速赴忍城，確保堤堰鞏固，我將於（7月）14、5日左右北巡岩付，到時候經過忍城，將親自視察堤堰的情況，所以記得要用心做好工事。

早已勝利在手的秀吉當然不是去進攻忍城，如上所見，根本是以遊山玩水的心情去視察自己下令修建的堤堰的樣子。綜合以上史料所見，我們已經可以清楚地整理出忍城之戰的實際情況：

下令修築堤堰的，其實是豐臣秀吉本人，石田三成只是奉命修築。 秀吉多次提到要築堤水攻，這很可能從一開始都只想威嚇、展示實力。 自6月底提交了工事設計圖後，已不能確認三成仍在忍城。 以淺野長政的行動和秀吉事後的嘉賞來看，三成很可能已不在前線。

換言之，《關八州古戰録》均指石田三成與淺野長政共攻忍城的説法其實可能只對了部分，大部分都跟實際情況有異，起碼三成的確不是水攻的發起人。

Photo Credit: 戰國史專欄 丸墓山古墳 （註：當年三成真的在這裡紮營的話，也不知道這是古墳了？）

不過，上面已提到的成田家相關的故事、家譜以及《古戰録》影響力還是太大，石田三成成為水攻忍城的主角的誤會也一直難以被推翻，致使現在當地還是將僅有的堤堰遺址稱為「石田堤」。鄕土史家甚至推定忍城東南面的唯一一個較高的山丘—丸墓山古墳便是當年石田三成監督築堤的本營。

Photo Credit: 戰國史專欄 從丸墓山古墳頂遠望忍城（紅圈）

最後，究竟當時的堤堰長度、高度是怎樣的？這個問題由於沒有確實又詳盡的史料作證，關東征伐結束後，已經沒有利用價値的堤堰有點自動破損，部分則在江戸時代轉用為控制河水的堤圍，早已難以看清全貌。

只有明治、大正時代的鄕土史家基於對鄕土的情懷，進行了詳細的推考，但依然各有各説，有的説長達28公里，有的則説只有14公里等。不過也有説法指石田三成當年修建的堤堰只是擴建當地原有的河堰，實際上不是完全的新修云云。

Photo Credit: 戰國史專欄 明治、大正時期鄕土史家推斷的石田堤（紅線）

不論如何，我們可以肯定的是，強調忍城發生水攻，以及三成失敗收場的後世史料大多是只知其表，不知其實的附會之説。而且即使是成田家子孫所寫的家史有提到水攻，但内容上幾乎與當時的軍記物基本一致，於是我們不難推斷是抄寫了軍記物的内容來呼應故事，也就是説當時的成田家子孫早已不太清楚當年祖宗的戰鬥情況。再者，作為江戸時代的專用「抹黑專業戸」，把主角設定為石田三成也自然「順理成章」了。

Photo Credit: 戰國史專欄 石田堤部分遺址（埼玉縣鴻巣市．石田堤史跡公園内）

如今，靠著電影《のぼうの城》的熱潮，傳説中的忍城之戰與石田三成的「失敗」成為了當地宣傳觀光的「仙丹」，真相或許只存在於研究專家之中了？

本文由戰國史專欄授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航