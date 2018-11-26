從集體自殺到人的位置：論公投第12案與「回家投票」

文：張存一

天還沒亮就回台中，雜事紛紜，中午前又趕到台北了，過家門而不入。

我關切的大概兩點：「公投第12案」與「回家投票」。這兩點其實都牽涉到公共領域和私人領域的混淆，也可以說，我認為身處公投之中，應該要思考作為個人要如何理清「公」和「私」性質與分界，從而清楚認識自己現在所站的位置。

迫害，與集體自殺：論公投第12案

「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益？」

匆匆趕回台中，主要只為了投給第12案一張不同意票，為了抵制迫害。

什麼是迫害？迫害就是在公共空間中，掌握權勢者對非握權者的剝削、壓制或消滅；迫害本身意圖壓制某些觀點，換言之，壓縮意見討論的幅度，造成公共空間本身的崩解。迫害不因動機如何而已所差異，只要現象上某些意見被壓制了，迫害就產生了。

如果今天我是一名歷史學家，檢視「2018台灣公投」這個歷史事件，看到「婚姻限一男一女」、「同性戀專法」和「反對同志教育」這三大主題由同一個團體提出，我甚至不用去爬護家盟的貼文和評價，都應該會做出這樣的判斷：這個團體希望藉由「同性戀專法」來拉大民眾和同志族群之間的距離，從而達到「婚姻限一男一女」的實質目的；而「婚姻限一男一女」又將有效防堵同志族群透過大家習慣的結合方式，和台灣社會的其他文化產生溝通。質言之，這三個按鍵的組合，目的是要將同志族群徹底擠壓到社會的邊緣地帶。

換句話說，第12案的內容只能用迫害來形容，是一個以迫害為動機、策略與本質的計畫。

這種迫害是嘗試將家庭內向的規範性質朝公共場所推展，強迫全台灣的人如一個「家」一樣，共同遵守某些倫理的形式規範。

問題是，「家」的各種倫理規範，隨著每個家庭的不同組成過程而有所不同，換句話說，必須尊重「家」這個字詞內涵的複雜含意，有關家庭成立的唯一定義大概是：這是一個以「人」為組成單位的群體，這個群體的形成建立在一定程度的互相幫助與信任上，並希望取得盡量長久的延續；在個人初生長的過程中，由於還沒有接受、反思社會文化的建構，沒有具備與他人討論與爭利的充分語彙和立場，必須要家庭的照顧、教養與支持。家庭是生存資源和社會文化資訊的最初提供者，而家庭的傳承維繫這種資源與資訊提供的管道：我們在接受家庭照顧的同時也照顧著家中的其他人。

如果上述定義已經足夠表現何謂「家庭」，我不明白，為何在某種難以言明的「大是大非」下，「男女之別」要成為各種家庭狀況中不可改變的一種性質。

這種自以為大義凜然，實則空泛無根的言論，事實上是對「倫理」一詞的詆毀，也是對「家」這個概念的藐視，更是對「公共場所」的傷害；說到底，壓迫著存在在家與公共場所之間，需要反思和成長的「個人」。你們把家帶進了公共場所，同時摧毀了所有個人的避風港和舞台。這個公投案意圖摧毀所有台灣人去成為人文主義者和公民的機會。

當這個意圖透過公投成為事實，則情況不僅是某些人對某些人的迫害，而是全體國民一同傷害了國民賴以成立的公共場所和家，是「民的集體自殺」。

回家投票：淺談公領域與私領域的混淆與相關問題

上述現象應足以指出：當民主社會的公共性和家庭的私領域性質滲透一團時，前者將蘊生出更巨大的對立，並傷害兩者。換句話說，公領域和私領域之間應該要具備不可輕易逾越的分界。

現在我們反過來檢視自己的同溫層：「回家投票」作為公投事件的一條支脈，似乎也顯示了公私領域分界的動搖。

一些朋友的貼文中可以看出，當他們不能成功說服長輩支持自己的立場，大多將長輩的思維斥為退步或非進步，甚至認為自己沒有教育好爸媽。

這樣有關「世代差異」的想法似乎已經在關注公投的大學生之間，成為一個普遍存在的向度。我認為這種現象需要小心面對，當大學生們把在公共場所學到的論述與態度帶到家裡來，他固然促成不同年齡層間資訊交流的可能，但更有可能造成家庭行為模式意識形態化，也就是把所有長輩有關公投的行為都套成「世代差異」所造成的、難以撼動的歷時性結果。

上述心態不只影響家庭成員的交流和相處，更進一步在公共場所投射出危機：在公共場所方面，有關「進步」和「傳統」的歷史論述，事實上是非常危險的，自居「進步」者劃分出身處「傳統」之中的他者，在同一社會中劃分出兩個自為整體的相異文化，從而可以把他者內部的各種性質解釋為、建構為「傳統」所造成的後果，扭曲了對象內部具有的異質性，獲得了為奪取某些利益，汙名化對象的不正當操作。

「進步」和「傳統」的劃分本來就不應該被提倡，透過公投帶出的各種交流不應存在任何教育的意味，所有的政治行為都必須建立在兩者身分平等的溝通和交流上。所有的立場都是當下的立場，都一樣有它的脈絡和優缺。這是就公共場所而說。

回過頭來，也不要因此而憎恨我們的家人，一方面，他們都是有價值、有思想的個人，而一方面，你們是一個家庭；當我們把公共場所學得的知識帶回家中時，我們是從公領域進入私領域，是從以意見自由交換和說服為最佳狀態的地方，進入了以維持團體傳承為最佳狀態的地方，不太完整的調用人類學詞彙：這是兩種不同的「文化模式」。

結語：人的位置

公投之中，我們和朋友、老師討論，我們回家、投票。面臨各種立場的衝擊，這些立場有些來自公共場所，有些來自你最親近的人，在兩種「文化模式」之間移動的人，不斷改換著自己的行為和態度，到底能不能得到堅定不移的位置呢？

然而，要反問的似乎是：難道你不正是在這種行為和態度的轉換中，辨識清楚了自己的生活嗎？公共場所的雜駁意見固然讓我們「說服他人」的技巧變的十分純熟，並鍛鍊、修正出理性的觀點，堅強了社交的立場；但如何在私人場所中和家人講起這些事，卻是在純然的辯論之外，反思如何在家庭腳色和在外所形塑之立場之間建立對話，經此，「我的生活」才作為一種立體而多面的整體而出現，人的位置才在不斷的對話中顯現出來。這篇文章只希望透過如上理路，提供公投之後的我們一種檢視自己這段歷史的途徑：我認為「公」與「私」對等無差的對話，比「傳統」和「現代」的粗暴分界要好得多；願我們都是反思並相信著自己立場的、成熟而獨立的人。

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰