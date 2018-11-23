歐巴桑聯盟講座紀實：進議會改革，幫父母「收驚」，支持孩子成為他自己

2017年底，一群無黨籍媽媽組成了「歐巴桑聯盟」，並在全台各地推出21位議員候選人，他們背後是有著超過一千個家庭的「親子共學團」。而歐巴桑聯盟的六大核心主張是：兒童人權、親子友善、環境正義、性別平權、勞工權益、小民參政。

日前歐巴桑聯盟雙北市的議員候選人，受邀到師大性壇社分享她們的女性參政經驗與性別相關政見，本篇即為講座紀實。

為何出來參選？成為媽媽後，發現當民代才能把政策盯到底

致力於跟孩子練習建立平等關係的「親子共學團」，為何會決定另組「歐巴桑聯盟」出來參選呢？有二十年社運經歷的歐巴桑聯盟總召張淑惠說，她除了待在民間教育改革團體之外，也從事過很多倡議。「但成為媽媽之後，我們更務實了，不是只開個記者會，不只是要讓議題得到社會關切，我要的是這件事情真的要有改變。」張淑惠比喻，「就像一個媽媽，要是沒有把尿布銜接好，晚上妳就要洗床單。今天不管是公園遊具，還是性平議題、同志教育，你沒有看到事情真的變化，孩子最後就是真的沒有。」

此外，為了讓精力旺盛的孩子們在搭火車時，不用硬是沉默枯坐，並讓「孩子的特質可以在公共場所不會被隱形」，親子共學團在2015年起成立了親子車廂小組，希望台鐵增設親子車廂。

在爭取到少量的親子車廂後，家長們卻發現內部設備十分陽春，便帶著方案去要求台鐵改善車內的彩繪圖案和座椅高度等等。張淑惠說，後來雖然有再爭取到娃娃車停靠處這類硬體，但公部門一貫的消極敷衍態度讓他們很失望，不論是台中還是台北的車廂，幾乎都不合格，只有很簡陋又沒有書的「閱讀區」。「你知道為什麼沒有書嗎？因為他們說上面會帶細菌。照這樣的邏輯，我們的圖書館不是要關閉？」張淑惠說，

公部門的邏輯是「便宜行事」，你要的就給你到某一個程度。我們希望車廂裡面，除了硬體之外，還需要有一些書等等，如果我們自己擔任民意代表的話，我就可以從頭到尾盯到底了。我們是進去開會都沒有用。 我們需要把政策從頭盯到底，才能做到我們希望的最根本精神：讓孩子的活力在公共場所不隱形。於是，歐巴桑們覺得不如就自己來。

徐書慧（士林北投）為何決定參選？她說，「我決定參政，是因為成為媽媽，我透過成為母親的過程，發現台灣女性從懷孕生產開始，到生完小孩的哺乳和育兒，就是一個完全缺乏自主的過程，台灣讓生產的女性很茫然跟不知所措，我們一切都必須從黑暗中摸索，上網路盲找。」

「我們台灣婦女在生產上是非常孤獨的，從懷孕、生產到育兒，都是孤獨的。」徐書慧以生產過程為例，「台灣的大部分生產過程都是透過婦產科醫生，待產可能從一個小時到48個小時，這段時間裡面，你會看到醫生多久？10分鐘。那前面幾小時是誰在陪我？陪我的只有胎心監測器。」

「如果生產應該是愉快、幸福的話，應該怎麼辦？」後來徐書慧發現了「溫柔生產」這個新選項，「我的社運之路是從溫柔生產開始的，我經歷了溫柔生產之後發現，原來我們有其他的選擇，但是政府沒有給我們這些支持，這是我們想去爭取的。」

因此，徐書慧決定推動「生產改革」，「生產改革就是讓助產師回到我們的醫療體系，讓每個女人在生產的時候，她可以選擇要助產士的陪伴，還是要請醫生生產。」

徐書慧說，「我八年前接觸溫柔生產，後來加入親子共學團，我們決定帶著母親的力量參政，希望下一代能夠享有更多的自主權。我光想到，我的女兒未來要當媽媽，她如果也跟我當時一樣，有這麼多的無奈、要掉這麼多的眼淚，我寧願她不要當媽媽。所以我想了很久，最後我決定還是投入政治。」

徐書慧（士林北投區）。｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

徐書慧說，像今天這樣的講座，原本應該是大家安安靜靜聽講，「但歐巴桑來了，就是現場這樣（孩子到處玩耍、到處聊天），我們到哪就是這樣。大家會覺得這樣很奇怪嗎？每一個成人都是從孩子長大，孩子就是這樣啊（精力充沛）！你要他好好坐在那裡？絕對有方法，幾歲的孩子都可以好好坐在那裡。」

但我們會去思考的是，他為什麼會好好坐在那裡，當我們三歲的孩子可以好好坐在那裡不動的時候，我們會去想的是：他應該有什麼不得已吧？我們會發現，整個社會就是要求孩子那樣子，其實都是在把很多的不得已要孩子吞下去，但這樣不停在吞不得已的孩子，長大之後會變成怎樣的成人呢？很多不得已的成人，那這樣不得已的成人會帶來怎樣的社會呢？尤其這樣的成人是我們政府的組成份子的時候，它就是我們現在的台灣啊，不是嗎？ 所以我們希望改變台灣的政治生態，改變我們的世界，歐巴桑是因為這樣而站出來的，要從下一代扎根開始，我們希望為下一代產生一些空間，讓他們可以真正在台灣有人權的、有自信的長大，然後他們會認同這塊土地，認同這塊土地上的人、歷史跟文化，然後會珍惜它。

劉欣宜（新莊泰山五股林口）：不滿只能在城市中孤獨的育兒，想以母親角色進去議會改革

年齡來到三字頭，卻曾被選民認為只有21歲的劉欣宜笑著說，「我每次出去介紹我是歐巴桑都被打槍，『不像啦！』我就會解釋我是最年輕的歐巴桑，我是五歲小孩的媽媽，『不像、不像！』然後就一路被打槍，但我還是很努力地去跟他們講說，『歐巴桑』代表的是不怕政治的女人，我們是一群生過小孩，什麼都不怕的女人。」

畢業於台中教育大學的劉欣宜，有次在大學同學會上討論生育議題，結果發現一些女同學直接表示，「我們連生都不會生，因為我就不用落入這個坑。」劉欣宜說，「她們已經知道，不論是政府跟社會，都沒有要支援一個家庭帶孩子。最『聰明』的女生就是連生都不要生，所以我們就是少子女化。」

我帶孩子的過程中，一直覺得我們在這個城市中孤獨的育兒，在育兒的方方面面，其實都沒有被政府照顧到，所以我決定以母親的角色進去議會。 我覺得議會很像是一個異化的場合，有的議員在選舉前明明是媽媽，她很願意照顧小孩子，然後主張教育。但是當她去議會的時候，她就脫下了母親的這一層身分，變成了「女強人」，變成了跟男性議員一起競爭的角色。 議會裡面很缺少女性的聲音，尤其是母親的聲音。母親在這個社會是一群人數眾多的人，而且承擔了非常多經濟、家庭和教育。所以我進議會最想做的事，就是幫母親發聲，因為母親真的是太沒有被照顧到了。

劉欣宜（新莊泰山五股林口區 ）。｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

【生產改革】徐書慧（士林北投區）：讓媽媽不再像一個容器，也提供爸爸充足的產前教育

身兼「生育改革行動聯盟」理事的徐書慧認為，「我們從被生出來那一刻起，就是一個性別議題了」。她舉例，像是婦產科中的男多女少，或是掌管婦產科醫師資格考的「婦產科醫學會」中，女性主管更只有一位。「從產診間到產檯上，其實婦女是沒有發聲權的。」徐書慧感慨地道出她的觀察和政見，

我們常常都是被決定的，常常像一塊肉一樣任人宰割。我覺得生產的女性像一個容器，整個社會在意的是裡面的生命，他長得怎麼樣，他們沒有在意這個「容器」的感受怎麼樣。但「容器」裡面的東西被生出來之後，我們有沒有把他當作生命來尊重？還是只是一個生育率上有效的數字？身為一個生產的人，在那個過程中裡面是有一種被剝削的感覺，所以我們的產後憂鬱的比例很高，哺乳困難的比例也很高。 雖然我們有親善醫院、有國建署在推行的母乳哺育政策，但實質上可以支持的很少。而且市面上有很多的媽媽教室，你們有聽過爸爸教室嗎？為什麼生產這件事上，好像都是女人的事，在異性戀關係裡面，男性的角色是被忽略的。男性不一定不想有所付出，是他不曉得可以做什麼。所以我們也有做過一個倡議：「不要再讓爸爸不知所措，男性也應該要有產前教育」。 新手家庭準備要承接新生命來到時，最缺乏的不僅是懷孕上的生理知識，還有關於懷孕的生產技巧、新生命來到家庭會有什麼變化，這些東西都需要被告知。我的主要政見是放在社區要發展出一個系統：在懷孕開始之前，就要知道社區中有怎樣的醫院、什麼樣的課程，這才是讓每一個台灣的家庭可以好好生活的基礎。

【多元親職支持】劉欣宜（新莊泰山五股林口）：織出一張親職支持網，讓更多人有做自己的機會

為什麼要做多元的托育制度？因為在這個社會裡有很多種工作，有很多種不同生活型態的人，可是我們政府的托育制度，就只所謂的朝九晚五，不論公托或私托都是一樣的，就只有一個框框的人可以在那裡面，像是自由工作者和夜班工作者就難以找到適合的托育。我們覺得很奇怪的是，那政府不做這些事情，他們都把錢拿去做什麼了？其實就是現在所謂的準公共化，用發放補助金的方式。所以我們會認為，台灣不是資源不夠，而是資源分配錯地方了，或是資源分配不均。 所以我們想要做的是，當大家以後成為親職之後，能夠織出一張網去接住，然後你們成為爸媽之後，三個小時、一天、兩天，你們都還有做自己的機會。我今天想要選擇邊工作邊帶小孩是可以的；我想要臨時跟朋友聚會，臨時托育是可以的，而這個托育也是要非常安全的。 很多事情是一環扣一環的，親職的多元托育、勞工權益和兒童權利，這其實是一個三角關係。所以我們也希望政府、社會跟家庭這三方面，都能夠從結構裡面去改善。

張淑惠（板橋區）。｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

【親子友善】張淑惠（板橋區）：透過親子共學的「收驚」，支持更多的孩子能夠成為他自己

張淑惠半開玩笑地說，她的角色是負責幫大人「收驚」，讓父母的膽子可以大一點，敢於支持孩子的選擇。她說，很多事情我們都是追隨孩子的腳步，包括性別的摸索，他們自己會去體驗。

有些人說不知道怎麼教小孩，但我們共學團不知道花了多少的力氣去告訴大人：「你不要教」，這就是我們共學團最重要的精神：「你不要一直去干預他。」

張淑惠偶爾會在路邊談性平政見時，遇到帶著恐懼的家長來詢問，

對父母來說最恐怖的事情，就是孩子生命的消失。但是我們現在很多孩子生命的痛苦跟消逝，僅僅是因為他沒辦法成為他自己，沒辦法說他是什麼性別、沒辦法說他的性傾向是什麼。 所以我們很希望提一個兒童人權的專責委員會，因為這真的關係到兒童的權益，像你不可能不跟你的孩子講同志教育，因為他們（同志）是真實存在的，教育是要追求真實的，你怎麼可能對他隱瞞這件事？我們的小孩就是會追根究柢的啊！ 很多事情都要去摸索抉擇，本來就要有充分的資訊讓孩子去理解自己，要給孩子充分的機會。這就是一個教育上的威權和民主的問題。為什麼親子共學對同志議題這麼關心？因為我們一直在反對威權啦！家庭的背後就是愛、尊重與理解，尊重與理解才能形成愛的樣子；你有理解和尊重一個人，他感受到就是被愛嘛！這才是讓孩子成長的沃土，我們在共學團裡面見證太多了，這就是讓孩子幸福的關鍵。 做父母最艱難的事情根本就不是教小孩，小孩是會自主學習的。我們不要太去打斷他，讓他失去他的能力，這才最重要。父母最重要的是要有勇氣。愛是需要有勇氣的，不然你就是會偷渡你的需要到愛裡面。你一旦偷渡你的需要到愛裡面，那愛就已經是不純粹的了，因為你偷渡進去的是你的害怕，是你沒辦法處理你的害怕。所以我們希望做收驚、壯膽的工作，勇敢地支持孩子成為他自己。

翁麗淑（新北市三重蘆洲區）。｜Photo Credit: 關鍵評論網 游家權

【性平教育】翁麗淑（三重蘆洲）：建立性平資料庫，保護學校老師免受不必要的非難

身為資深國小老師的翁麗淑說，「我的性別政策裡面很重要的是，性平教育的落實跟推動，需要有檢驗的工具，我希望每個學校都能夠檢驗他自己是不是有進行這三個重點：情感教育、性教育、同志教育。」

我也覺得學校的老師很需要被支持，我這樣的檢驗，等於把老師推到最前線，他可能會面臨很多家長的非難，家長會告他。我就很希望所有的教育局都要長出性平的肩膀，它必須輔助所有的老師進行性別教育；這件事情也可以從議會著手，也就是學校裡面有家長的非難，要建立起一個資料庫：到底家長害怕的是什麼？我們可以怎麼樣去挺現場的老師去做性別教育？我相信老師會越來越大膽，會越來越在課堂裡教他以前不敢教的東西。

歐巴桑聯盟要如何翻轉議會？

張淑惠說，歐巴桑們去年在全台巡迴討論到底要不要出來選時，張淑惠的NGO前同事周江杰，好不容易代表綠黨得到新竹議會的席次，後來也跟勞動黨的高偉凱推動非自用住宅的稅率改革，讓有越多房子的人稅率要越高。

「他們都先跟去議員喝過酒了，最後得到了票數。但是最後建商找了縣長，縣長找了議長，議長把議員都叫去，也對他們曉以大義一番，他們不為所動，但是議會重新提一個案又把它修回來，所以進議會就是不斷地角力，後來他們兩個人因為改革不成就辭職了。」張淑惠雖然惋惜，但這也燃起了歐巴桑參政的導火線：

他們兩個的行動帶給我很大的啟發，因為我當時正在考慮要不要參選，我們也可以繼續我們的社運工作。但我有問周江杰說，你這個稅制改革，如果在議會裡面跟你志同道合的人多一點，會不會有差別？他很明確地告訴我，有差別。那我們就很多人進去把他們換出來啊！我們後面也還有千千萬萬個娃娃車，外面抗議，力挺裡面的改革，那這樣的裡應外合說不定還有機會，然後把話題炒大，讓大家都來認識、來對話。 如果打輸就退回來，下次再撲上去。五年、十年之後，這個社會就會被我們推進了。大不了就是我們不要做（辭職），但是不要做之前也要先鬧到雞犬不寧。

▶專訪歐巴桑聯盟：「帶小孩」不是退守家中的理由，反而是促使她們參選的關鍵

核稿編輯：翁世航