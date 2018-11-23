不滿一帶一路「摧毀我們的未來」，巴基斯坦中國領事館遭武裝組織襲擊

中國駐巴基斯坦喀拉蚩市（Karachi）領事館今日遭到手榴彈、槍枝攻擊，造成至少4人身亡，其中包含2名警察。當地醫院表示，還有1名警衛受傷。當時有3至4名男子企圖闖入總領事館被攔住，隨後向館外站崗的守衞開槍、引爆手榴彈，襲擊者都已經身亡，俾路支省（Balochistan）1支武裝集團「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army，BLA）則宣稱犯案。

《風傳媒》報導，3名歹徒先向中國駐喀拉蚩總領事館警衛開火，並試圖打破總領事館大門，進入總領事館，但並未進入總領事館建築物中。3名歹徒在警方行動中已身亡。警方證實，歹徒身著自殺炸彈背心，作案的車輛也載滿爆裂物。

巴基斯坦安全部隊旋即包圍總領事館，巴國媒體拍攝的畫面顯示，現場冒出濃煙，且有多起爆炸聲，警方與歹徒駁火約1小時後，情勢獲得控制，巴國警方封鎖總領事館周圍道路，並增派員警、軍隊，加強總領事館維安。巴基斯坦外交部長庫瑞希（Shah Mehmood Qureshi）指出，21名總領事館的中國人員全數安全。

爆發恐怖攻擊的喀拉蚩位於巴基斯坦南部，是巴國最大城市，人口近1500萬人。歹徒攻擊的中國駐喀拉蚩總領事館，於1966年開館，領區範圍是巴基斯坦信德省和俾路支省。總領事館設辦公室、政治室、領事室、經商室、文化室等部門。

《中央社》報導，喀拉蚩金納醫院（Jinnah Hospital）醫師指出，有2名警察在爆炸案中喪生，還有1名保全人員受傷。地理電視台（Geo TV）報導，1名持槍歹徒在攻擊中喪命，現場尋獲1件「炸彈背心」，警方在領事館內制伏攻擊者。

宣稱犯案的「俾路支解放軍」是誰？

巴基斯坦武裝團體「俾路支解放軍」（Balochistan Liberation Army）宣稱犯案，並在推特（Twitter）上貼出疑似犯案的3名嫌犯，但很快就遭到推特下架並封鎖帳號，目前無法聲明是否屬實。

《自由時報》報導，俾路支解放軍希望在巴基斯坦的俾路支省（Balochistan）獨立建國，中國卻以中巴經濟走廊與「一帶一路」的政策，占有了俾路支省的瓜達爾港（Gwadar）並開始大興土木建設該地，俾路支解放軍對此感到非常不滿，還曾綁架、殺害在巴國俾路支省工作的中國工程師。

巴基斯坦政府見狀，從2014年6月開始投入安全部隊，擊斃不少相關成員，這些仇恨便越結越深，使得中國方面擔心俾路支省的局勢會破壞中巴關係。

《BBC》報導，俾路支解放軍長期爭取「俾獨」，與巴基斯坦政府軍之間展開10多年的武裝鬥爭，政府軍近年總算把情勢控制下來，但並沒有將其全面消滅。目前英國與巴基斯坦均已將俾路支解放軍列為恐怖組織。

俾路支省是巴基斯坦最貧困的省份，巴基斯坦目前也舉國深陷債務危機。伊姆蘭・汗訪華期間表示，要向中國學習其經濟模式。然而，《法新社》引述俾路支解放軍的1名發言人稱，中國在他們眼中是與巴基斯坦政府軍一道的「鎮壓者」，該發言人更指責北京「摧毀俾路支的未來」。

《轉角國際》報導，夾在巴基斯坦、阿富汗、伊朗之間的俾路支斯坦，是巴國西部邊境的「敏感地區」。其境內的俾路支人長年遭巴基斯坦中央政府打壓；在漫長的反恐戰爭中，巴國的俾路支省亦是各軍衝突的「亂鬥區域」。因此才會出現「俾路支斯坦解放軍」等武裝的分離主義團體。

事件發生原因可能是「反中」情緒

《中央社》報導，這起針對中國駐喀拉蚩領事館的血腥案件，各界懷疑可能與巴國民間反中情緒有關。

中國近年支助巴基斯坦基礎建設、提供貸款和軍事援助，是巴國重要盟友。但民間也有不滿中國援助，卻用債務介入巴國政治的反對聲浪，例如上述提到的瓜達爾港就是由中國投資興建，但是未來40年港口營運91%的收入也都都歸中國，巴國網友批評為「不平等條約」。

另外雖然巴國政府已取消的迪阿莫巴沙大壩（Diamer-Bhasha Dam）計畫，因中方要求以另一水壩做抵押，完成後所有權仍歸屬中國等條件，巴國最後拒絕接受140億美元的援建經費，許多巴國民眾在網路宣洩不滿情緒。

事件發生地點喀拉蚩是巴基斯坦最大的金融與商業港口城市，因遜尼與什葉派衝突、激進份子對較包容的蘇菲派（Sufi）不滿，加上種族、幫派與政治對立，常發生恐攻事件。巴國警方雖增加喀拉蚩警力與安全部署，治安已見好轉，但仍不時傳出攻擊事件。

《BBC》報導，自伊姆蘭・汗上任後，巴基斯坦多名政府官員曾表示，他們正重新審視「一帶一路」相關項目合約，有聲音質疑相關項目價格過高，過份偏袒中國，反而加重了巴基斯坦自己的債務負擔。

襲擊發生後，巴基斯坦外長庫雷希（Shah Mehmood Qureshi）稱，巴中兩國將共同擊敗企圖阻止國家發展的任何力量。中國外交部發言人耿爽稱，這起襲擊不會動搖中國對建設「中巴經濟走廊」的承擔，中方也強烈譴責這起暴力襲擊行為，要求巴國切實保護中方機構的安全。

《風傳媒》報導，而巴基斯坦總理伊姆蘭・汗則強調，巴國政府將戰勝任何損害中巴經濟走廊的行徑：「中國與巴基斯坦的友誼比喜馬拉雅山還高，也遠比全世界最深的海還深。我們會將懦弱攻擊的幕後罪犯繩之以法。」

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核稿編輯：羊正鈺