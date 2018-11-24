【總整理】除了台北未定，全台21縣市長結果出爐，７縣市「綠地變回藍天」

伴著總統蔡英文宣布請辭民進黨黨主席，民進黨祕書長洪耀福也請辭。行政院長賴清德晚間9點也在臉書宣布請辭院長，「九合一大選，是人民對政府施政的檢驗，而投票的結果，顯示人民並不滿意。對此，我感到抱歉，已向蔡英文總統口頭請辭，負起政治責任。」不過，蔡英文在請辭記者會中表明將慰留賴清德。

總統府秘書長陳菊隨後也於9點23分在臉書發文請辭，強調對這次的選舉結果，會深刻的檢討與反省。

我們來看看，這次全台22縣市長選舉結果究竟是如何？

其中，由綠轉藍的縣市就有7個，包括高雄市、台中市、嘉義市、彰化縣、雲林縣、宜蘭縣、澎湖縣。另外，無黨轉藍的縣市也有2個，就是花蓮縣和金門縣。

而國民黨得以連任的縣市有6個：新北市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、台東縣、連江縣。也就是說，國民黨在2018年總共拿下了全台15個縣市。

民進黨還能連任則只剩下6個縣市：桃園市、台南市、基隆市、新竹市、嘉義縣、屏東縣。

除了台北尚未確定，不過僵持不下的是無黨籍柯文哲和國民黨籍的丁守中，再怎麼樣也不會是由民進黨拿下。

另外，屏東縣值得一提，從1997年由民進黨蘇嘉全至今從來沒丟過；反之，台東縣自從民選以來，除2001到2005年由親民黨籍徐慶元當縣長，其他時間全是國民黨執政。

以下為新任｜現任市長總整理：

六都新任市長

台北市：（尚未確認當選）｜現任市長：柯文哲（無黨，2014年當選至今）

新北市：侯友宜（國民黨）｜現任市長：朱立倫（國民黨，2010年當選至今）

桃園市：鄭文燦（民進黨）｜現任市長：鄭文燦（民進黨，2014年當選至今）

台中市：盧秀燕（國民黨）｜現任市長：林佳龍（民進黨，2014年當選至今）

台南市：黃偉哲（民進黨）｜現任市長：李孟諺（代理市長，原市長為民進黨賴清德，2010年至2017年轉任行政院長）

高雄市：韓國瑜（國民黨）｜現任市長：許立明（代理市長，原市長為民進黨陳菊，2006至2018年轉任總統府秘書長）

新任省轄市長

基隆市：林右昌（民進黨）｜現任市長：林右昌（民進黨，2014年當選至今）

新竹市：林智堅（民進黨）｜現任市長：林智堅（民進黨，2014年當選至今）

嘉義市：黃敏惠（國民黨）｜現任市長：涂醒哲（民進黨，2014年當選至今）

新任縣長

新竹縣：楊文科（國民黨）｜現任縣長：邱鏡淳（國民黨籍，2009年當選至今）

苗栗縣：徐耀昌（國民黨）｜現任縣長：徐耀昌（國民黨，2014年當選至今）

彰化縣：王惠美（國民黨）｜現任縣長：魏明谷（民進黨，2014年當選至今）

南投縣：林明溱（國民黨）｜現任縣長：林明溱（國民黨，2014年當選至今）

雲林縣：張麗善（國民黨）｜現任縣長：李進勇（民進黨，2014年當選至今）

嘉義縣：翁章梁（民進黨）｜現任縣長：張花冠（民進黨，2009年當選至今）

屏東縣：潘孟安（民進黨）｜現任縣長：潘孟安（民進黨，2014年當選至今）

宜蘭縣：林姿妙（國民黨）｜現任縣長：陳金德（代理縣長，原縣長為民進黨林聰賢，2009至2017年轉任行政院農業委員會主委）

花蓮縣：徐榛蔚（國民黨）｜現任縣長：蔡碧仲（代理縣長，原縣長為無黨籍傅崑萁，2009年至2018年因涉炒股案入監服刑）

台東縣：饒慶鈴（國民黨）、現任縣長：黃健庭（國民黨，2009年當選至今）

澎湖縣：賴峰偉（國民黨）、現任縣長：陳光復（民進黨，2014年當選至今）

金門縣：楊鎮浯（國民黨）、現任縣長：陳福海（無黨，2014年當選至今）

連江縣：劉增應（國民黨）、現任縣長：劉增應（國民黨，2014年當選至今）

責任編輯：羊正鈺

核稿編輯：楊之瑜