大贏對手20多萬票，「最年輕的警政署長」侯友宜確定擔任新北市長

截至晚間9點左右，以超過20萬的差距，擊敗對手蘇貞昌，宣布當選新北市市長，連續國民黨自2005年以來在新北市的執政

侯友宜今晚9點20分現身總部，由新北市長朱立倫陪同宣布當選。侯友宜表示，他很珍惜選戰過程，也將把蘇貞昌的政見列為選後參考，打造一個更好的新北市。雖然贏得勝選，將戰戰兢兢，如履薄冰，全力以赴，因為民意是如流水，稍有鬆懈，將對不起新北市民所託付。

截至晚間9點42分，侯友宜已拿下81萬3850張選票，大勝對手蘇貞昌的60萬7375票。差距遠超過上一次新北市長選舉，朱立倫以2萬多張票險勝游錫堃。

警界背景起家的侯友宜（61歲）曾任警政署署長，2010年受新北市長朱立倫邀請當了7年的副市長，這次選戰議題主打空汙、食安等民生議題，深澳電廠宣布停建之前，侯友宜也曾明確表態反對燃煤電廠，並承諾如果當選新北市市長，一定會禁止核發生煤許可。

雖然選前遭控太太娘家的文大宿舍「大群館」逃漏稅、以及新莊購地案爭議不斷，不過這次選舉，侯友宜仍順利在這次選舉取得領先。

《中央社》報導，選戰激情過後，市政的巨輪持續往前。都市更新勢必是將來施政重點，侯在選舉期間所參訪的淡水海砂屋、永和大陳新村等都更瓶頸，並非一朝一夕，在他擔任副市長任內就一直存在。面對法令的解套，甚至「釘子戶」或文化保存與財經交通建設的平衡點，自詡有魄力與執行力的侯友宜如何打通任督二脈，也讓市民拭目以待。

另外，侯友宜聲稱要在市長朱立倫的捷運「三環三線」基礎上，打造「三環六線」，透過交通建設強化交通、串連都市計劃、產業更新、並串連大台北的科技智慧化產業，以提振年輕人創業與就業機會。一名市府局長分析，如何爭取預算解決財政問題，才是能否擴充捷運路線的關鍵。

提前宣布敗選 蘇貞昌：感謝新北沒有忘記我

這次參選，侯友宜對上有台北縣「老縣長」之稱的蘇貞昌（71歲）。在新北市改制之前，蘇貞昌曾連任2屆的台北縣長（1997 - 2004），後因出任總統府秘書長而辭職，蘇貞昌也在陳水扁總統任內，擔任行政院長一職。蘇貞昌曾在2008年總統大選時與謝長廷搭配參選，但「長昌配」最後敗給了「馬蕭配」；而蘇貞昌又於2010年角逐台北市長一職，當時也輸給了國民黨的郝龍斌。

蘇貞昌在晚間7點56分，偕同夫人詹秀齡與競選團隊一起上台，提前發表敗選感言。

蘇貞昌表示，他並沒有預期這樣的場面，他希望贏得選舉，但是新北市民已經做出決定，他尊重新北市民的決定，也向侯友宜表達祝賀。蘇貞昌表示，參選7個多月來，感謝市民頭家給他溫暖，雖然結果不如預期，但這是他人生最重要、最溫暖的一段旅程。他希望新北市民能受到更多照顧，新北市有更好的未來。

蘇貞昌把所有年輕幕僚請上舞台，感謝團隊在選戰過程中的付出，他本來希望用市政舞台給他們歷練的機會，卻沒想到讓他們嘗到選舉挫敗的滋味；他向選舉團隊致歉，也安慰支持者，不用擦眼淚。

蘇貞昌表示，民進黨在九合一選舉遭遇挫敗，一定要深切檢討，而檢討就是民進黨的資產，才能讓民眾重拾信心，再次站起來。蘇貞昌也請堅信台灣價值的民眾不要因為選舉結果而懷疑自己、懷疑台灣價值，他呼籲大家要堅持下去；因為堅持才會讓台灣更美麗、更有希望。

蘇貞昌最後一鞠躬感謝支持者，並說「我們應該更努力，在這裡鞠躬敬禮，謝謝大家，希望明天又是新的一天，讓我們繼續衝，謝謝大家。」

Photo credit: 中央社

核稿編輯：楊之瑜