林央敏〈收藏一撮牛尾毛〉：讀冊才有出脫，青瞑牛，行無路

文：林央敏

收藏一撮牛尾毛

新居落成後的第五年，屋子背面那間老柴房終於要結束年邁的生命了。當初拆掉舊房子時，許多過時的農具和器物，家人不忍丟棄的，都存封到柴房裡，其中，也有他讀過的舊課本和收藏多時的童年玩物。有什麼東西呢？他忘記了。

十年不曾打開的門扉早已腐蝕，門上的鎖頭已經綠斑點點，生滿銅鏽，一向由祖母保管的鎖匙早就遺落，他用力一踹，整片柴扉便摧枯拉朽般破裂而傾頹了。他走了進去，開始檢視那些覆滿塵埃、結滿蛛絲的古董。他知道，這裡收藏了不少他的童稚歲月，所以他必須在柴房被夷平之前，趕緊找尋回來。這次返鄉省親，恰好能看到老柴房的最後一面，他的父親想搭蓋一座鐵厝，以便停放插秧機。

一個裝滿玻璃彈珠的鋁罐；一盒圓形的尪仔標（紙牌），起碼也有三、四百張；一串五、六尺長的橡奶（橡皮筋），像辮子似的盤在牛奶罐裡，然而絕大多數都溶成粉屑了；五粒干轆（陀螺）；一副自製的樹椏彈弓；還有一箱被蠹蟲蛀得千瘡百孔的舊書籍。

他很快就想起這些東西所代表的往事，但是當他掀開一個厚紙匣子時愣住了，這是什麼？他努力探索著記憶深處。

二寸見方的紙匣子裡，放著一撮鬚鬚的毛髮，黑色帶灰，有一些毛髮還纏捲交結在一起，上面沾染稍許淺綠的雜物。他輕輕的碰觸一下，這是什麼？自己的頭髮嗎？誰的鬍鬚？這麼粗又長！「我怎會收藏這東西呢？」他狐疑著。

毛髮上的雜物很像乾掉的牛屎？啊！就是牛屎。他知道了。

牛毛，沾著牛糞的牛尾毛！收藏一撮牛尾毛！

於是，老牛的影子從褪色的記憶中漸漸凝結起來。

那是十五前的事了。國中畢業那年的夏天，正當所有名登金榜的學子興高采烈的時候，他卻陷於升學與就業的泥淖中。就業，或者當個學徒，可以為父母親的錢袋縫補幾針；若是升學，無異把自己的重量繼續加在父母肩上。

某夜，他對父親說：「爸爸，我想要和享仔伊們去台北學功夫，免再讀了。」他的父親不置可否，只用一種悲哀無奈的眼神看著他，那眼神充滿無以名狀的愧疚，因為他的未來握在掌管一家經濟的祖母手中，而祖母是要他放棄升學，出外去工作。父子兩人心照不宣，但都知道貧窮是一把利刃，緊緊插在他們的心坎上。如果沒有堅強的韌性，必然無法抵抗這把利刃。他想：父母每天比太陽早出，又比太陽晚歸，如此奮身於田土間，也只能用貧瘠的三餐養活一家九口，這是善感的他早就清楚的，如今有機會可以自立了，怎忍再讓雙親增加拖磨呢？

「你若要讀，爸爸和你阿公也會給你讀。讀冊，才有出脫，古早人講的，青瞑牛，行無路。」隔了半晌，他父親才說出這句話。

第二天早晨，他到同學家裡商討北上學藝的計畫，他已經下了最後的抉擇。但是這個決定一到傍晚，就被老牛給推翻了。

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這一天，他父親回來得比較早，天還未暗，已經在牛稠裡餵食老牛了。食物異常豐盛，把他當天割回來的青草全部投到老牛的腳前，還有五束甘蔗葉，這是老牛兩天的戶內食糧啊！難道父親忘了嗎？

說來，這頭老牛已經是他家的一分子，從他有意識的那刻鐘起，就知道他家有這頭牛了。曾經幫父親犁過廣大的田野，早春仲夏，一畦又一畦；也曾經拖運過農場豐收的甘蔗和滿載結實的禾穀，一車又一車。枷鐵鎖在牠的鼻孔上，不管路途多麼遙遠、多麼崎嶇，命運總是死握著驅策的韁繩不放，藤條捶在牛臀上，一鞭又一鞭。

「ㄏㄚˋ－ㄏㄚˋ！」，和著父親的喊聲，為的是免於「懶爛神」附身牛體。烈日下，一路淋淋漓漓，分不清淌落地面的是苦汗還是父親潑下的清水。十二月天，牛全身豎起黑毛，毛上沾了晶瑩的小露珠，嘴邊連連呵出清冷的白霧，一大早，就追隨父親穿越嚴酷的寒流。牠的肩背，扛著他家大小的生計。這些，牛，從幼年到老年，幾曾埋怨？而埋怨的卻是受惠的他。

他仔細端詳著紙匣子裡的牛尾毛，碎裂的記憶又被併湊起來。他記得小時候，每天放學回來，都要和小堂叔到野外刈草。當別家小朋友在堆滿草堆的公地上玩「掩咯雞」（捉迷藏）時，他卻必須到河畔割取菅芒雜草，直到日薄西山，夜幕漸漸低垂時，才挑著兩束幾乎和他一樣高的糧草回家。

他曾想：若是沒有這頭牛，該多好，不用割草，可以和享仔他們一起遊戲。那時，他希望阿公和父親能賣掉這頭牛，從未想到全家人的肚子，一半要靠牠才能免於飢餓。想起這些往事，他覺得自己當初的埋怨實在太自私了。

牛毛！收藏一撮乾枯的牛尾毛！

此刻，牛的影子已經很清楚的印在他的腦海了。那時，他以為這是世界上最大、最有力的動物，然而，卻那麼溫馴聽話，多少次，走在野地裡，甘心成為他胯下的奴隸，使他幻想自己就是古詩裡的牧童。牧童歸去橫牛背，短笛無腔信口吹。又有多少次，載著他橫過村前的池塘、渡過村後的急流。肩耕多年，牛的頸項已經結出一團乾枯而韌強的死肉，這是被他家的生計日日不斷壓迫的象徵。做為家中的一員，有牛樟草吃牛樟草，有蕃薯葉嚼蕃薯葉，沒有飼料，就喝米糠水，牛，幾曾埋怨？

在他有意識以來，老牛懷過兩次胎，生下兩頭可愛的小犢。可是每回都在來不及長大、來不及分勞母牛的辛苦之前，就被他家的貧窮出賣了。他記起老牛舔舐小犢的情景，老牛伸舌頻頻吻著小犢的臉頰，然而，深深的母愛被迫攔腰截斷，老牛也沒表露內心的痛苦，隔天還是下田去。唉！他嘆了一聲。

當第二隻小牛被賣走後，他看到母親好幾次提著桶子蹲在母牛腹下擠奶，那時，只剩下涓滴細流，白色的乳汁散發一股腥味，腥味裏夾雜著淡淡的草香。

「阿母，妳擠牛奶要做啥？」他問。

「予紅嬰仔食。」

那年，他的三弟才四個月大。

「可以食嗎？」

「嘿！真補。你小時也吃過。牛剛好生頭胎，今仔是第四胎。」

當他想起母親這句話時，心裏深深的感動了。「原來老牛曾經是我的奶媽！」他想。

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確實，當初有些牛尾毛就掉落在那簇還緩緩冒著熱氣的牛糞上。

那一天，他正為父親的早歸感到高興，在他心目中，父親是也一頭牛，只要能早一點休工，他就有所欣慰。但是父親為什麼把全部的草葉都拿給牛吃呢？明天，叫老牛吃什麼？於是他走到父親和老牛的身邊。

「爸爸！這隻牛在我們家幾年了？」他問。

「哦！差不多有二十幾年了哦？記得是我國校畢業，你阿公買一隻牛給我飼的，好親像二十六年了。」

然後，兩人都默默看著老牛吃草。老牛和往常一樣，慢慢嚼著，並不因為眼前的豐盛而狼吞虎嚥。

「什麼時陣註冊？」他父親轉過頭來問道。

「我和明享仔講好了，要去臺北伊阿姑那裏學師仔（當學徒）。」他說。

「你要再讀，有錢給你註冊了。」

「……」

原來，這是老牛在家裏最後的晚餐。阿公和父親已經決定用這隻老牛的生命，來為他的升學超渡。那麼，這隻全家唯一有價值的動產就要賣了。

「不要緊，牛太老了，犁頭也駛不行了。唉！」他父親說完站起身，撫摸著牛背。顯然，父親是依依不捨的，從父親的動作裏，他看到痛苦的形狀。二十年共患難的生涯，臨別時刻，怎不令他父親酸楚呢？然而老牛似乎還不知道庖丁已經在等牠了。

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他望著老牛削瘦的皮骨，黑黝的軀體上毛髮稀疏，想必牙齒也敗壞了，否則怎會嚼得那麼慢？頸上的繭不是更厚，而是更皺，歷歷然都是在他家挨度二十年滄桑的紀錄。牠是真的老了，但是老了非但不能安享天年，還得為他的學業犧牲。突然間，他發現自己對老牛也有一股深厚的親情，怎麼朝夕相處十六年都沒感覺，而在臨別時刻才爆發出來！太遲了。

老牛躺臥下來，似乎是吃飽了。今天這麼早就能休息，還有豐盛的晚餐，老牛的心情一定很愉快，但牠是否知道天黑以後的命運？

天色剛剛暗下來，他的祖父帶著一個陌生的胖子來到他家。胖子低身闖進污穢的牛棚，和他父親交談幾句，其中也有嫌怨老牛太瘦無肉的字眼，說完就彎腰解開木栓上的繩結，緊張而粗魯的想拉起老牛。

「ㄏㄚˋ！起來！ㄏㄚˋ！起來！這樣笨惰！」然而老牛愛理不理，並不服從胖子的命令，表現出從未有過的反抗精神，直到他父親也喊一聲「起來」時，老牛才慢吞吞的站起來，可是蹄腳好像生了根，半步也不離開土地。

是的，這是老牛的家，為什麼天黑了還要牠出門？而且讓一個不懂禮貌的「生份人」來牽引？老牛轉頭望著老主人，那眼神像要流出一道哀憐的河，他父親只好走近，溫和的撫愛老牛的背，哄小孩般誘牠前行，但是老牛依然有些不情願。

「ㄏㄚˋ——駛恁娘！」胖子終於不耐煩的叱吼起來，隨著那聲吆喝，高高揚起的藤條已閃電似的抽在老牛的背脊上，瞬間，他覺得這一鞭也同時擊中他的心。只見老牛「不－不－」抖擻著屁股，就在劇痛之下，不由自主地噴瀉出一道最後的糞便，尾巴在背上甩了一遭。這時，他突然高喊一聲：「等一下」，跑進屋裡又快步走出，手上多了一把剪刀，來到老牛背後，抓著牛尾巴的末稍迅速剪下去，老牛恰好又甩了一下尾巴，把一些牛毛甩落到牛糞上。

「少年吔，你絞牛尾毛欲創啥？」胖子的臉色由驚異變好奇。

「無啥，做紀念爾爾！」他說。

「欲愛，再絞啊。」胖子說完，他又小心翼翼地剪著，生怕傷到牛尾巴的皮肉，老牛也似乎樂意讓他剪的樣子靜靜待著，當他停止時，胖子才重新拉起繩索又在牛背上補了一鞭，老牛只「歪」一聲，然後垂下頭，順著命運，一步，一步，走出二十六年的家，走入茫茫的夜。

牛毛！收藏一撮真實的牛尾毛！

老牛走了，牛棚裏頓時變得很空寂，老牛嚼餘的青草蔗葉還留在地上，那排牛糞冒著淡淡的煙霧，這是悲憤還是留連才遺下的史蹟呢？

次日天亮，他又到牛稠看看，看到黏在牛糞上的毛既粗又長，便用夾子將那些牛毛也撿起來，和昨日抓在手上的那撮一起裝入紙匣子裏。就這樣，他收藏了一撮牛尾毛。

牛毛！收藏一撮改變人生的牛尾毛。

十五年來，他早已忘卻這撮牛尾毛了，沒想到，十五年後在柴房裏再度發現它，而且勾起一段心酸的往事。想來，老牛的肉身早已沉淪人腹化做什麼消失了，牛角或許被刻成印章代表著某人，或許裝飾在某家豪華的客廳。只有這撮牛尾毛仍然屬於他，一件多麼不起眼的紀念品啊！

「該丟棄呢？還是永遠保留？」他望著牛毛，想了好久。

本文選入《海峽散文——一九八七年度兩岸代表作選》（希代，1988，阿盛主編）。

書籍介紹

本文摘錄自《收藏一撮牛尾毛》，九歌出版

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作者：林央敏

我希望自己的作品至少不辜負讀者才敢發表，發表後，有時可從讀者的來信或評者的論述中檢視自己是否做到感人共鳴的效果，比如有位快要當祖母的讀者說：「看你那篇文章〈第一封信〉，我都偷偷流淚，但怕被學生看到，趕快離開圖書館。」再如小說家宋澤萊寫道：「這篇文章〈阿母〉。仿若讓人聽到了作者的悔恨和自譴，讀完時我們竟流淚了。」讀者們的反應，其實也是鼓舞我砥礪自己用心創作的動能。──林央敏

曾以〈毋通嫌台灣〉獲得金曲獎最佳方言作詞人的林央敏，致力於台語文學創作，包含台語詩和台語散文，推廣母語，倡導將母語台語列為學校課程。

本書為其長年創作散文集結，以四卷四個不同的面相，素描親情、鄉情、人情與家園情，從親人出發，有寫給母親的〈第一封信〉和描繪〈阿母〉忙碌的身影，還有父親為了籌措學費，將家中老牛賣掉，他不捨老牛〈收藏一撮牛尾毛〉來紀念，最難忘的是〈和阿公聽拉即哦的日子〉以及鼓勵他升學的〈二叔公〉，字裡行間盡是濃密的親情，展現無休止的溫暖；再到成長的〈孕鄉〉嘉義太保，歲月流轉，從老家所在的水牛厝開始到牛稠溪流域的變化、信仰中心土地公廟的由來、吸石路的傳說，還有農曆七月二十三日的大士爺民俗祭典，訴說一個個引人入勝又充滿傳奇色彩的村莊與濃烈鄉土情懷；繼之以對人情事故的感懷詠嘆，小則一己之思，大則關於國家、民族、社會、政治、文化的寄望。終章以隨筆小品，有生活記趣，也有對生命的感悟，乃至異想天開的遐思。

林央敏將自己對台灣這片土地的熱情，透過文字，引領我們將目光回歸自我，重溫情懷，找回我們對土地的熱忱與認同。

本書特色

林央敏長年推動台語文學和台語詩，並曾以〈毋通嫌台灣〉獲得金曲獎最佳方言作詞人，本書收錄其長年創作散文作品。

本書榮獲桃園市立圖書館出版補助。

Photo Credit: 九歌出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九