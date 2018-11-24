有人不耐久候撕毀10張公投票，中選會：下午4點前排隊的都可投票

（中央社）九合一大選暨公投今（24）日投開票，天氣晴朗，各地投票所都出現排隊人龍，投票時間是上午8時到下午4時，不過中選會表示，下午4時已經抵達投票所的民眾仍可以投票，屆時隊末也會有警察或選務人員確認。

天氣晴朗，各地投票所都出現排隊人龍，且等候排隊的時間比往年都還要長，至少需花半小時到一個小時，許多民眾對於公投流程、多達10案的內容不熟悉是原因之一。

彰化員林市有男子疑似因不滿等待時間太長，要把已領取的公投票交還給選務人員被拒，一氣之下將10張公投票全部撕毀，被維持秩序的員警帶到派出所。

陳男說，他從領票到投完票花了一個多小時；他發現，很多人選舉票和公投票都領取，不過圈選公投票的圈票處只有一處，加上很多長輩投公投票花了很多時間，才會拉長投票的時間。

中選會說明，基於選務中立，在投票所選務人員不會提供公投內容諮詢，因此請民眾在進入投票所前，先瞭解公投案相關內容，決定投票意向。

中選會進一步說明，為了加快投票速度，對於選舉人數較多的大型投票所，中選會在圈票處已增設遮屏，以方便民眾圈票；今日民眾投票情形踴躍，遇有排隊情形，請耐心等候，進入投票所後，也請配合選務人員的引導，進行領票及投票，以節省民眾寶貴的時間。

中選會副主委陳朝建補充說明，選舉人於規定時間前，到達投票所投票，即投票時間截止前已經到場排隊的選舉人、投票權人仍可投票，下午4時一到也會指派警衛或其他工作人員站於隊末，作為確認。

九合一選舉與10案公投今天投開票，將選出1萬1047名公職人員。投票時間上午8時到下午4時，中選會估計，選舉票晚間9時開完，公投結果要到25日凌晨2時左右才能宣布。

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九合一選舉包括直轄市長、直轄市議員、縣市長、縣市議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表、直轄市山地原住民區長、直轄市山地原住民區民代表及村里長共9種選舉。

6個直轄市（台北市、新北市、桃園市、台中市、台南市、高雄市）和3省轄市（基隆市、新竹市、嘉義市）領市長、市議員和里長3張選票；其他13個縣轄市領有縣長、縣議員、鄉鎮市長、鄉鎮市民代表和村里長共5張選票。

此外，直轄市的山地原住民區也是領5張選票，包括市長、市議員、山地原住民區長、山地原住民區民代表、里長。

根據中選會資料，九合一縣市長選舉人人數為1910萬2502人，選舉票達6721萬3515張，將選出1萬1047名地方公職人員；公投的投票權人有1975萬7067人。公職人員選舉可投票年齡為20歲以上；公投為18歲以上。

中選會表示，這次在直轄市、縣市設置368個選務作業中心，全台共設置1萬5886個投票所，出動29萬5904名選務人員，選舉規模可說是史上空前。

公投10案包括國民黨提出的反空污、反深澳電廠和反核食公投，下一代幸福聯盟提出的愛家3公投（反同）、婚姻平權2公投（挺同）及東奧正名公投、以核養綠公投。

中選會提醒民眾，投票時間為上午8時到下午4時止，要記得攜帶國民身分證、印章及投票通知單，到指定的投票所投票。投票日不能進行任何競、助選活動，包括不能用line、臉書拉票。

中選會說，圈選選票時，請使用選舉委員會提供的圈選工具在圈選欄內圈選，切勿使用印章圈選，否則會變成無效票。

此外，千萬不要攜帶手機及攝影器材進入投票所，否則將處新台幣3萬元以上、30萬元以下罰鍰；也不可撕毀選票，否則將處以5000元以上、5萬元以下罰鍰。

投票結束後，中選會將先開選舉票，再開公投票。選舉票預計晚間9時前開完，11時左右宣布最後結果，直轄市部分預估7、8時就可知道結果。公投票的現場開票作業預計午夜12時前開完，最後公布結果可能要到25日凌晨2時。

關於撕毀公投票的罰則，根據《聯合報》報導，經選舉委員監察委員黃喬詮前往現場瞭解後表示，因當事人不是故意撕毀，全案依規定裁罰每張新台幣5000元，罰金共5萬。

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核稿編輯：楊之瑜