「韓流」翻轉高雄，韓國瑜：全高雄將全力「拼經濟」

這次高雄市長選舉，由民進黨立委陳其邁，對上北農前總經理韓國瑜，截至晚間10點30分，韓國瑜得81萬2999票，陳其邁得68萬0314票，韓國瑜領先超過13萬票，翻轉了高雄過去長達20年來都由民進黨執政的情勢，晚間熱情支持民眾也擠爆了勝選晚會的會場，一路高喊「市長好！市長好！」

韓國瑜也發表勝選感言，他除了感謝選民支持之外，也感謝「可敬的對手」陳其邁，韓國瑜說，

這次高雄市長的選舉，出現了最神奇的轉變，所有的造勢、動員，我感謝陳其邁特別點出來，高雄的未來一定要秉持，我們高雄最高的價值：「愛與包容」，不分藍綠、不分族群，大家一條心為高雄未來努力打拼，共同服膺這條價值 。 這次高雄市長選舉的投票，我們高雄人向全台灣也向全世界，釋放一個最重要的訊號，我們將全高雄市所有的人，我們會全力拚經濟，為人民找尋更好的生活，為下一代找尋最好的教育。這訊號非常強烈，高雄市民願意給一個剛到高雄一年兩個月的人當市長，這是多麽大膽的決定。



我的內心沒有一絲一毫的喜悅，我這表情跟票數多少 一點關係都沒有，我表情無比沈重，我很清楚 高雄已經不能再等待了，我們一定要立刻挽起袖子、輕裝上陣，上下一新全部團結起來，為高雄的未來打拼 ，我會組織一個青年、有效率的團隊，從我本人開始，建立一個廉潔的市政府，讓廣大高雄市民相信政府。

韓國瑜曾任台北縣議員及3任立委，2001年因競逐不分區立委失利，首度淡出政壇，在岳家雲林縣斗六市創辦「維多利亞雙語中小學」；2005年，出任臺北縣中和市副市長1年8個月，一度復出政壇；2007年因黨內初選爭議，被黨部取消初選資格，後再度淡出政壇。2012年二度復出，擔任臺北農產運銷公司總經理。2017年辭任總經理，參選國民黨主席落敗。現任國民黨高雄市委員會主委，2018年代表國民黨參選高雄市市長。

韓國瑜可以說是今年地方大選的最大「亮點」，並在全台各地掀起一陣「韓流」炫風，他的發言風格犀利，提出許多口號包括「打造高雄成為全台首富」「民進黨不是高雄人的爸爸」「高雄又老又窮」「北漂」等，還在造勢晚會上大唱軍歌「逆襲」，這些言行也讓他成為「超級網紅」，選前一個月在網路上討論聲量極高。

韓國瑜的崛起，也讓原本應該在高雄應該「十拿九穩」的民進黨候選人陳其邁選得非常辛苦，兩個人的民調在選前一個月越來越接近，最後幾乎是平手，韓國瑜甚至成了國民黨的最佳助選員，全台跑透透幫各地的縣市首長和議員助選，除了帶動過民黨的選情之外，最後韓國瑜也拿下最後的勝利，終結了民進黨在高雄20年的執政。

2018年高雄市長選舉得票數：



另外兩位參選人無黨籍的蘇盈貴和璩美鳳，得票數分別是1萬2673票和7312票。

相關文章：

核稿編輯：楊之瑜