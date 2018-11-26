公投綁大選造就「邊投票邊開票」亂象，中選會明顯瀆職

文：陳偉佳（時事評論者）

本次縣市長選舉，外加綁了數個公投案，讓全台各地的投開票所都有混亂的情況發生。最駭人聽聞的，是中央選舉委員會（簡稱中選會）明明知道投票現場大排長龍，卻仍讓各票所在投完票立即開始開票作業，衍生出後續一連串選舉不公的質疑，落入他人「奧步」的口實。

對老人和青年皆不友善的投票動線，究竟是誰想出來的？

這次公投綁大選，讓各地投票所都出現投票塞車的情況，有些投開票所甚至發生蓋票處分配不均的問題，使排隊等待投票的人潮無法迅速消化，且公投蓋章處跟縣市長蓋章處在同一空間，擁擠不堪更減緩投票的速度，故排隊1小時以上至3小時皆有所聽聞。這部分代表中選會規劃整個投票空間、路線、預想投票人潮時，僅是草草的模擬帶過，並未做過完善的沙盤推演，而投票當天卻出現人潮爆滿情況，也無即時應變措施。

不僅如此，投票所的空間規劃跟動線劣質設計，從體力較不好的老人家到請兩小時「投票假」的青壯年，皆相當不友善，筆者在投票現場看見不少體力或時間不堪負荷的選民，因不耐久站、等待，索性棄投離開，可能直接影響選情膠著區的選舉結果。

此外，上述所說的劣質設計，更造成了「邊投票邊開票」的選舉亂象。

明知棄保操作可能，仍不事先預防「投票時開票」

雖然許多縣市的投票所問題重重、新聞不斷，但最誇張的應屬於台北市。柯文哲這次最大的票倉士林區投票投到晚上七點半，當時中選會已開票開至15%左右，甚至有同一處投開票所一間在排隊一間在唱票的狀況發生，換言之，還在投票的人可能在看開票的同時，依據自己的政治傾向，姚文智的票跑到柯文哲那裡去，柯文哲的票跑到姚文智那裡去——這就是棄保。

有人會說歐美國家的規定也是「讓排隊者投到完」，但即使像是美國2016大選內華達州發生正式投票時間結束後，還有人排了3小時才投完票的狀況，希拉蕊對川普的二選一對決也沒有如上述的操作空間；而英國因為使用內閣制，即便在晚上10點投票結束後各大媒體即發布出口民調，也難以影響尚未投票的選民意向，更遑論選舉結果。

然而在總是把「棄保」掛在嘴上的台灣，中選會直到隔天的記者會，仍然堅持準時開票，認為「先投完票的所先開合情合理」，這樣重視開票時間的「依法行政」直接導致這場選舉變成一場不公平的選舉，讓各種非公開的操作有機會發生，更讓開票結果差距極小的候選人得到無法服氣的理由。

從公投到開票，中選會的作法侵蝕人民對選舉公平性、透明性之信心，更給眾人做了最壞示範，諷刺的是，從事件發生以來，中選會的正副主委似乎沒有悔過負責之意，主委僅辭職負責了事，彷彿「這只是一個小小的行政疏失」。

Photo credit: 中央社

同樣等到凌晨，贏家和輸家的感覺卻不同

新北市用2446個開票所處理了203萬張市長有效票（平均每投開票所833人），台北市則是用1563個開票所分攤約141萬張市長有效票（平均每投開票所905人），中間差距並不太大，但新北市的開票速度卻十分快速順利，反而台北市搞到凌晨2點半才開票完畢，這中間究竟是效率問題，還是真有舞弊？若是因為選務人員不足，為何中選會又說人力夠了？最大的問題是，中選會被問及如何處理邊投票邊開票的問題時「已讀不回」，顯是嚴重瀆職。

有趣的是，和電視機前面選民一樣等到凌晨兩點的柯文哲卻表示：「選舉過程沒有聽到違法或不正常的地方。」確實丁守中是因為些微之差落敗而提出驗票和選舉無效之訴，但只因為今天的3254票是落在另外一方，一整日「怪怪的」選舉異相就通通變成正常，似乎和指控者口中「因為怕不小心贏了而不先提選舉無效」的心態如出一轍，再對應部分充滿嘲諷、揶揄的「柯粉」反應，實在看不出那代表的進步價值所謂何事。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航