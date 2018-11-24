九合一大選失利：蔡英文請辭民進黨主席，慰留行政院長賴清德

2018九合一選舉，藍綠政治版圖出現大翻轉，到晚間9點30分，國民黨已經在六都拿回台中市和高雄市，其他民進黨原先執政的縣市包含雲林縣、彰化縣、嘉義市等參選人也都陸續宣布敗選。

民進黨主席蔡英文於晚間9點左右，在民進黨中央黨部發表談話，宣布將辭去黨主席一職，民進黨也將在近期進行黨務改組。而一同出席的民進黨秘書長洪耀福也在記者會中宣布辭職。而總統府秘書長陳菊也隨後於臉書上表示已經口頭向蔡英文總統請辭。

蔡英文表示，身為執政黨主席，她必須對這次選舉的結果，負上完全責任，從此刻開始，她將辭去民進黨黨主席一職。而努力不夠，讓支持的民眾失望，她也表示歉意。對於民意的展現，民進黨應該深刻檢討，但一場選舉的成敗，不會讓他們停下腳步，更不能因此自怨自艾，蔡英文說，在她辭去黨主席之後，民進黨將進行黨務的改組。

至於稍早在個人臉書上發表請辭宣言的行政院長賴清德，蔡英文表示，在這個改革的關鍵期，政府團隊必須保持穩定，已請賴清德院長「繼續留下來打拼，以確保重大政策持續推動」。

蔡英文並說，「過去將近3年來，因為大家的堅持，國家正走在正確的方向上，現在國民對我們設下了更嚴格的標準，我們虛心接受，深刻檢討，要努力用更高的標準自我要求，回應國民的期待。」

蔡英文也向所有當選的公職人員說了恭喜，希望經過民意洗禮後，未來不分黨派，攜手合作，也謝謝所有民進黨參選的夥伴，致上她最深的謝意，也希望未來能繼續堅持改革，堅持自由民主，是民進黨不可拋棄的使命，

蔡英文說，「面對國內外各種挑戰，這些堅持如穿過荊棘，必定會讓我們傷痕累累，但我要告訴民進黨所有的同志與支持者，對的事，我們還是要繼續做，再多的傷痕，再多的艱難，國家都必須向前，我們有責任守住台灣的未來，謝謝大家。」

整體來說，此次民進黨得票表現不好，截至今日晚間10點，「六都市長選舉」已經開出將超過1000萬票，其中國民黨得票數達到49%，民進黨則是39%，差距超過100萬票。與2014年相比，民進黨得票率是47.97%，掉了近9個百分點。

六都當中，原本民進黨執政的台中市、高雄市，被國民黨拿下，台南市雖然由民進黨候選人黃偉哲在拿下35餘萬票後宣布勝選，但是總數遠遠低於2014年的71.1萬票，而國民黨也拿下了將近28萬票，已經超越2014年國民黨的得票總數26.4萬票。

全台22個縣市，目前為止，國民黨拿下15個，民進黨僅保有6個。其中由藍轉綠的縣市包括彰化縣（執政1任）、雲林縣（執政13年）、澎湖縣（執政1任）、宜蘭縣（執政2任）、台中市（執政1任）、高雄市（執政20年），另外，無黨轉藍的縣市也有2個，分別是花蓮縣和金門縣。

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核稿編輯：楊之瑜