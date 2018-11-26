愛家公投通過後會怎樣？大法官「第748號解釋」還算數嗎？

文：一起讀判決

公投通過之後，會怎樣？

許多人可能會問，公投有效嗎？公民投票法第30條規定了公投的效力。

首先，效力最明顯的是法律的複決案，像是這次的是否廢除電業法第95條第1項，如果通過的話，原法律於公告之日算至第3日起，失效。

其次，關於立法原則的創制案，像是公投議案中，法律應該如何規定，比如說婚姻、性別平等教育法等，如果通過的話。行政院應該在3個月內研擬相關法律送立法院，立法院也應該在下一會期休會前完成審議程序。至於審議程序究竟是指什麼，依照立法院職權行使法第2章規定的議案審議，包括三讀程序，從程序委員會直到表決。如果，立法院制定的法律和公投通過的立法原則發生牴觸的疑義時，領銜人可以聲請司法院解釋。

再者，如果是針對重大政策的公投案，像是東奧的參賽名義、核災產品的進口，則應該由總統或權責機關為實現該公民投票案內容之必要處置。但這個部分，公投法並沒有繼續規範，當行政機關沒有遵守重大政策的公投結果時，會怎麼樣。

最後，公投通過的內容，2年內不可以變更原則、制定相同法律，或在新法律實施後，2年內廢止。一但公投不通過，2年內不能對同一事項重行提出。

748號解釋提及的4種可能

2017年5月24日，大法官作成釋字第748號解釋，認為民法婚姻章規定，沒有讓同性別的兩個人，可以為經營共同生活的目的，成立具有「親密性及排他性的永久結合關係」，違反了憲法保障婚姻自由及平等權。然而，大法官如何回應當初在言詞辯論中所設下的第4個爭點：

如果立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶），是否符合平等權以及婚姻自由？

首先，解釋文認為民法婚姻章違憲的部分在於：「未使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係。」

至於如何保護，解釋文指出：至於以何種形式達成婚姻自由的平等保護，屬於立法形成的範圍。

更具體的說，理由書第17段提出了4種可能來達到婚姻自由的平等保護。

修正婚姻章。 親屬篇另立專章。 制定特別法。 其他形式。

以下照引該段原文前半部：

慮及本案之複雜性及爭議性，或需較長之立法審議期間；又為避免立法延宕，導致規範不足之違憲狀態無限期持續，有關機關應自本解釋公布之日起2年內，依本解釋意旨完成相關法律之修正或制定。至以何種形式（例如修正婚姻章、於民法親屬編另立專章、制定特別法或其他形式），使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，達成婚姻自由之平等保護，屬立法形成之範圍。

回到原來言詞辯論的爭點四：如果立法創設非婚姻之其他制度（例如同性伴侶），是否符合平等權以及婚姻自由？

表面上看起來，大法官把這個問題讓立法者來決定，但實際上的前提則是，制定出的法律必須：使相同性別二人，得為經營共同生活之目的，成立具有親密性及排他性之永久結合關係，達成婚姻自由之平等保護。

本文經一起讀判決授權轉載，原文刊載於此：文章1、文章2

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航