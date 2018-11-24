公投創傷你不用一肩扛，全台同志諮詢服務陪你一起度過

文：活過春暖花開的日子

在身心狀況不好的時候，可以怎麼照顧自己呢？

這段時間真的辛苦大家了，在這段公投的日子裡，天空變的灰暗、空氣變的沉重。

反同團體許多詆毀與攻擊性的行動，包含著同婚與同志教育公投本身，都在我們心中留下深不見底傷口。

不論公投的結果是什麼，小編們希望你知道，在身心有狀況的時候可以怎麼照顧自己。

【第一招】簡單評估自己的身心

在照片中小編提供了一個量表讓大家簡單勾選：

如果全部分數加起來在10分以下，代表著現在你的身心狀況在正常的範圍中。您可能具有輕微情緒困擾，不過在適當的紓解下可以順利回到健康的狀態。

如果分數加起來在10分以上，則建議你尋求紓壓的管道有效的調適身心情緒與想法，並且接受心理專業的協助。

特別注意，如果自殺的題目上有分數，則推薦以10分以上的解釋作為結果。

本圖參考好性會資料與心情溫度計量表後自製｜Photo Credit: 本文作者提供

（同志友善心理專業人員協助可參考→「同志諮商專業人員網」）

【第二招】停、安、轉、能、繫

Photo Credit: 本文作者提供

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【第三招】找到專業人員因應心理狀況

同志諮商專業人員網是很好的同志友善心理諮商資源平台，歡迎大家使用。

希望大家一起好好的照顧自己，好好的活著，讓我們一起渡過這段艱辛的日子，迎向春暖花開的季節。

全台同志諮詢資源懶人包

不論結果如何，我們聚集就是一種奇蹟。

我們不需要總是驕傲、總是直立挺身，

此刻賦予我們的悲傷，我們也不需要獨自肩扛。

這些地方，都想與你並行，等待一起度過冬天。

小編群整理了近兩三週各地的同志友善機構，無論是免費的電話諮詢、近期團體活動與諮商服務，讓我們相互陪伴，肩併著肩，一起度過這段最辛苦的時刻。

Photo Credit: 本文作者提供

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樂talk心裡工作室

同志友善組織，可提供免費線上諮詢。

如果想進一步詢問單次諮詢時間或相關活動，可點選右方粉專連結。

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大台北同學會

地址：新北市板橋區民生路二段250號5樓

（新埔捷運站4號出口全家便利商店樓上）

粉專連結請點此參考

雙和醫院身心科

雖然有找到醫院電話（02-22490088），

可是打去也不知道電話預約的分機。

附上網路預約的網址。

如果不知道有哪些同志友善醫師可以掛號，可以私訊小編喔。

荷光成人性諮商中心

是支持性別平權的友善機構。（官網、粉絲專頁）

電子信箱：beoneplace105@gmail.com

地址：新北市新店區中華路60巷2弄3號3樓

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同志諮詢熱線協會（官網）

地址：臺北市羅斯福路二段70號12樓（捷運古亭站7號出口）

近期加開因公投而產生的情緒壓力電話諮詢（電話如照片所示）。

同志父母諮詢時段（電話同上）：

週二18:00~21:00 週四14:00~17:00

看見心理諮商中心（需預約，官網）

機構內皆為同志友善專業人員。

電子信箱：seeingcounter@gmail.com

地址：台北市大安區忠孝東路四段311號10樓之2（捷運國父紀念館站一號出口）

當我們同在一起健康中心（粉絲專頁）

提供感染者情緒支持與電話諮詢服務。

地址：臺北市萬華區昆明街100號5樓

點亮心燈諮商中心（需預約，粉絲專頁）

近期有提供因公投而產生情緒困擾的諮商方案，

每次50分鐘800元，最多六次。

開放時間：10:00~21:00

電子郵件：2015lightheart@gmail.com

地址：臺北市大安區復興南路一段253巷8號10樓之3

毛蟲藝術諮商所（需預約，網站）

週一二13:00~21:00，週三至六9:30~21:30

電子郵件：maochong101@gmail.com

地址：台北市大安區信義路三段202號6樓之1

馨思身心精神科診所（需預約）

週二至週五下午1:00-5:00、晚上6:00-10:00

地址：台北市大安區信義路二段208號7樓之1

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桃緣彩虹居所（粉絲專頁）

地址：桃園市桃園區復興路70號5樓之7

開放時間與聯絡電話如圖示

Photo Credit: 本文作者提供

風城部屋

每週三19:00~20:00有免費的線上諮詢服務。

如果需預約其他時段，也歡迎致電詢問。

12/1運動傷害工作坊（免費），活動網址點此。

地址：新竹市東區民族路25號6樓

生命線與風城部屋有合作，

彩虹風城裡的工作人員也是性別友善的。

地址：新竹市東區集賢街3號

新竹市諮商心理師公會

公會裡有性別小組的專業夥伴舉辦了免費活動，

報名與聯絡方式請見連結。

Photo Credit: 本文作者提供

台灣基地協會（官網）

公投期間提供免費諮商服務，

有名額限制，每人最多8次。

地址：台中市北區錦新街28號8樓

電子信箱：lgbt@gdi.org.tw

蛹之生心理諮商所（官網）

機構表態支持性別平權，

提供實習諮商師免費諮商的服務。

電子信箱：morph0901@gmail.com

地址：台中市南屯區五權西路二段478-1號

社團法人台灣保護服務協會（官網）

機構表態支持性別平權，提供電話諮詢服務。

電子信箱：fam.hea@msa.hinet.net

地址：台中市烏日區五光路930巷23弄33號

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大休息心理諮商所（粉絲專頁）

地址：彰化市民生路377號4樓之二

彩虹奇蹟（需預約，粉絲專頁）

地址：彰化縣彰化市中山路二段162號B1F

Photo Credit: 本文作者提供

諸羅部屋（粉絲專頁）

地址：嘉義縣民雄鄉文化路7之2號3樓

Photo Credit: 本文作者提供

臺南大學諮輔系

工作團隊皆為性別友善的夥伴，

因應公投造成的情緒壓力提供單次免費諮詢服務。

報名連結點此。

電子信箱：love.equality.2018@gmail.com

自然就好心理諮商所需預約（官網）

地址：台南市東區慶東街214號

如需性別友善專業人員名單可私訊小編。

禾心心理諮商所（官網）

地址：台南市北區中華北路二段80巷65號

如需性別友善專業人員名單可私訊小編。

南方彩虹街6號（粉絲專頁）

地址：台南市南和路6號3樓（南區區公所後方）

電子信箱：rainbowst6@gmail.com

Photo Credit: 本文作者提供

行政電話：07-2811265

諮詢電話：07-2811263

地址：高雄市新興區中山二路472號12樓之7

陽光酷兒中心（官網）

地址：高雄市河南一路120號2、3F

電子信箱：sunshine10khh@gmail.com

小宅心理諮商所

地址：高雄市前鎮區文橫三路194-3號

電子信箱：iamkhh@gmail.com

Photo Credit: 本文作者提供

花東彩虹嘉年華（粉絲專頁）

本日開始提供免費單次諮詢服務，為期一週（報名連結）。

地址：花蓮縣壽豐鄉大學路二段1號

（辦公室於東華大學校內）

洄瀾居所（粉絲專頁）

地址：花蓮縣花蓮市林森路391號

本文經活過春暖花開的日子授權刊登，原文合併〈在身心狀況不好的時候，可以怎麼照顧自己呢？〉和〈全臺同志諮詢資源懶人包〉後發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航