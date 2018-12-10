公司換「新老闆』，勞工有自我保護的機制嗎？

今天的主題就是標題的那兩句話，一位網友私訊我然後就沒有消息了，我可以體會他求助無門的那種心情，所以今天把這個當成分享的題目，我來跟大家討論討論要如何的處理？

一、公司換老闆，要先清楚兩種情況：

公司換老闆其實有兩種情形，一個是原公司被接手，另一個是成立或到新的另一間公司，兩種情況各有不同，待會我們會細部的討論。

二、員工的選擇也只有兩個，那就是「留任」或「走人」：

公司發生組織的變更，勞工一定會有恐懼或疑慮，小弟曾碰到過公司倒閉，所以我可以體會那種心情，但記得遇上這種事情時，勞工的選擇就是留任或走人，切記長時間的抗爭不會是一個選項，因為時間拖越長，對勞工會是大大的不利！

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三、四種象限，有四種不同的狀況要處理：

新公司+員工留（綠色）：

新的公司意謂者完全不同的統編、公司名字與負責人，如果員工選擇留任的話，以下幾項事情要注意：

新公司承認年資以及年資移轉 舊公司終止合約以及年資結清 勞動條件重新議定以及勞動契約重簽 勞動條件最好不要低於前一間公司

新公司+員工走（藍色）：

這種情況跟前一個項目有所不同，一個是加入新公司前就走人，另一個是加入新公司後才走，這個時候勞工要注意的事項：

加入新公司前走那就是要向舊公司要求資遣費 加入加公司後走那就是要向新公司要求資遣費

原公司+員工留（黃色）：

原公司代表著是相同的統編以及地址，但只是不同的負責人，這個狀況就比較簡單，因為只注要下列的事項：新的雇主是否有要調整勞動條件？

原公司+員工走（紅色）：

這就更簡單了，因為那只是勞動契約的終止，注意事項如下：

員工是要自請離職離開公司 員工是要請求資遣離開公司 公司要資遣員工使其離開公司

四、無論是哪一種狀況，最好都有下列的動作：

無論是上述哪一項，由於勞動契約是雙方都有權利終止，以我個人的實務經驗，非常不建議「私下談」，因為這中間有太多的不確定性，我剛說的恐慌及不信任，再加上如果雙方對於勞動法令都一知半解的話，非常容易衍生出勞資爭議，所以我通常會做以下的措施：

建立勞資會議的紀錄 獲得同意立馬簽契約並簽名 將相關狀況報請當地勞動主管機關

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

看起來很簡單，但做起來卻是有極大的難度，四種象限各有不同的處理方式，但礙於篇幅，且怕大家會有誤解，我只大略寫出四種方向，但請記得「透明」才會有辦法創造信任，各說各話只會增加勞資糾紛，與各位分享！

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本文經作者授權刊登，原文發表於冰與火的世界

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航