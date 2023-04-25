2023/04/25,
社會

聯華食品彰化工廠發生火災目前4死6搶救中，疑與生產機台意外有關

聯華食品彰化工廠發生火災目前4死6搶救中，疑與生產機台意外有關
photo credit:中央社

我們想讓你知道的是

受困22人全數找到，其中有15人躲在冷凍倉庫獲救，總計10人送醫前已無生命跡象，已送往醫院急救中。其中有4人已經宣告搶救不治。

知名食品大廠聯華食彰化廠今天清晨發生火警，受困22人全數找到，其中有15人躲在冷凍倉庫獲救，總計10人送醫前已無生命跡象，其中4人經緊急送醫搶救後，仍宣告不治，目前還有6人搶救中。起火原因初步研判與生產機台有關。

22人全部救出，10人到院前OHCA

《中央社》報導，彰化縣消防局指出，清晨6時左右接獲報案指稱，聯華食品公司彰化廠發生大火，工廠4樓冒出火舌，消防局二林分隊、北斗分隊出動多輛消防車前往救援。

彰化縣消防局指出，受困22人全數找到，其中有15人躲在冷凍倉庫獲救，總計10人送醫前已無生命跡象，已送往彰化醫院、員榮醫院急救中。

《中央社》報導指出，衛福部彰化醫院表示，收治7名傷者，其中3人到院無心跳呼吸，一名49歲許姓女子經急救恢復生命徵象，送加護病房以低溫療法繼續搶救；另外，29歲外籍女子與44歲謝姓男子搶救不治。

員榮醫療體系透過訊息表示，員榮醫院及員生院區收治3男、2女共5名患者，其中3人到院前心肺功能停止，30歲外籍移工、41歲盧姓男子急救無效死亡，而62歲魏姓男子經插管、高壓氧治療成功救回，送加護病房。

聯華：起火原因應與機台意外有關

聯合食品工業股份公司稍早則透過聲明表示，起火原因應與機台意外有關，需由消防人員鑑識；公司也已啟動緊急救難機制，給予受傷員工後續相關協助。火警對營運影響有限，另外2廠區已啟動跨廠支援因公司有投保相關保險，已通知保險公司，相關財損會由保險公司進行理賠。

行政院代理發言人羅秉成則透過聲明稿表示，陳建仁院長對不幸罹難員工及其家屬表示哀悼之意，並請衛福部協助全力救助傷患。陳建仁感謝第一時間到場的救災人員，也要求應儘速鑑識釐清火災發生原因。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：李秉芳
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。