「以核養綠」公投過了也沒用？行政院：法律會廢止，但「非核家園」政策不變

第16號「以核養綠」公投案昨（24）日結束投票後，確定通過，俗稱「非核家園」條款的《電業法》25-1條將在3天後廢止，但行政院表示，核一、核二和核三都已經錯過申請延役的時機，不可能延役，而核四就算現在重啟，也要到2025年才能商轉，到時候電力已經足夠，不必再使用核能。

中央選舉委員會16號公投案，「您是否同意：廢除電業法第95條第1項，即廢除『核能發電設備應於中華民國一百十四年以前，全部停止運轉』之條文？」昨天綁九合一大選進行投票，根據中選會的開票結果，此公投案以589萬5560張同意票，對上401萬4215張不同意票，宣布通過。

「以核養綠」團隊：下一步就是重啟核四公投

「以核養綠」團隊24日深夜在臉書上發表通過感言，除了感謝，公投領銜人黃士修也表示，接下來，團隊會要求政府討論3座核電廠延役和核四廠重啟。他也表示，「如果政府不給人民一個滿意的答案，我們就會發動以核養綠公投二部曲，重啟核四綁定2020總統大選。」

此外，團隊也提到，「更重要的是，我們會推動核廢遷出蘭嶼的公投，這個公投將會由雅美達悟族人領銜，核能流言終結者會做最堅實的後盾，真正解決蘭嶼核廢的問題，並且為雅美達悟族人把話語權從反核團體手上奪回來。」

廢核團體：台灣承受不起核災，安全是無法用公投來保證

（中央社）對於公投結果，環保團體「全國廢核行動平台」發表聲明指出，16號公投案投下同意票的人，並非都是無條件支持核電者，而是對能源轉型信心不足，投下同意票者也並非不支持非核減煤、再生能源與節能的政策方向，而正因為大眾對核電始終有極大疑慮，擁核方才會將公投包裝成「以核養綠」，並刻意製造燃煤與核電二選一的假議題，以不實資訊欺騙誤導社會大眾。

全國廢核行動平台指出，目前核一、二廠已進入到期除役階段，在法律上無法逆轉，因此最有可能的影響是，位於屏東縣的核三廠可能會延役。但核三廠緊鄰恆春活動斷層，就地質條件上來說，不適合延役以及在廠區內新建機組，台灣承受不起一次核災，而安全是無法用公投來保證的。

全國廢核行動平台強調，台灣正在往「非核減煤」能源轉型的路徑邁進，不該再走擁核燒煤的回頭路，擁核方為了要支持核四復活，已宣布接下來第二階段就是要推動核四重啟公投，因此廢核平台也將持續奮戰到底，也邀請所有支持反核的朋友團結起來，阻擋擁核方下一步恢復核電的企圖。

行政院：重啟核電來不及，2025非核家園目標不變

（中央社）行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今日表示，公投第16案主文是要求廢除《電業法》第95條第1項，依公投法規定，從公告日第3日起，該法律條文將失去效力。

不過，Kolas表示，即使該項條文失效，政府推動「2025非核家園」的目標不變，因為實務上已不可能讓核一、核二與核三廠延役。依《核能管理法》，核電廠在除役期限前5到10年必須提出延役申請，核一與核二廠除役在即，已來不及申請；核三廠則是要在108年前提出申請，但申請的作業評估時間要4到5年，時間上已來不及。

至於核四廠商轉部分，Kolas說，台電在今年評估，核四商轉需要6到7年，且需要耗資新台幣688億元。如果明年重啟核四，6年後是2025年，非核家園目標已經達成，屆時已不需要核電，因此核四也沒有商轉的必要。

《中國時報》報導，對此經濟部能源局副局局長李君禮今日表示，這次公投法效力不大、意義也有限。「初步看，沒有具體影響，主要是這次公投的命題沒有強制性。」

他解釋，以核養綠公投廢除《電業法》95條之1，只是拿掉核電一定要在2025年後停止運轉的法令限制，但是並沒有規定一定要用核電啊，這兩者意義不同。

他進一步說，依照時程，核一二要延役也來不及，至於核三雖在時間內，但要看電力需不要需要。目前看來，政府2025年再生能源供電要占2成，國內電力備用容量可到15%法定目標，既然不缺電，也沒有延役的需求。

至於核四是否可重啟？李君禮表示，那是另一個命題，要看以核養綠公投團隊，另外提出的公投案如何，到時再說。

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核稿編輯：楊之瑜