黃偉哲自行宣布當選台南市長：「沒想過要超過誰的障礙」

2018年九合一選舉在台南市長部分，代表民進黨參選的黃偉哲已經自行宣布當選。

55歲的黃偉哲是民進黨籍，曾任陳定南、盧修一、葉菊蘭助理，他先後當過任國大代表、縣議員，從2004年開始連任4屆立委，2016年立委選舉，以76.47%得票率、14萬6414票壓倒性票數，當選立法委員，得票率也是全台立委候選人最高者。

2018年民進黨台南市長初選，黃偉哲以近42%的支持度，勝過其他5位初選參選人。不過今年台南市長參選人大爆炸，總共有6位，包括無黨籍參選人、被網友暱稱為「虧雞福來爹」的林義豐（70歲）、無黨籍的前立委許忠信（53歲）、無黨籍龍崎區牛埔里里長陳永和（58歲）。

國民黨推出的候選人是前立委高思博（50歲）。高思博的姊夫是朱立倫，高在連任立委失敗後，曾轉任蒙藏委員會委員長兼行政院政務委員。

另外參選的還有前台南縣長蘇煥智（62歲），而在投票前夕前副總統呂秀蓮還拋出震撼彈，替脫黨參選的蘇煥智站台，大喊心靈脫黨。

黃偉哲被政壇視為「行政院長賴清德接班人」，但選前10天，高思博受到「韓流」掀起的外溢效應影響。根據《蘋果日報》民調，選前10天高思博的民調逼近黃偉哲，僅落後4.5個百分點，讓選情更為緊繃。

黃偉哲宣布勝選時表示，「這次民進黨各地的選情顯示，我們還有很多地方要努力，我們要用更堅定的態度持續改革。明天肩上的責任會更重，選民對我們的付託，將來可能會有的鞭策，對我們應該要審慎加以努力。票數的多與寡，我自己覺得從選舉一路走過來，沒想過要超過誰的障礙，不管是過去的台南縣市長，還是合併後的，他們留下來的政績，都是要在這基礎上，持續努力的，我們要感謝過去歷任的縣市長。這次選舉學到很多，我從政超過20年，這次選舉給我蠻大的啟發和啟示，謝謝這座偉大的城市的市民，用選票給我們肯定，感謝大家的付託，我會更加努力，虛心謙卑地面對，在這邊，要再次跟各位報告，台南加油，台灣加油！台南市」

無黨籍台南市長候選人蘇煥智在今晚7點宣布敗選，「市民選擇了民進黨的黃偉哲，他也尊重市民的選擇，也祝福黃偉哲，」蘇煥智希望黃能夠把台南邊緣化、振興經濟的問題能夠好好的來解決。

目前開票來看，黃偉哲位居第一，高思博第二，第三則是被網友稱為「最棒里長」的陳永和：

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前任市長賴清德在8年前，以61萬9千多票，得票率60.41%勝選，國民黨的郭添財只拿下40萬6千多票（39.59%）。4年後賴清德，在2014年再以71萬多票，72.9%的得票率大勝國民黨的黃秀霜（27.1%）。

核稿編輯：楊士範