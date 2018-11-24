13個行政區全部領先，桃園市長鄭文燦連任成功：不同角色整合成「桃園隊」

2018年九合一選舉，桃園市長選舉選情一路都由現任市長鄭文燦領先，約晚間8點左右，國民黨籍的陳學聖自行宣布落選，鄭文燦順利連任桃園市長。根據中選會晚間9點53分的數字，鄭文燦得28萬1402票，陳學聖得20萬0917票、鄭領先陳8萬票，鄭文燦也在約9點20分發表勝選感言，鄭文燦表示：

這次勝選代表市民對於過去4年執政的肯定，謝謝市政府每一位同仁，4年來兢兢業業，也謝謝議會的夥伴給我們充分的支持，不論哪個政黨，或無黨籍，都給我最大的力量，我相信桃園執政的經驗超越對立，翻轉桃園，這不只是鄭文燦模式，代表我們追求進步的「桃園隊」，桃園要建設，不要吵架，我們要把握桃園的黃金時刻，讓桃園能夠「轉大人」能夠成為市民心中一個好工作、好生活、好就業、好創業的地方，也要成為年輕人追求人生夢想的起點。



接下來我會用全部的精神來拼經濟，拚建設，過去4年如此，未來也一樣，桃園可以整合為「桃園隊」，雖然在不同角色上，但能夠彼此了解尋找共識，剛也特別和陳學聖通了電話，我告訴他選舉已經結束，桃園隊還是桃園隊，希望在不同崗位上一起合作讓桃園更好。

對於其他縣市民進黨幾乎都選輸，鄭文燦也說，民進黨執政有任何不足、不好的地方，應該要深切反省，相信民主的價值，「民主給了我們機會，也給了我們反省，反省要成為未來的動力，只有通過對民主台灣的信任，才知道主權在民，要把市民當做頭家，把民意當作是我們執政的起點，將來要更努力認真」。

鄭文燦表示，這次在桃園市13個行政區全部領先，代表執政不分南北、城鄉、山海、族群，他希望桃園的進步是個整體的進步，這次也是他首度在的原鄉復興區得到過半數選票。雖然原鄉居民人口比較少，但是鄭文燦說，他認為一個好的政治就是要能照顧到每個角落，能得到復興區居民，包括泰雅族鄉親支持，這是很難能可貴的。

這次連任成功的市長鄭文燦，曾任野百合學運決策小組召集人、桃園縣議員，也曾擔任行政院發言人、新聞局局長，2014年他獲民進黨提名參選桃園直轄市市長選舉，以51%的得票率爆冷門，擊敗得票率47.97%，尋求連任的國民黨籍縣長吳志揚，當選桃園縣升格為直轄市後的首任桃園市市長，結束國民黨14年來的執政，並以47歲之齡成為中華民國歷史上第二年輕的直轄市市長，僅次於陳水扁當選臺北市市長時的44歲 。

鄭文燦任內推動桃園鐵路高架化工程改為地下化、下水道工程，並實現財政紀律，桃園市於升格前債務為262億元，至2018年1月止則減少為185億元，負債六都最低；鄭文燦也致力推動社會住宅興建、生育津貼等福利政策。

《自由時報》曾報導，鄭文燦擔任桃園市長期間，常常一天跑十幾個行程，讓隨行人員都大喊吃不消，上任3年多，已有多名隨扈、行程秘書請辭；而他身段柔軟，桃園市議會雖藍大於綠，但每年度預算僅被刪2至3％，儘管黨派不同，不少藍營議員提到鄭文燦都會稱讚他；有地方人士就說，鄭文燦在桃園已跨越藍綠、族群藩籬，這是他爭取連任的最大本錢。

而國民黨派出的對手為現任立委陳學聖，他被視為國民黨內的改革派，常上政論節目的他，具有全國性知名度，這是他逆境求勝的基本優勢。然而陳學聖長期以來服務的區域只在中壢區，這次選戰也打得特別辛苦。

陳學聖在2006年至2009年曾擔任桃園縣政府文化局長，2010年中壢立委補選，國民黨中央跳過參與初選的葉步樑、吳餘東、林香美直接提名陳學聖，導致泛藍分裂而落敗，續留中壢深耕。2012年第八屆立法委員選舉順利當選，不過遇上國民黨執政表現不佳，2016年僅以385票的些微差距擊敗曾擔任三屆桃園縣議員的徐景文。

另外參選的還有號稱「勞工市長」的朱梅雪，他任職於中華航空飛機修護工廠、現職為中華航空股份有限公司企業工會秘書長，長期參與工會運動。他是由中華航空股份有限公司企業工會推派參選這次桃園市長，於第10屆第2次會員代表大會，以82%的支持度通過。截至九點半為止獲得7671票。

另外兩名候選人則是無黨籍的吳富彤和楊麗環，分別獲得2132票和2萬5824票。

相關新聞：

新聞來源：

選情觀測站》鄭文燦藍綠評價高 陳學聖最艱難任務（自由時報）

核稿編輯：楊士範