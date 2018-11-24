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民進黨執政20年高雄「變天」，陳其邁：不管支持誰我們都是高雄人
我們想讓你知道的是
高雄市已經由民政黨執政20年，這次陳其邁輸給韓國瑜接近10萬票，陳其邁說，希望從明天開始，我們大家 一起幫韓國瑜市長加油，也為高雄加油。
本次九合一地方大選備受關注的高雄市長選舉，在晚間約9點時根據中選會的數據，韓國瑜得63萬6617票，陳其邁得54萬7670票，韓國瑜領先近9萬票。民進黨已經執政20年的高雄確定「變天」，民進黨候選人陳其邁也在晚上9點前發表「敗選感言」，他感謝所有的市民朋友並說，
高雄是我48年來在這裡長大的故鄉，我對高雄有很深的感情，我常常在說，高雄不只是我們的故鄉，更是我們相依的地方，高雄未來還有很多的挑戰跟困難，我作爲一個高雄人，不管我的工作在哪，我以高雄人為榮，也以這個偉大城市為榮。
真歹勢，真歹勢，我們的努力不夠，我們辜負了大家，也感謝大家一路的陪伴，我剛剛已經致電給我們的韓國瑜市長，對他表示恭喜，我相信他這段時間在高雄，應該感受到我們高雄的熱情，這是一個充滿愛跟包容的城市，我也希望未來的韓市長，能夠「他鄉變故鄉」。
高雄是我們大家共同的家園，誠如我在之前說的，支持其邁的是高雄市民，支持韓國瑜的也是高雄市民，在選舉結束之後，還是要為了我們共同家園、我們生命相依的地方，不管之前是支持誰，從今天開始，我們都是在這裡的高雄人，所以我要拜託所有支持我的市民朋友，剛剛我聽到大家在為我加油，我希望從明天開始，我們大家 一起幫韓國瑜市長加油，也為高雄加油。
高雄其實不是一個很大的城市，未來的四年，大家要更團結再一起，所以要拜託大家，要跟支持其邁一樣，共同來幫助、支持韓國瑜市長，也繼續替我們高雄加油。
最後其邁還是要跟大家報告，我雖然不是當市長，但是我還是在這裡的高雄人，作為高雄的子弟，這塊孕育我長大的地方，我永遠忘不了。大家難過一天就好，這是我們生死與共的地方，要一起讓高雄變得更好。
陳其邁曾任總統府副秘書長、行政院政委兼發言人、高雄市代理市長，也是曾任4屆的立委，大學期間，他多次參加學運，曾在228遊行時任副總指揮，在就讀台大公共衛生研究所碩士時，擔任其父立委陳哲男的辦公室主任；陳其邁30歲就當上立委，是該屆最年輕立委，34歲就擔任立法院民進黨黨團幹事長，是立法院有史以來最年輕的幹事長。
2005年在謝長廷轉任行政院長後，陳其邁成為高雄市代理市長，以40歲之齡成台灣史上最年輕的直轄市市長（代理），任內他積極鼓勵電影導演到高雄市拍戲，蔡明亮導演的《天邊一朵雲》就是在高雄蓮池潭、河堤社區取景，知名導演侯孝賢、鄭文堂等導演，也陸續在高雄取景拍攝電影。
2005年7月，高雄市正式成為2009年世界運動會的主辦城市。8月陳其邁因高捷泰勞暴動案請辭，隨後成為英國倫敦政經學院任訪問學者。
陳其邁這次的競選理念及相關政見獲得林昶佐、洪慈庸及黃國昌等時代力量黨籍立委的支持，台北市長柯文哲辦公室總幹事小野也拍影片，力挺陳其邁。另外包括網路作家藤井樹、樂團滅火器主唱楊大正等，都力挺陳其邁。
民進黨已經在高雄執政20年，上次由前任市長陳菊對上國民黨的楊秋興更是大勝超過50萬票。
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核稿編輯：楊之瑜