蔡英文辭黨主席，民進黨新黨魁會是「桶箍」還是「儲君」？

2018年台灣激烈的九合一大選落幕，執政的民進黨丟掉7個縣市的執政權，在野的國民黨則在9個縣市翻盤，取得全國15個縣市的百里侯寶座，其中包括3個人口眾多的直轄市（新北市、台中市、高雄市）。

此次大選，民進黨不僅失去掌控達20年的高雄市（原高雄縣區33年），也沒能守住執政13年的雲林縣；只當選6席縣市長的結果，讓身兼黨主席的總統蔡英文在選舉當晚宣布辭去主席職務。以黨內的權力結構來看，民進黨將何去何從？

猶如黨魂的兩大神主牌失效，比丟政權還危險

中國因素

由於民進黨選情緊繃，在競選期間不斷打出「中國因素」，包括中資介入選舉、境外勢力的網軍、某候選人當選就會把某地賣給中國之語，雖然這類的言詞在過往民進黨的選舉宣傳上並不罕見，但這次大選似乎特別失靈。

例如高雄市長候選人陳其邁、韓國瑜在選前舉行的世紀之辯，當論及經濟與觀光客議題時，陳其邁向韓國瑜拋出「九二共識」，韓國瑜以直球對決回應國民黨的「九二共識，一中各表」立場。這樣的言論過去可說是南部的票房毒藥，但韓國瑜選情也未因此受到影響，最終開票大贏陳其邁15萬票。

再者是前總統馬英九11月7日在研討會上脫口而出「不排斥統一」之言，雖引起社會一陣譁然，黨籍候選人也紛紛切割，但很顯然沒有對選情造成廣泛衝擊。

由此可見，以往民進黨擅打的「兩岸牌」，並未在選舉中發酵。對比蔡英文先前至雲嘉地區輔選時所說：「用選票向親中勢力說NO」，隨著選舉結果出爐，恐怕也不宜輕易斷言選民的決定就叫作「親中」，那麼蔡英文又該如何面對她自己說的這句話？

非核家園

再來是選前另一件引起高度討論的政策：停建深澳電廠。由於民進黨長期主張「非核家園」，成為過往選舉的重要口號，然而行政院長賴清德拍板停建備受爭議的深澳電廠一案，也引起台灣能源穩定與否的討論。

在非核家園的前提下，綠能開發又尚未到達成熟階段，火力發電就成為替代選項，但停建深澳又可能影響往後的電力供應問題，還有揮之不去的陰霾空汙；其中的矛盾與衝突，是造成民進黨進退失據的主因。以公投結果來說，「以核養綠」的第16案獲得通過，也是選民向民進黨政府傳遞對能源是否穩定的疑慮，亦證實民進黨被「能源牌」緊箍咒給框住的事實。

從「兩岸牌」的失靈到「能源牌」的束縛，民進黨兩大神主牌路線遭受最嚴峻的挑戰，這恐怕是比丟掉幾個縣市長還更加動搖黨本的「價值之爭」。

被「新潮流」綁架的民進黨，是否被「撕票」了？

除了兩大神主牌不再靈驗之外，民進黨此次的大敗，黨內派系「新潮流」成為千夫所指。2006年民進黨全代會通過「解散派系」決議，但各勢力並沒有終結，而是轉往檯面下運作。

作為最大派系的新潮流，在2008年民進黨下野後逐漸成為黨機器的掌控者。該年的黨主席選舉，由無派系色彩的蔡英文勝出，背後即是新潮流的暗助與操盤，也因此新潮流在黨內話語權越來越大，甚至影響到公職選舉的提名佈局。

以這次的六都市長候選人來說，新潮流確實要承擔敗選的最大責任。新北市的蘇貞昌雖自立山頭成立「蘇系」，但長期與新潮流結盟為「新蘇系」。此次蘇貞昌會參選新北市長，也是新潮流大姐頭陳菊居中協調的結果；行政院長賴清德更替蘇貞昌在選前拔掉揮之不去的深澳電廠爭議，姑且不論能源政策，單就選舉考量來說，賴清德算是替蘇貞昌清掉戰場上的一顆大石。但無論如何，蘇貞昌在新北市的敗選，輔選的新潮流也要承擔相當責任。

再者是民進黨全力拉抬的高雄市長候選人陳其邁，他出身陳水扁系統的「正義連線」，且2006年派系名義解散後另組「一邊一國連線」，不過這次選舉也受到陳菊領軍的新潮流大力拉抬。但隨著選舉結果出爐，民進黨在高雄大敗15萬票的責任，與其說是陳其邁的失利，不如說是對主導輔選的陳菊系統一記重擊。

另外在民進黨基本盤強勢的台南市，本身無鮮明派系色彩的黃偉哲，在市長初選期間得到新潮流奧援，對抗「正國會」支持的陳亭妃。由於派系的整合問題，且面臨同樣出身綠營的許忠信、蘇煥智等人瓜分票源，加上烏雲罩頂的「大創案」，黃偉哲最終以不到4成的得票險勝國民黨提名的高思博，這樣的成績也是讓新潮流臉上無光。

而在其他縣市，彰化縣長魏明谷、雲林縣長李進勇等新潮流人馬都慘敗，也未能替民進黨保住上屆大勝的宜蘭縣，與其說是民進黨敗選，不如說是新潮流的慘敗。以民進黨內的勢力分布與過往的選舉文化來看，應不至於變成「黨內互打」的全內鬥局面，但「新潮流主導，新潮流扛責」的聲音理所當然會出現，這就會體現到接下來的黨務人事佈局。

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蔡英文離去後，先由代理黨魁療傷幾個月再說

「選後黨主席下台」是民進黨傳統，1993年時任黨主席的許信良，在該年縣市長選舉喊出「執政過半」的勝選目標，最終民進黨全國總得票率突破4成，達到41.2％，但只贏得台北縣、宜蘭縣、新竹縣、台南縣與高雄縣等5個縣市的執政權，且丟掉屏東縣與彰化縣，許信良負起政治責任請辭下台。

即便是選得不錯、但與選前宣示目標有所落差，也難以留任民進黨主席，何況是這次在選前就喊出要力保過半縣市執政的蔡英文，丟掉7席百里侯不說，全國總得票率也跌破4成來到39.16％，比起2014年大掉8個百分點。

不僅蔡英文要打包走人，包括承認「黨在選戰策略上嚴重失誤」的秘書長洪耀福、選前喊出姚文智會勝選「我真的沒有跟你開玩笑」的副秘書長徐佳青等人，不是請辭就是面臨全面被撤換的處境，黨中央換血勢在必行。

依據《民進黨黨章》第15條之1規定總統兼任黨主席，蔡英文的黨主席任期原本到2020年5月，據《黨章》第15條規定：「主席出缺時，所餘任期未滿一年， 由中央執行委員互推一人代理；所餘任期超過一年，應擇期由全國黨員投票補選之。」

過去代理黨主席任期，短則1個月、長則4個月，因此民進黨接下來要舉行黨魁補選，時間點最有可能落在明（2019）年初。

在黨魁選舉之前，民進黨的代理黨主席職務將從中執委當中選擇一人出任，但放眼望去，中執會與中常會有輩份接掌黨務的人選都在此次敗選傷筋傷骨，如陳菊、陳明文等人。因此最有可能擔任代理主席的人選，應該就是派系色彩不明顯、黨內人緣頗佳的立院黨團總召柯建銘。

下屆黨主席：會是「桶箍」還是「儲君」？

由於民進黨縣市長不是連任失利就是任期屆滿，這些依《黨章》規定出任當然中執委與當然中常委的地方首長大幅換血，勢必會影響接下來的黨務走向，還要主導明年開始的立委與總統提名，新黨魁的任務與時間都相當緊迫。

下任黨魁的可能人選，也因選舉結果而重新洗牌。

正國會掌門人游錫堃，在手下大將林佳龍慘敗21萬票後聲勢重挫，加上派系內的陳歐珀未能在游錫堃故鄉宜蘭縣勝出，裡子、面子都沒保住。蘇貞昌雖然在新北市大輸侯友宜近30萬票，卻拿下87萬票，並沒有讓民進黨基本盤全面潰敗，且蘇系與新潮流的密切合作，不能排除新潮流有支持的可能，且賣力參選是有目共睹。

政府高層方面，陳菊原先是最有可能接任黨主席的人選，但高雄慘敗15萬票的結果，讓陳菊瞬間從名單上被剔除。行政院長賴清德在敗選第一時間向蔡英文請辭閣揆，對比2014年江宜樺下台擔起政治責任似乎理所當然，但眼下民進黨恐怕沒有其他一時之選可組閣，若賴清德最終留任，以這樣的施政期中考成績，也不太可能競選黨魁職務，在進退失據的條件下，最有可能選擇把重心擺在行政院。

若民進黨要有革新的氣象，新任黨主席就不能只是「桶箍型」的人物，否則蔡英文雖辭去黨主席，仍會是民進黨內的共主，整體權力結構即便重整，還是不會影響大方向的施政步調。因此，選個有「儲君格局」的黨主席，也成為一個極有可能的選項。

民進黨原本的接班梯次，最被看好的還是各路直轄市諸侯，賴清德的地位也是藉台南市長之職逐步累積起來。然而，原先接班順序也有一杯羹的林佳龍在台中慘敗，不論是2020年或2024年大選都提前出局，剛選上台南市長的黃偉哲也因慘勝而光環黯淡，放眼看去就只剩桃園市長鄭文燦。

由於過去排在鄭文燦之前的接班人選不是落馬就是重傷，讓在桃園市13個行政區全贏、風光連任的鄭文燦，一下子就成為接班順位最前面的「皇太子」。此時此刻的皇太子雖沒有太多施展的舞台，不過出身新潮流的鄭文燦，派系色彩相對較淡，加上有連任勝選的實績，其他派系似乎也沒有明確的反對理由，所以鄭文燦依然有機會提前上場接任黨魁。

但即便如此，無論新黨魁是蘇貞昌或鄭文燦，即便有「儲君格局」，要說蔡英文從2020年大選提前出局仍言之過早，畢竟離總統選舉還有一年多的時間，要看新黨魁與蔡英文的關係如何。但在國民黨「地方包圍中央」的情況下，民進黨未來的施政考驗將會相當嚴峻。

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民進黨何去何從？答案可能在立法院

在失去多數縣市執政權後，民進黨接下來的發展重點將會聚焦在立法院黨團。目前立法院民進黨團，扣除正副院長蘇嘉全、蔡其昌、新當選台南市長的黃偉哲、辭職的姚文智後還有65席，而這些立委有可能是民進黨改變的機會。

細數近幾年行政院的爭議性政策，民進黨都有立委表達異議，如修改《勞基法》期間的林淑芬、在質詢台對賴清德嗆聲停建深澳的劉建國等，代表這群民進黨立委在政策面上是有可能發揮平衡與修正作用，而非一味的「黨意即我意」。

過去礙於蔡英文與賴清德光環，這些反對聲音不見得有辦法在黨內發酵，但經此大敗，黨政領導高層的意見分量勢必會動搖，而這個話語權的真空，就很有可能由這群立委順勢頂上，讓政策有更接地氣的機會。

由此觀之，未來立院黨團的自主性勢必會提高，畢竟民進黨過去有類似經驗，2008年丟掉政權時，就以僅僅27席立委力戰泛藍四分之三多數。民進黨能在2008年大敗後再站起來，相當程度上要歸功於立院黨團的高昂戰鬥力。

然而，民進黨接下來即將迎來的第一道挑戰，也跟立法院有關。

投入此屆選舉的現任立委，包括主動辭職的台北市姚文智、台中市盧秀燕，還有帶職參選並當選的彰化縣王惠美、台南市黃偉哲與金門縣楊鎮浯，他們所留下的空缺席次都將在明年初補選，民進黨尚在權力重整階段，這場硬仗實在沒有樂觀的本錢，若這五席當中唯二的綠營選區被攻破，有可能進一步打擊執政士氣。

國民黨花六年嚐到的敗局，民進黨用兩年就看到

2014年縣市長選舉國民黨雖大敗，但包括無黨籍的泛藍友軍，仍掌握了8個縣市的執政權，距離馬英九上台已有六年之久。但蔡英文政府上任僅兩年半，此番的選舉結果卻比2014年的國民黨還慘，連二、三十年未曾輸過的高雄也丟了。

一場地方選舉，把陳其邁、林佳龍、魏明谷、劉櫂豪等民進黨培養的中生代，甚至某些具有國家領導人潛在資格的人選，政治能量都消耗大半，短期之內恐怕難以彌補。面對一年多之後迎來的立委與總統改選、兩大神主牌失效，以及「新潮流一倒，民進黨就倒」的派系政治，都是民進黨在可預期的未來內難以跨越的障礙。

核稿編輯：翁世航