「下一個戰場在立法院」，賴清德確定留任：公投結果將與立院黨團討論後續

針對此次地方大選民進黨慘敗，黨主席蔡英文在開票當晚就表示將為敗選負責請辭，行政院長賴清德也口頭請辭但遭慰留，行政院今（26）日召開記者會表示，賴清德表示，經過與蔡英文再次討論後，決定留任，對於公投結果他也尊重，接下來將針對此次公投結果與立法院民進黨團討論後續修法方向。

九合一選舉落幕，民進黨慘敗，原本由民進黨執政的縣市大多「翻盤」，僅剩6個縣市，國民黨則在15個縣市勝選，總統蔡英文在開票當晚就請辭黨主席，行政院長賴清德在也同一晚就向蔡英文口頭請辭，《蘋果日報》報導，民進黨內不少人也希望賴清德能接任黨主席，不過經後續討論後，賴清德今天親自宣布，決定留在行政院繼續努力。

之所以決定留任，賴清德說明，一方面希望政務推動不會因此不間斷，也希望能穩定政局。後續，行政院會負起責任，對於施政進行滾動檢討，另外也要在規定的時間內，和立法院討論，完成公投後續法案，回應人民期待。



賴清德也說，他明天率領交通部等部會，到立院報告普悠瑪事件，此外，前瞻基礎建設第二期預算、加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）的法制作業，都在立院審議中，他有責任讓法案順利通過，這也是決定留下原因。

至於是否會恢復核四，或是要如何處理核能？賴清德並未明確回答，但對於雲林、彰化兩縣市的離岸風電，原本由民進黨執政現在改為國民黨，是否會影響建設計畫？賴清德則認為，這屬於再生能源部分，並未有有公投案提出否決，不會影響也不會改變離岸風電的計畫。

有日本媒體問及公投通過反對日本核食，會否影響台日關係，賴清德則回應，這些相關議題未來都要在立法院進行修法、審議，現在行政院不針對個別公投案件提出立場，會再討論後依照公投法規定處理，至於這次國民黨拿下15個縣市的執政權，並在選戰中屢次提及地方財政的問題，對於《財劃法》行政院是否會有所調整，賴清德則表示，這次選舉有很多訴求，政院都會一一檢視作為未來的政策參考。

而民進黨此次選舉大敗後，有聲音要民進黨中生代接班，被問及賴清德是民進黨中生代，對此有何看法，賴清德則強調，「我是行政院長，負責政務推動，黨務的事情由相關單位來說明」。

賴清德也在記者會中恭喜新當選的縣市長，他表示，透過民主程序、得到選民支持，可以在為期四年過程中施展抱負、發揮理想、為城市繁榮服務人民努力。他要祝福每個縣市長在過去基礎上平安順利成功，行政院承諾，會與每個地方政府合作、提供必要協助，共同建設國家、造福國人，創造雙贏局面。

另外為了此次選舉結果提出辭職的還有民進黨秘書長洪耀福，以及原本因為高雄選舉結果民進黨陳其邁大敗韓國瑜15萬票，去意甚堅，甚至傳出已經開始「打包收拾」準備回高雄的總統府秘書長陳菊。



不過經過蔡英文再三挽留後，陳菊稍早在臉書上表示，感謝高雄的市民朋友給了12年的機會，她和團隊歷經天災地變、管線氣爆等一路走來持續進步，但這次的選舉結果還是讓支持者失望了，未來必須接受人民更高標準的檢驗，她會留下來繼續努力。

下一個戰場：立法院

《自由時報》報導，立法院民進黨黨團總召柯建銘則表示，選舉過後，接著要處理總預算、前瞻二期特別預算、九合一選舉公投結果還有其他重要法案等，意謂著下一個戰場就是立法院，呼籲黨內立委「捲起袖子，明天上工」，在立院要更加善盡自己的責任，團結一致。

柯建銘說，選舉已經結束，黨內立委請回到立法院努力，還有很多仗要打，敗選有很多因素，並非單一因素，黨內沒辦法爭功，也不必互相諉過。

柯建銘也認為，民進黨黨內必須痛定思痛，累積能量再起，民進黨經過那麼多次選舉，就連2008年立委選舉只剩27席，也有辦法再站起來，他強調，未來黨一定要大破大立，「下一個戰場在立法院，失敗就是面對，不能失志，每一個人都該檢討自己。」

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