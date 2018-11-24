台中出了第1位國民黨女市長，盧秀燕：我知道，我一定會贏

台中市長選舉變天！2018年九合一選舉，台中市由國民黨籍的盧秀燕，以超過15萬張票的差距，擊敗現任市長林佳龍。林佳龍尋求連任失敗，已於晚間7點45分自行宣布敗選。

這次選舉，台中由無黨籍候選人宋原通（59歲）、林佳龍（54歲）和國民黨籍候選人盧秀燕（57歲）共同角逐。

國民黨籍候選人盧秀燕（57歲），曾連任6屆立委（1999 - 2016年），為了角逐台中市長一位，選前宣布辭去立法委員一職，力拚選戰，更感性訴求未來要當台中市的「媽媽市長」。

這次參選，盧秀燕以「陽光、空氣、水」為主軸，除了主張將開放所有市政資訊供民眾查閱，更主打「空汙牌」，強調整治空氣汙染、導正能源政策、停止中電北送，這次10個綁大選的公投案中，也提出逐年降低火力發電廠發電量的公投案，也是由盧秀燕提出。

發表勝選感言，盧秀燕開出當選後第1張支票

盧秀燕也在晚間7點55分來到競選總部，發表勝選感言。

我們贏，我們勝利了，實在不簡單，這一路走來，因為我們沒有任何的資源，一路都不被看好。但是，我們既然有辦法，可以翻轉台中，創造台中奇蹟，這不是盧秀燕厲害，這是每一個台中市民，熱愛我們的國家，大家希望用選票來救台中，希望用選票來救我們的國家，希望用選票來救空氣、救經濟。這場選戰，是市民的勝利，是台灣人民的勝利，對不對？ 我要特別感謝每一位台中市民，尤其我要特別感謝林市長，剛才在來總部的途中，我和林佳龍市長互相通電話，他向我恭喜，我向他致謝，我也請他未來市政繼續幫忙，繼續給我們指導，我也告訴他，好的市政，不管是前面哪一位市長，不管是胡市長、林市長，只要是好的市政，我們都會繼續延續，請他放心。我也告訴他，未來盧秀燕的施政，會超越藍綠、不分黨派，因為我們每個人都要好好的，繼續位台中來打拼。

盧秀燕也特別感謝在初選落敗的江啟臣，展現了氣度擔任她的的競選主任。

盧秀燕表示，國民黨現在的情況特別艱辛，但黨部同仁更勇敢、更努力，她也說，會有今天的結果，是國民黨展現10幾20年來「前所未見這麼團結」，這次勝選，是團結的國民黨最好的展現。

謝謝你們信任我，願意給我機會，未來四年我給我的期望，我們要做得好，不是因為別人做得不好才當選，而是要好好做事，好好服務台中，這才是回報所有台中市民最好的方法。 在我競選當中，我所開的政見，都是我深思熟慮的政見，我一定要說到做到。盧秀燕最後說，我知道，我一定會贏，我已經迫不急待來建設台中，為台中市民來服務，前兩天我已經請同仁們去會勘花博場地，從明年元旦開始，台中市民就可以憑身分證，免費參觀，也會做市民通道，把台中市民和非台中市民從入口區分開來。

盧秀燕也承諾，將把小額捐贈送給弱勢團體。

核稿編輯：楊之瑜