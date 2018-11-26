保養也能減碳抗暖化？綠藤生機「以你之名」種下奇蹟！

今年11月立冬時氣溫還飆破32度C，全球暖化問題刻不容緩，你知道從日常肌膚保養也能發揮減碳影響力嗎？三度蟬聯「對世界最好」B型企業認證的台灣綠色保養品牌代表綠藤生機發起「以你之名──奇蹟種樹計畫」，於活動期間購買特定保養組合，將以消費者名義在非洲迦納種下辣木樹，一同協力打造助於對抗氣候變遷的最大有機辣木田。

原來辣木是保養聖品也是減碳之樹

全台熱銷超過13萬瓶的綠藤生機奇蹟辣木油為許多人帶來美好的油保養體驗，更是逾八成消費者的第一瓶美容保養油選擇，其獨家採用麻省理工冷壓萃取技術，保留完整辣木精華且含有高比例油酸與山嵛酸，貼近肌膚組成能迅速滲透吸收，讓許多消費者深刻感受過辣木對於肌膚保養的好處，但是「辣木」與「減碳」的關聯何在呢？

Photo Credit: 綠藤生機 綠藤生機發起奇蹟種樹計畫，獨特以消費者的名義在非洲迦納種下一棵辣木樹

長年研究辣木的美國自然產物化學家凱莉．歐特曼（Carrie Waterman）指出「辣木是種『好到難以置信』的不死植物」，不僅極具豐富營養和高經濟價值，根據地球科學和氣候變遷期刊的研究成果發現，還有高於一般植物20倍的吸收二氧化碳能力，其固碳力讓聯合國也將其視為能幫助對抗氣候變遷的減碳利器。辣木樹因此被譽為「奇蹟之樹」，更被視為植物中的鑽石。

為減碳盡一份力，共襄盛舉打造最大有機辣木田

雖然辣木樹好處多多，但對於產地非洲迦納小農們而言，這份美好卻得來不易，綠藤生機表示從2016年起，以「預先融資（pre-finance）」創新模式，在栽種前期先提供資金，支援農民購買種子、肥料等，至今已幫助3,000位當地小農提升收入4到10倍。

Photo Credit: 綠藤生機 綠藤生機奇蹟辣木油成為打造非洲迦納最大有機辣木田的美好能量

此次「以你之名—奇蹟種樹計畫」更廣邀消費者成為迦納小農後盾，投入抗暖化行列，齊心打造非洲最大有機辣木田。即日起至12/27止，購買「種下奇蹟保養組」都將獲得一組座標，從地圖上得知綠藤生機為你種下的辣木樹位置以及所支持小農的個人檔案，將消費者的購買「以你之名」讓奇蹟發芽！