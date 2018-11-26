明年五月同婚還能就地合法嗎？大法官釋憲是同婚最終保命符？

文：Wei Albert

一、2019月5月24日，同婚就地合法原則沒問題

依照2018年11月24日公投結果，2019年5月24前必須頒布一部《同志伴侶／婚姻法》。如果5月24日前沒有這部法律，因為憲法位階高於一切，「大法官解釋等同憲法條文補充」，依照釋字748號，當天同婚還是就地合法，同志伴侶可以帶兩個證人到戶政事務所辦理同婚登記。

二、不過因為公投是一個全台大型民調，反同聲浪站上歷史高峰，上面提到的各種執行狀況可能面臨各種杯葛與阻撓。

三、釋字748是否是同志最終的保命符？

同志朋友，很抱歉，可能不見得是。「大法官可以補充憲法，大法官也可以補充自己。」

過得了2019年5月24日這一關，但不見得過得了以下情形：

大法官一屆八年，十五位大法官屆次不同，憲法設計每位總統都可以提名幾位大法官。目前大法官是自由派占多數，再未來幾次換血，即將在2024年左右發生，也就是下屆總統權力。 如果在大法官未大換血前，有人重提釋字更改釋字748見解，大概沒疑惑可以被這屆自由派大法官以程序不合法擋下（因：短時間內重複解釋），不過因為目前「憲法訴訟法」沒頒布，所以同樣內容聲請解釋是否准許，完全靠15位大法官自由心證。 如果在2020換了一位保守派總統，提名一批保守大法官上台，當時候社會氛圍要重提釋字，變更見解，是很有可能的！不要覺得不可能，一個已經「民主失靈」的島嶼，只剩民主外衣，內部價值錯亂的當下，透過民主程序更改人權價值，什麼事情都可能發生的。憲政史上發生過，「唯一死刑」在戒嚴時期合憲；解嚴後，大法官變更見解，認為抵觸「層級化法律保留」與「憲法的生存權條款」而認為違憲。風水輪流轉，轉到哪裡，沒人知道！ 所以所有支持同志與多元民主的前輩，如果你們還要爭權力，麻煩請以這個為最重要訴求：「限期通過憲法訴訟法：同樣聲請釋憲內容，不得少於前號釋字做成起算12年。」等於是三任總統任期內不能透過提名大法官，左右台灣人權發展趨勢。如果這樣都做不到，就要有心理準備，民主失靈帶來的民主逆襲了。

四、萬一新大法官解釋真的通過變更解釋，又宣告「同婚違憲」，法制如何因應？

一個最快的方法，就是在新解釋做成前結婚的同志伴侶，雖然你們的結合違憲，但為了信賴保護，還是例外承認這些少數的同志婚合憲。但在新釋字做成後的同志婚，很可能宣告違憲。

憲政史上不是沒發生過，重婚是違憲，但在釋字362、552例外承認，因為歷史因素，善意無過失的重婚合憲，但只限於那些例外例子，其他重婚還是違憲違法。

五、結語

要結婚快結婚，至少保住少數同婚香火，晚了就來不及。 下一波同志運動重點：維護釋憲價值，頒布憲法訴訟法！

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航