【圖輯】為脫離地獄朝鮮，寧願花錢進監獄「享受自由」

對世界絕大多數國家來說，入監服刑是懲罰貪贓枉法、作奸犯科之人的作為，限制了受刑人的自由，關在一個小空間，度過數不清的刑期。然而，這樣與世隔絕的環境，卻成為現代人遠離世俗紛擾的一種方式。

當然，並不是指故意犯法入監，而是有人提供了「牢房」，讓你可以體驗監獄生活。對於不少韓國人來說，為了擺脫日常生活的壓力，選擇自願住進監獄，而且一住就是一、兩天，成為他們「逃避」的手段。

前去體驗監獄的上班族朴小姐｜Photo Credit:Reuters/達志影像

「這座監獄給我自由之感。」28歲的白領上班族朴小姐說，他花了90美元的金額，購買24小時的時數，住進模擬監獄中。

2013年以來，這間位在韓國東北部洪川郡的「我心之獄」（Prison Inside Me）已接待超過2000名「囚犯」，許多人都是上班族或學生，「犯罪理由」多半是沉重的工作壓力與學術要求。

「我太忙了。」朴小姐坐在一個五平方公尺的牢房裡說。「其實我還有很多工作要完成，我現在不該坐在這裡。但我決定把腳步停下來，回頭檢視自己走過的路，思索讓自己過上更好的生活。」

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監獄有一些嚴格的規定，包括不能與其他受刑人交談，更沒有手機或鬧鐘等電子產品。

這些受刑人可以穿上一套藍色的監獄制服，牢房內還會有瑜珈墊、茶具、筆記本與文具，平時就以瑜珈墊為床。雖然牢房有一個小廁所，但也沒有鏡子。

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飲食上也吃得相對簡單，晚餐會吃蒸地瓜和香蕉牛奶，早上也是以米粥類為主。

「我心之獄」的創辦人盧貞香（Noh Ji-Hyang，音譯）說，這間監獄的概念來自她的丈夫，他是一名每週工作100小時的檢察官。

「他告所我，他寧願獨自一人閉關一星期來好好沉澱休息，這樣感覺會好很多。」而這句話，便成了一切的開始。

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韓國出口導向的經濟型態陷入低迷，以及其他各項因素綜合起來的結果，加劇了工作與學習環境的競爭，導致壓力的增加與自殺率的提升。

根據OPEC調查36個會員國的報告中顯示，2017年韓國人均工作時數高達2024小時，是僅次於墨西哥和哥斯大黎加的國家。

經濟學家說，為了降低工時、提高工資，韓國政府雖然調高基本工資，還把法定工作時數從每週68小時降到52小時，但這些政策恐怕都會適得其反，使工作職缺不容易媒合到合適的對象。

每位受刑人離開監獄時，都會領到「假釋證明書」｜Photo Credit:Reuters/達志影像

盧貞香說，有些顧客原本很擔心住進牢裡24至48小時會很難熬，但等到他們住進去後，這些擔憂都不見了。

「在監獄佇足後，這些受刑人會說『這裡才不是監獄，真正的監獄是我們要回去的那個地方。』」盧貞香如是說。

返回忙碌工作崗位的朴小姐｜Photo Credit:Reuters/達志影像

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