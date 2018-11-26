你心目中的「慣老闆」是什麼樣子？

「慣老闆」一詞在2010年開始出現，主要是用來指稱那些被政府慣壞的資方，相對於許多剛進入社會的新鮮人被稱為「爛草莓」或「慣寶寶」，在勞動意識日漸抬頭的近年，也有許多不想花費培訓成本、只給低薪或甚至頻頻違法的資方被員工或鄉民們指責為慣老闆，但在台灣，真的是大部分的資方都該被貼上這個標籤嗎？今天我們不談法令，只是單純來聊聊吧！

記得以前在當勞檢員的時候，有個第二代的小老闆來受檢，他告訴我不要說是年輕員工，許多資深的老員工也是「靠勢」著比小老闆還久的資歷而不服從指揮，他覺得已經處處為員工著想，但為什麼還是員工還是都不滿意，最後問了我一句：「你看我這樣有像慣老闆嗎？」為了順利完成檢查，當下自然是微笑著並輕輕搖頭，然後再看看他提出的工資清冊，心裡想著「...這樣你還不是嗎」。因為最後，檢查出該公司違反了3條勞基法的規定，分別是低於基本工資、違法扣薪（工資未全額給付）及未給加班費等。

看來慣老闆最大的問題應該是不知道自己是慣老闆呢。

以上的經驗其實不只一次，在看過許多勞資爭議後，也不禁思忖，究竟怎樣的人才該被稱為慣老闆，怎樣的員工又真的是爛草莓呢？

有沒有「同理心」應該才是衡量的指標

每個企業都是為了營利而存在，大部分的勞工也都是為了養家餬口才出來工作，要其中一方保有同理心為對方設想，並斟酌放棄自己的權利當然很不容易，也因此常看到的是擁有資本的一方，基於勞資關係不對等的地位，迫使相對弱勢的勞工放棄自己的權益。

還記得在剛出社會時，曾在一家規模不大的廣告公司工作過，當時候總是無法理解為什麼老闆總是要接下做不完的案子，寧可放棄品質也不放過任何一個客戶，最後員工們就只能靠著加班才能完成，但因為當時候老闆對員工們很好（或說是自己太奴），所以也不覺得他是慣老闆，後來累積社會經驗後，才發現老闆只用了一點蠅頭小利就能鞭策員工創造更大的收益，何樂而不為呀！所以如果沒有這種思維，即使當了老闆也不會成功吧。

直到接觸了人資與勞政工作，也才發現其實不是所有老闆都是自私自利的，有些勞工也會仗著略懂法令而在工作上擺爛，致使資方生怕遭到稽查而讓其予取予求。無論是何種情況，其實都會讓彼此留下不好的印象，而更加深了劃分出勞方與資方的鴻溝。

Photo Credit: Depositphotos

或許我們每個人心中，都住著一位慣老闆

記得之前看過鄉民的討論，24小時經營的便利商店、方便且低價的醫療資源或是嚴重超時的大眾運輸業，這些常常會面臨到「澳客」的行業，其實就是有資本的一方與提供服務者的縮影，那不與勞資關係有幾分相似？因此，有些人只是握有「消費」的小小權力就會有這種態度，那麼當握有「發放工資」這種會影響員工家庭生計的權力時，會出現慣老闆心態也就不讓人意外了。

再舉別的經驗，曾經檢查過一間相當有規模的化工廠，當時候是企業工會反應有超時工作與輪班間隔休息時間不足的問題，而在實際檢查時，面對著唯唯諾諾的人資、氣憤不平的工會幹部以及不聽從他人意見的廠長，瞬間就了解問題出在何處，由於廠長的一意孤行，使得公司違反規定而受罰，但實際上老闆根本就沒有授意讓該廠超時工作，而廠長也只是因為自己曲解法令才導致有違法的事實產生，追根究底，就是因為身為主管人員卻不替員工著想才會造成這起勞資爭議，所以這算是「慣主管」還是「慣老闆」？

不只是主管人員，我也曾遇過某個公司讓員工加班超時，最後發現原因是該組織的業務分工有很大的問題，加上員工間互相「衝康」，導致部分的同事需要加班，這些都不是出於老闆的本意所產生的違法事實，雖然雇主在管理上也要負擔部分責任，但一般人如果單純的只看到公司違反勞基法而被公告（喔對了，想知道去哪看公告可以點這裡），也常會推定該公司的老闆就是慣老闆吧！

所以啊，如何妥善管理底下的主管與員工，除了是解決勞資爭議的根本之道，也是最找不到答案的問題，這也是為什麼有許多新創公司難以生存，因為即使資金與技術都已備妥，但最後總是會被人事問題所擊垮。要怎麼改善台灣的慣老闆文化呢？除了要靠政府加強檢查，勞工多了解自身權益外，或許還需要社會中的每一個人試著去壓制自己心中的慣老闆靈魂吧！

你遇過的慣老闆又是什麼樣子呢？

本文經Workforce勞動力量授權刊登，原文刊載於此

延伸閱讀

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航