投票狀況亂到監察院要查：圈票處發現公投小抄、還沒投完就開票

24日九合一大選兼10個公投案在昨（24）日結束，但因為公投案複雜，多個投票所時間延宕，原訂下午4:00結束投票，但台北市最晚在晚間7:46才完全結束投票，造成「一邊投票，一邊開票」的情形。此外，公投案規定開票不必「公開出示票」，監票民眾完全無法得知是否有分類錯誤的狀況，引發爭議。

公投投票狀況百出：選務人員引導領票、圈票處內有「小抄」

根據《公職人員選舉罷免法》108條和《公民投票法》42條，在投票所四周30公尺內，不能喧嚷或干擾勸誘他人投票或不投票。」《聯合報》報導，選舉前，中選會就表示，民眾帶小抄，中選會不鼓勵也不反對。中選會副主委陳朝建日前強調，第一，不能出示小抄，因為這是干擾勸誘影響他人投票；第二，不能把小抄留在圈票處，一定要帶離投票所。

然而，這次領票、投票都發生多起「誘導他人投票」的違法狀況。推動公投第14、15案的「台灣伴侶權益推動聯盟」粉絲專頁貼文下，收到超過500則留言，回報在投票期間，全國各地都有違法宣傳特定公投的情況發生。

最常見的，就是有人在投票所30公尺內附近，身著特定公投案的背心，發送特定公投案的宣傳卡，或是投開票所附近，在投票期間仍然有支持特定公投的宣傳布條。網友于佳琪就回報，嘉義市69號投票所甚至在投票所「內部」就掛有公投宣傳布條。

另外，網友Jovi Wu也向粉絲專頁「監票者聯盟」回報，在投票所中的圈票處，發現支持特定公投的紙條。此外，在核對證件準備領票時，聽到發票的選務人員告訴前面一位投票民眾，只要領10、11、12號公投票就好。

一邊排隊等投票，一邊手機已經可以看到開票

此外，投票前，中選會就預計今年的投票整體會花比較久時間，《聯合報》報導，中選會發言人陳朝建日前就曾表示，選舉人在規定時間前到達投票所投票，投票時間截止前已經到場排隊的民眾仍可投票。也就是說，只要在4點以前排隊，都可以在4點後投票。

（中央社）今年台北巿有1563處投開票所，今天原訂下午4時投票截止，但12個行政區都有選民在投開票所大排長龍等待投票。台北巿選舉委員會陸續接到各區回報投票完成，直到晚間7時46分才全市各區都投票完成，士林為最後完成投票的行政區。但同時，其他地區的開票所可能已經完成投票，並開始開票，媒體也開始陸續報導開票結果。

就媒體向台北市選委會提問，下午4點以後，民眾在排隊等投票的時候，可以透過手機或其他媒體看到開票情形，是否有不公平及違法的疑慮？

台北巿選委會監察小組委員召集人林美倫表示，以前沒有發生過，這次第一次發生，她認為以後中選會解釋應該要從嚴，這次北巿晚間7點多才投完票，像民眾在外頭等待的2至3小時也應列入選舉時間，否則不公平，還有包括媒體在還沒投票結束進行開票就開始報導，也必須約束，有變相助選疑慮，這些可能造成不公平，中選會應該要修選罷法。

《中央社》報導，台北巿選委會監察小組召集人林美倫24日晚間表示，選舉延宕與公投太多有關，選後將向中選會提案公投應以電子投票或與選舉脫勾，或改用電子投票方式處理，也建議修法，阻止一處開票，另一處還在投票的亂象。林美倫說，北巿選委會12月11日會提案出去給中選會，建議公投以電子票，或是與選舉脫勾。

《聯合報》報導，這次投票最慢的地區在台北市，而台北市2位候選人，票數第1的無黨籍柯文哲和票數第2的國民黨丁守中，票數差距也在3‰內。今日凌晨，丁守中以「一邊開票，一邊排隊」為由，質疑選舉違法，前往台北地院聲請查封票匭，再聲請選舉無效訴訟，法院連夜審理後清晨裁定1日內補繳428萬元保證金。

公投不用「公開唱票」，選務人員直接坐在地上分類選票

除了領票、投票發生違法宣傳、時間延宕問題，開票也引起爭議。

《TVBS》報導，中選會也10月24日表示，這次公投案，採「點票」的方式，當時，中選會拍攝的示範影片就就引起爭議，唱票人員分成三組同時開票，沒有「展示」每張票的程序，工作人員就像數鈔票一樣一秒一張，數完就計算，遭民眾質疑，這樣根本看不出票到底蓋哪格。

雖然最後，中選會在新拍的影片中，特別強調會「唱票」，並強調會將票展示給監票民眾看。但根據「監票者聯盟」下載自中選會的的《投開票所工作人員手冊》，「公投票採依案分類、點數唱票之程序進行開票。」也就是說，沒有公開出示票的程序。但這次投票，因此發生多起開票爭議。

就有民眾回報「監票者聯盟」，新北市石門區第6開票所，三個公投票匭一起打開，由近10位工作人員共同在桌上分類票，但民眾根本看不到工作人員到底有沒有分錯，三個票匭同時開票也讓民眾難以一一確認。花蓮第80號開票所，選務人員甚至將票直接倒到地上，選務人員就坐在地上，開始分類票。

而新北市第773號開票所更誇張，選務人員把票倒在方形的桌子上，桌子前沒有貼明每一疊代表那一案、也沒有貼明是同意票還是不同意票，開票的選務人員「圍著桌子」將票分類，民眾根本無法看到是否分類正確。

也有民眾當場詢問開票所主任監察員，對方表示，訓練的時候就規定，公投票會以這樣的方式記票、數票。

此外，「監票者聯盟」21日就預告，在這次的《投開票所工作人員手冊》，中選會刪除了「向參觀席民眾宣布領票人數」的程序。

「監票者聯盟」表示，過去，在工作手冊中都會明定，開票前，選務人員必須依照名冊，清點有多少人領了票，並向官席民眾宣布，以確保最後開出的票數，和領票得票數相當。但這次，中選會很不尋常地，將過去在開始開票前一定會有的「向參觀席民眾宣布領票人數」的程序予以刪除。如此一來，就難以發現，投票或開票過程中可能發生的選務瑕疵或舞弊情事。

監察院立案調查選舉公平性

《中央社》報導，今（25）日凌晨約3時50分，中選會主委陳英鈐宣布選舉結果，他首先向全國人民致歉，表示因公投導致投票速度較為緩慢，使得開票延遲；他也感謝全國20幾萬選務工作人員的辛勞。

至於為什麼不能等所有投票所都投完，再一起開票，陳英鈐說，法律沒有這樣的規定，投完票就要改為開票所，「以前都是這麼做，法律也是如此，我們只是依法、依例處理。」

對於外界質疑選務疏失，陳英鈐說，會深切檢討，謝謝指教。媒體追問，引發的爭議會否影響選舉效力，他表示，尊重各方意見，一定依法辦理。

《中央社》報導，對於這次的選務，監察委員張武修也已立案調查是否嚴重影響選舉的公平性，造成選民的權益損失，並了解中選會執行此次選務是否有嚴重違失，影響選舉結果。

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核稿編輯：楊之瑜