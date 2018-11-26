亞洲‧矽谷執行長鄭貞茂：取經矽谷台灣幫經驗，台灣新創須更國際化！

一群來自台灣或台裔第二代創業者，在矽谷發光發熱，成功創辦網路公司，甚至有被國際大型網路公司收購的經驗，他們受到矽谷創業文化的鼓舞，熱愛創業，不到 40 歲就擁有連續創業的經驗，他們聚在一起，決定為台灣新創盡份心力，被稱為「矽谷台灣幫（Taiwan Mafia）」。《商業周刊》報導曾在 2017 年列舉十二位矽谷台裔第二代創業者，共同創造了近千億產值。

此一名稱可說是參考矽谷創業圈的「PayPal 幫（PayPal Mafia）」概念，所謂的 Paypal 幫，指的是當年曾在 Paypal 工作的員工，在 Paypal 被併購後陸續成立其他成就驚人的網路公司，包括 YouTube 共同創辦人陳士駿（Steve Chen）、特斯拉汽車執行長馬斯克（Elon Musk）、LinkedIn 共同創辦人霍夫曼（Reid Hoffman）、Palantir 及 Founders Fund 創辦人提爾（Peter Thiel）、Yelp 創辦人列夫琴（Max Levchin）等等。

矽谷創業大膽創新、不怕失敗的文化創造許多估值超過十億美元的新創獨角獸，國發會副主委、亞洲‧矽谷計畫執行中心執行長鄭貞茂說，「國發基金投資未來的獨角獸，台灣未來一定會出現好幾家獨角獸！」

台灣新創需要國際化

國發會及亞洲‧矽谷過去積極傾聽矽谷創業幫及國際創業家的意見，鄭貞茂分析，專家認為，台灣新創的特點是非常有創意、技術很強。然而，決定投資新創的關鍵因素，是能否提供了解市場需求的解決方案？因此，在解決產品技術的過程中，也得思考市場的接受度，雖有創新想法，也得思考這真的是市場需要的產品嗎？他說，「新創成長到能生存下去的公司，絕不能只靠一招半式走江湖！」

鄭貞茂表示，新創公司在規模化、擴張國際市場的過程中，缺乏產品、行銷、設計、財務、商業模式及成長管理的能力。年輕人必須多到海外交流，了解國外的大環境，才有助於打造全球市場想要的產品。多位矽谷台灣幫創業家也指出，「想了解矽谷創業文化，來矽谷一段時間吧！」

某位矽谷台灣幫創業家亦曾指出，為了進行完整、流暢的創業簡報，美國新創業者普遍需要 3 至 6 個月的準備時間。然而，經其觀察，台灣新創業者卻平均需要 18 至 24 個月才能做到同樣的程度，準備時間足足相差 4 至 6 倍之多。除語言因素外，主要原因為台灣新創業者對市場及競爭者的瞭解與準備較為不足。

因此，台灣新創急需借助已有打造全球化公司和產品經驗的矽谷台灣幫，分享他們創業的經驗，避免重蹈矽谷創業者失敗的覆轍，並連結投資機會，協助新創擴展到全球市場。

目前政府為了吸引優秀的國際人才來台灣落腳，積極落實「外國專業人才延攬及僱用法」，並針對經濟、科技等八大領域高端 人才核發「就業金卡」，也就是工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一，首張就業金卡就頒發給 YouTube 創辦人陳士駿（Steve Chen）。

延伸閱讀：YouTube 創辦人陳士駿：想被收購，不該在創業第一天就想著要把公司賣掉！

亞洲‧矽谷推出《矽谷臺灣幫創業人才交流與推動平台》計畫，在短短時間內，已橋接多位矽谷台灣幫創業家，並不斷擴大其他矽谷網絡，目前已累積各界超過 50 位人才並納入人才庫中。

不只鎖定矽谷台灣幫，目前亞洲‧矽谷更以「有系統培育人才」為核心，廣納「類矽谷台灣幫」，也就是涵蓋所有來自台灣的矽谷創投、在 LinkedIn、Facebook、Google 等大型科技公司工作的工程師或高階主管等。

系統化培育創業人才

矽谷台灣幫與台灣創業生態圈的連結，除了意見交流、回台演講及輔導新創之外，也在台灣尋找可投資的新創公司。鄭貞茂指出，未來國發基金也許可以與矽谷台灣幫合資，在矽谷投資全球新創，一方面壯大矽谷台灣幫在矽谷的實力，另一方面則能形塑良好的台灣創業環境。希望在吸引全世界最好的人才來台找資金、創業，及強化國際鏈結之餘，這些創業者未來也會回頭回饋台灣創業生態系，投資台灣年輕人。

鄭貞茂指出，台灣創業生態系仍有許多改善空間，包括天使投資人不夠多及創業相關法規鬆綁等等。「台灣新創最需要天使投資人和業師！」鄭貞茂呼籲有錢、有資源者加入天使投資者的行列，齊力協助台灣年輕人創業。

此外，國發會希望能用系統化的方式促進人才培育，讓國內創業人才源源不斷。鄭貞茂說，「學校只教就業，不教創業！」他認為，不該鼓吹學生一畢業就創業，畢竟創業需要具備行業專業知識。因此，關鍵是擴張年輕人的視野，培養創業家精神。

2018 年 5 月，亞洲‧矽谷參訪矽谷創業學校 Draper University，8 月送十家新創公司到創業學校接受三天兩夜的訓練，又在九月從百位年輕人中海選十五位有志創業的青年，到 Draper University 接受三個月創業訓練，為培育台灣青年創業英雄埋下種子，推展勇敢追夢的創業家精神。希望 Draper University 未來能來台設立計畫，讓更多年輕人受惠。

鄭貞茂指出，未來邁向人工智慧及斜槓時代，每個人可能會同時擁有三至四個工作，不見得只為一家單一公司服務。因此，無論是否會創業，關鍵在於大量培養具有創業技能的人才，才能為台灣翻轉低薪的未來，創造更大的經濟動能。

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