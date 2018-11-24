尋求連任失敗，台中市長林佳龍宣布敗選：謝謝台中，給過我機會

2018九合一選舉台中市確定變天。根據中選會於晚間8點10分所更新的選票數字，確定由國民黨候選人盧秀燕取得領先，得票數差距超過13萬，領先對手現任台中市長林佳龍。而尋求連任失敗，林佳龍稍早也在晚間7點45分，出面發表敗選感言。

林佳龍在團隊的陪同之下，於競選總部辦公室內發表簡短的6分鐘談話。

謝謝大家，謝謝我們的夥伴，感謝台中所有的夥伴，陪我們走過一個非常美好時間。感謝過去這4年，以及在這一趟競選的期間，所有的市府同仁。

今晚的結果，是在我們追求的，台灣民主價值的制度上，台灣人所做的選擇。我們無論任何的難過或感到遺憾，一定要接受這個結果。我再次呼籲大家，支持新當選市長的盧秀燕委員，讓我們親愛的城市台中，繼續進步。

過去這十幾年來，不管什麼角色，我一心一意，唯一的目標，就是希望讓台中更好，我們也確實如此，尤其這四年來，我們認真努力，已經為這個城市奠定了很好的基礎。這個是不會改變的事實，也是大家一起同心協力跟台中人一起走過的一段刻骨銘心的旅程。

我相信我們愛這座城市，我們會盡所能，讓這個城市可以持續的進步，讓這個城市的主人，可以過得更好，我也要懇請大家，相信台中，相信希望，相信愛，相信我們追求的能量，一定會感動很多人。

如同我在昨天選前之夜所講的，我是台中人，台中是我的家，我衷心的感謝，這280萬個家人，給過我機會，讓我可以把自己一生所累積的知識，跟所有的經驗，貢獻給台中，

今天的結果，不管投票選擇了誰，我們永遠都是一家人，最後祝福大家，謝謝。