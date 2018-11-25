「愛家公投」將修法，平權公投團隊：哭也沒關係，但好好照顧自己

10個公投案昨（24）日結束投票，反對同性婚姻、同志教育的「愛家公投」3案都通過，支持同志婚姻、強調性平教育的「平權公投」則都未通過。推動愛家公投的「幸福盟」表示將組成修法小組，行政院也表示，會依照公投結果提出「同性專法」草案。公投失敗的「平權公投」團隊則表示，將檢視可疑的開票狀況，也安慰支持婚姻平權的朋友，「如果有眼淚，那也沒關係」、「好好照顧自己」。

九合一大選和公投案昨日結束投票，這次10個公投案中，有5案與性別相關，分別是「下一代幸福聯盟」（簡稱「幸福盟」）提出的10、11、12案，和「伴侶權益推動聯盟」（簡稱「伴侶盟」）推出的第14、15案。

「幸福盟」提出的3案分別代表「民法只保障異性戀婚姻」、「反對國中、小同志教育」、「同性伴侶用專法」，3案全數通過（通稱「愛家公投」）。而「伴侶盟」所推動的2案，分別代表「同性婚姻入民法」、「加強性平教育」，2案都沒有通過（通稱「平權公投」）。

伴侶盟：將檢視可疑的開票，評估是否有後續行動

今日凌晨，公投失敗的伴侶盟發出3點聲明：

伴侶盟表示，第一，同志群體展現前所未有的團結與勇氣，用生命與愛，贏得超過300萬人支持。伴侶盟強調，「這一次，雖然形式上票數未能超越反同者，但我們不會放棄持續的教育與行動；環境會進步，愛的邊界會拓寬，未來台灣終將還給同志群體一份正義。」

第二點，伴侶盟呼籲行政院，遵循大法官釋字第748號意旨，提出足已達成「婚姻自由之平等保護」的草案。伴侶盟解釋，大法官之所以決定釋憲，正是要避免同志因為居於人口中之少數以及社會歧視，難以透過通常的民主程序得到應有的立法保障。

伴侶盟也指責，執政黨意志薄弱，使同志落入「人為刀俎、我為魚肉」的難堪處境，除了嚴正譴責執政黨，也鄭重呼籲執政黨切勿根據一個對手作弊、選務不公的公投結果，冒險提出違背大法官諭示的草案。伴侶盟更強調，本次公投與婚姻平權有關的部分（第10案、第12案）僅是立法原則的創制，其結果不能凌駕憲法。

第三，伴侶盟表譴責，「假愛家真歧視」的反同陣營一再濫用民主機制、踐踏壓縮台灣社會理性思辨的空間，使台灣多年來在民主進程上的血汗努力，嚴重倒退。伴侶盟批評，反同宗教組織在公投連署期間，使出各種手段，包括製造假新聞、違法連署事件、成立「假的」反對意見辦公室。投票日更公然違法拉票，只為了阻擋同志合法結婚。

最後，伴侶盟宣示，「我們不會退卻！所有支持同志平權的力量，經此一役，必將更加團結，我們誓言用愛對抗恨、用智慧粉碎謊言，繼續前行，直到平權實現！」

伴侶盟也在臉書表示，收到不少自主監票的朋友，傳來可疑的開票錄影。伴侶盟將檢視這些錄影，評估是否採取後續行動。《關鍵評論網》記者在公投前採訪伴侶盟時，伴侶盟表示，早在今年4月，愛家公投提出三項公投案後，伴侶盟律師團就以公投案違反平等權，提起訴願，如果愛家公投通過，伴侶盟會繼續進行行政訴訟。

平權公投粉絲專頁：好好照顧自己，如果有眼淚，也沒關係

挺同藝人昨晚紛紛在臉書發文打氣，包括歌后張惠妹、蔡依林，影星舒淇、香港女歌手何韻詩等人，皆透過文字表達關心、打氣。

歌手張惠妹透過粉絲團發文寫道：「愛，沒有輸贏。明天起，我們還是要繼續......多難都要走下去。」歌手蔡依林面對公投結果直言：「說不失望沮喪，是騙人的！」她表示，不管反對的聲浪有多大，偏見的厚牆有多難敲破，「我們仍是值得被愛的」。文章在發出2小時內就突破5萬按讚數。

歌手田馥甄（Hebe）與好姊妹陳嘉樺（Ella）也雙雙發文打氣。Hebe說：「我們依然在努力，未來也請繼續努力！」Ella則喊話：「我們希望的是，大家能打從心底的愛每個人，一起生活在一個互相理解、互相包容、互相尊重的美好世界。」要大家繼續努力加油，並用文字寫下Big Hug送暖。

24日晚間，「平權公投」團隊，也在粉絲專頁安慰所有支持平權公投的民眾，「好好照顧自己，好好照顧自己身邊的人。去關心他，告訴他沒關係，讓他知道你愛他，讓他知道世界並沒有遺棄他。」「如果有眼淚，那也是沒關係的。堅強是明天的事，今天我們可以一起軟弱。」

性別平等教育大平台也在臉書發布一支影片，由一群支持平權公投的家長向所有支持者喊話，「孩子們，你們沒有錯，不要為了別人做的錯事而傷心，這些人會老，你們會活著，你們會長大，你一定要相信這一點。」

愛家公投團隊將成立「修法小組」

而這次在公投中大獲全勝的幸福盟25日凌晨約0點左右也發布新聞稿表示，感謝從連署提案到投票階段的每一位愛家夥伴。呼籲未來政府在修訂相關法律及制定國中小課程時，應絕對依照此次公投結果來執行。

婚姻的定義就是一男一女的結合。 不應對國中小學生實施同志教育。 訂定同性家屬性質的「同性共同生活法」（非婚姻）

幸福盟表示，他們將成立「修法小組」，將用最快的速度將草案送進立法院，期盼立法委員看見民意的所在（公投的結果也反應人民對大法官748釋憲案的反對），盡速修法。

幸福盟也針對九合一選舉表示，今晚有許多支持愛家公投的候選人當選，幸福盟也恭喜所有當選的候選人，期盼所有當選的縣市長、議員，重視家庭及下一代的教育，推動「家庭主流化」。

強調，幸福盟強調，他們絕對不是「反同」，在推動愛家公投的過程中不同意見有許多對話的機會，幸福盟都將之視為成熟社會進行的溝通，希望未來大家能更有共識，共同建立一個和諧的社會。

《蘋果日報》報導，而同樣反對同性婚姻的「台灣宗教團體愛護家庭大聯盟」（簡稱「護家盟」）昨日發表聲明，護家盟秘書長張守一說，由於〈大法官748號釋憲〉結論是必須給同性關係立法，幸福盟才退而求其次，提出「專法」公投12號案，但是他認為，釋憲本身就是錯的，本質上就不應該接受。

護家盟說，未來如果執政黨仍執意為同性關係立法，人民應該集體站出來反對，如果民意夠強，則釋憲的效力也可以無法施行。雖然兩年自動生效，但是沒有法律內容，頂多戶政合法登記，讓原本同性註記的備註欄位成為合法，婚姻相關的內容，未必同等準用或適用。

行政院：將依《公投法》提出專法草案

《中央社》報導，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯・尤達卡）則表示，依照公投結果，是要用專法保障同性婚姻，行政院將依照《公投法》第30條規定，相關部會3個月內提出保障同性婚姻的專法草案送交立法院審議。

Kolas表示，依公投法規定，政院將草案送交立法院之後，立法院需在下個會期休會前完成審議程序。但立法院是否會通過專法、立法委員自提版本，或是仍有委員提案修民法，這屬於立委職權，政院予以尊重。

在性平教育方面，Kolas說，將請教育部重新審視相關內容。

《中央社》報導，而司法院受訪時強調，立法機關必須尊重公投結果，並採納為立法、修法方向，但無論公投結果如何，仍然不能違背憲法及大法官會議解釋。

由於台灣是亞洲第一個有可能讓同志婚姻合法化的地方，台灣的同志婚姻公投狀況，各國媒體也都在關注。《中央社》報導，昨日公投結果出爐後，英國廣播公司（BBC）就報導指出，指出，儘管台灣政府曾表示公投結果不會影響大法官釋憲決定，但預料政府將會在不修改民法的情況下，另立專法。然而，同志平權團體憂心，最終的立法結果將會更弱，其中一項可能性是：同志伴侶將能獲得法律保障，但無法結婚。

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核稿編輯：楊之瑜