「阿北回來了！」柯文哲3254票險勝連任台北市長，丁守中將提「選舉無效」

2018年九合一地方選舉，台北市成為選情最為膠著的地方，在其他縣市都已經紛紛有確定結果之後，國民黨的候選人丁守中和爭取連任的台北市長柯文哲，2個人票從開始開票就一路拉鋸，中間一度甚至只差幾百票，直到凌晨2點30分，終於開完台北市全部的票箱。台北市長柯文哲得到58萬820票，丁守中得到57萬7566票，柯文哲以3254票，僅多0.23%的得票率險勝。

柯文哲也在凌晨2點40分到四四南村勝選晚會的現場，發表勝選感言：

這次的選舉，台灣政治文化的改革方向，改變已經成真，改革不會回頭，這是台灣民主政治的勝利，感謝所有市民朋友，用手中的選票匯集，支持務實對話、公開透明、永續的新政治文化，能在台北改變成真，也能在台灣持續發生，謝謝各位，我也要感謝參與選舉的每位市民，大家的意見都會成為市政團隊的改進參考，台北市是我們共同、也是唯一的家，在此我也要謝謝4位可敬的對手，以及史上最棒的競選團隊，我們是一個團隊，不管你們將來要做什麼，會帶著這份我們共創歷史的回憶繼續往前。 你們對政治的期待就是我從政的動力，選舉已經結束，我衷心希望，無論支持什麼顏色，哪個世代，所有成見停在那一刻，未來四年，請繼續監督我，繼續跨世代、黨派，攜手合作團結打拼面對更艱難的挑戰。我們有不同的過去、有共同的現在，只要我們願意，可以走向共同未來。超越藍綠不是要些滅藍綠，我會信守承諾、繼續秉持開放政府、全民參與、公開透明的價值，繼續推動改變，堅持清廉勤政，讓台北成為宜居城市，讓人民過更好的生活。 記得我在請假前一天晚上，我留字條給秘書感謝他4年幫忙，我也告訴他：「阿北一定會回來」，阿北回來了！而且明天還是依如往常，繼續工作，夜深了大家辛苦了，請大家回家休息，明天太陽升起的時候一樣繼續工作，還是要為台北更好的未來繼續努力，謝謝大家。沒有政黨財團的支持，全部靠大家的支持，除了感謝還是感謝。

柯文哲是現任台北市長，他曾經是台大醫院急診部醫師、創傷醫學部主任、台大醫學院教授，專長是外科重症醫學、器官移植 、人工器官等，也是台灣第一個急診與重症加護的專職醫生，為台灣建立器官標準移植的程序，並且是首位將葉克膜（ECMO）技術引進台灣的醫師。

2014年柯文哲宣布參選台北市市長，號稱「白色力量」，並且以「在野大聯盟」為號召，獲得民進黨的禮讓，順利當選台北市第15任市長，成為台北市改制直轄市後首位無黨籍市長。

2018年，他再度參選台北市市長選舉爭取連任。並且在今年5月確定與民進黨「分手」，因為民進黨選舉對策委員會決定，台北市長選舉透過徵召程序提出人選，若有人要接受徵召，必須加入民進黨。

柯文哲則表示，4年前他推倒藍綠高牆只是開始，「若這次有兩黨候選人，我還可突破，才是台灣社會真正走出藍綠包袱。」柯文哲還說，他不敢揣測為什麼會成為藍綠共同敵人，但總之要打破整個台灣政治生態。這次柯文哲以「改變成真，繼續發生」為口號，以4年的政績爭取連任，不過選情比想像中更為糾纏。

國民黨派出的是則是前立委丁守中，從政20多年的他，曾4次參與國民黨台北市長黨內初選，卻都在初選中敗陣，上次也輸給連勝文，這次終於在黨內初選民調中脫穎而出；他曾表示，若代表黨內參選台北市長，第2名就會永遠退出政壇，且說到做到。

而這次終於出馬參選，但是仍然敗選的丁守中則表示，這次的選舉過程裡存在太多違法的事情，他們強烈質疑，尤其在台北市，因為只有台北市會出現「綠白合作」的棄保情形，整個開票過程拖延的這麼長，發生這麼多重大違法的事情，是中選會刻意放水，讓「棄保」可以有效操作，「為了對57萬支持者有所交代，也要對台灣民主政治有所交代」，他決定要提出選舉無效的訴訟，且要立刻到法院去提出，他們不會承認這個選舉的結果。

Photo credit: 中央社 丁守中擬提選舉無效之訴

而在2014年與柯文哲的「白色力量」合作的民進黨，在全面執政後也決定在首都提名自己的候選人，正式徵召民進黨籍立委姚文智參選台北市長。不過姚文智在開票後，票數就一直遠遠落後丁柯兩位對手，稍早已出面宣布敗選，向在場支持民眾揮手道別，並說「未來不會接受任何政治職務」，但「會在台灣任何一個地方、角落，和大家一起為台灣打拚」

核稿編輯：楊士範