補件絕食、違法公報，到「還沒投票就開票」，中選會主委請辭獲准

（中央社）九合一選舉併公投選務亂象，讓中選會成眾矢之的，行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天表示，中選會主委陳英鈐已向行政院長賴清德請辭，並已獲准。

九合一選舉及公投24日投票，全國多處投票所都發生大排長龍情況，下午4時，部分投票所已經開票，開票結果也由媒體播放出來，但仍有許多投票所還在投票，直到25日凌晨3時2分才完成所有開票作業。

中選會主委陳英鈐宣布請辭獲准

中央選舉委員會主任委員陳英鈐25日凌晨3時50分左右宣布選舉結果，他首先向全國人民致歉，表示因公投導致投票速度較為緩慢，使開票延遲。被問及是否負起政治責任時，他表示，作為首長一肩承擔，一定會深切檢討。

Kolas Yotaka今天上午告訴《中央社》記者，中選會是獨立機關，行政院尊重中選會推動選務的工作，也認為眾多選務人員很辛苦。她說，這次投票人數眾多，選務繁雜，行政院認為，中選會應檢討改進。對於公投與大選合併舉行遭遇的問題，希望中選會委員以這次經驗，作為未來改進的基礎。

Kolas下午證實，陳英鈐向賴清德請辭，並已獲准。根據中選會網站，主委陳英鈐辭職聲明如下：

首先感謝全體台灣人民展現公民素養，熱烈參與九合一選舉和10項公投案投票，為台灣民主寫下新頁。對於等候排隊投票造成的不便，本人再一次表達深深歉意。

此次10項公投因《公民投票法》規定，必須與九合一選舉一併舉行。10項公投成案在10月，距離選舉僅一個月餘，而全國1萬5886個投開票所早已選定，短時間內要另外找到足夠大的空間，對於各縣、市選委會都是不可能的任務。在既有的空間下要容納10個公投案投票，很多投票所最多僅能放置3個公投票匭。

為了增加公投的投票速度，中選會在投票前緊急為全國約3500個投票所增購圈票遮屏。並且多次呼籲民眾，在進入投票所之前，先瞭解公投案內容，決定同意或反對公投案，以加快投票速度。本次民眾積極參與投票，即使中選會在投票當日請各地選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，以加速公投投票，但以上種種準備措施仍然難以有效疏解10個公投案在部分投票所造成的排隊人潮。為此，本人已向行政院賴院長請辭獲准，以示負責。

最後，謹向此次參與選務工作的29萬5千多名選務人員表達謝意！

以核養綠補件、愛家公投意見書都違法，中選會從選前就爭議百出

這次九合一選舉與公投合併舉行，從選前到開票，都發生多起爭議。

首先是「以核養綠」公投團隊，在送公投第2階段連署書時，因為「主動補件」事件，跟中選會有過激烈爭執。「以核養綠」團隊在9月6日時將約31萬4000份連署書送至中選會，當時團隊擔心31萬份僅在合格邊緣，會有部分連署書格式出錯，因此志工持續蒐集連署書。

9月13日，「以核養綠」公投領銜人黃士修再送20箱的新蒐集來的連署書到中選會想要「補件」，中選會卻表示「無法再收件」，黃士修氣得帶著2萬多份的連署書在中選會大門口絕食抗議，團隊同時也向台北高等行政法院提出「定暫時狀態假處分」。17日，北高行裁定，「公投提案以通過為原則，不通過為例外」，因此認為中選會應收下以核養綠公投的補件，中選會才收件。

接著，在選前一週，發行公投公報後，中選會又槓上「愛家公投」團隊。各公投成案後，行政院都必須針對公投內容提出「行政院意見書」，並在10月24日以前公告在中選會網站上，愛家公投也不例外。

但後來，行政院針對愛家公投又撰寫了一份新版意見書，11月2日，中選會刊登行政院新版意見書，並將新版意見書編入公投公報中，發送至全國各選舉戶。「愛家公投」批評，根據《公投法》，行政院意見書最晚應該在投票日前一個月（就是10月24日）公布，中選會更改意見書，又印到公報中，等於違法。為此，「愛家公投」團隊提起行政訴訟。11月7日，法院裁定中選會違法，要求中選會停止執行，收回900萬分公報。中選會則表示，公報已經送出，再收回重新印製將無法趕上大選，並提出抗告。

最後，最嚴重的莫過於昨日選舉，除了投票人數難以消化、大排長龍。更離譜的是，中選會宣布，在下午4點以前排到隊的民眾都可以投票，導致全國各個投票所投票時間不一，開票時間也不同，有的民眾，還在投票所外排隊等著投票，已經可以從手機看到媒體上的開票結果。對此，監察院張武修監察委員也表示已立案調查。

新聞來源：楊之瑜