歐盟通過英國脫歐協議，梅伊下一個挑戰難關在國會

經過18個月的波折談判，歐盟27個成員國昨（25）日在布魯塞爾舉行高峰會，花了40分鐘討論後，正式通過英國脫歐協議及歐英未來關係政治宣言，脫歐協議接下來還需經過英國國會及歐洲議會批准，英國才能在2019年3月29日脫歐，但由於有多項歧見未達共識，因此協議脫歐過渡期至2020年，若再談不攏也可能延長至2022年。

（中央社）歐洲聯盟成員國昨（25）日通過英國脫歐協議，英國首相梅伊隨後召開記者會表示，這份協議就是唯一可行方案，「英國民眾不想再花時間爭論脫歐了」，呼籲英國國會批准。

歐洲聯盟成員國領袖今天在布魯塞爾召開的高峰會上，正式同意英國脫歐協議及未來關係政治宣言，由於這份協議可能面臨英國國會激烈反對，歐盟今天因此指出通過的協議是最好的版本，暗示不會再有讓步或重新談判，呼籲英國民眾支持脫歐協議。

歐盟一如預期快速通過英國脫歐協議，接下來英國國會將會決定是否通過。

梅伊繼上午發出給全國的公開信中表示「無論是留歐派或脫歐派，這都是符合國家利益，且合於整個國家及人民的協議」後，在歐盟成員國領袖通過後，她隨後現身歐盟，並在本地下午時間召開記者會，她說明為何英國需要一份協議去達到民眾對於公投、保護工作和生活以及保障英國安全的要求。她強調，「相信更美好的日子就在前方」。

由於這份協議在英國掀起巨大反對聲浪，梅伊目前最大的難關不在布魯塞爾而在倫敦，如何說服英國國會支持成為各界矚目焦點，因此她今天在記者會上表示，今天與歐盟達成的脫歐協議就是唯一可行方案，未來幾週內英國將展開重大辯論，她在記者會上向英國國會喊話，「英國民眾不想再花時間爭論脫歐了」。

她指出，在任何談判中並不會得到想要的一切，此時需要的是確定主要利益是什麼，並堅持下去，但也要準備在其他領域妥協，以取得成果。她認為英國人民應明白這一點，他們會發現這對英國是一個好協議，每個人都應支持這個符合國家利益的協議。

梅伊強調，耶誕節前，英國國會議員就會對脫歐協議投票，這是多年來最重要的表決，結果將決定英國是要邁向更光明的未來，或是開啟更多分裂以及不確定性的大門。

根據《星期泰晤士報》報導，保守黨內的5人小組正和北愛民主聯盟黨（DUP）商討「B計畫」，包括財政大臣韓蒙德（Philip Hammond）、內閣辦公廳部長李登頓（David Lidington）、就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）、商務大臣克拉克（Greg Clark），以及司法大臣高克（David Gauke）已經同意，如果梅伊的脫歐協議無法在國會過關，他們將說服梅伊採用比較軟的替代方案。

《中央社》報導，反對的議員們也計劃用辭職來威脅梅伊，不可以妥協於硬脫歐派的無協議脫歐。梅伊接下來2週將展開遊說，企圖讓脫歐協議在國會通過，國會投票日可能訂在12月12日，但目前已有超過90名保守黨議員表示不會支持脫歐協議。

和保守黨共同撐起梅伊少數政府的北愛小黨民主聯盟黨（DUP）由於憂心梅伊的脫歐協議會讓北愛爾蘭與英國分裂，已經表明絕對不會支持，反對黨工黨黨魁柯賓（Jeremy Corbyn）也表示，梅伊和歐盟達成的協議，「是談判悲慘失敗的產物」，工黨不支持，不過工黨也會努力阻擋「無協議脫歐」發生。

國會若否決脫歐協議，未來進展可能包括英國和歐盟重啟談判、無協議脫歐，或是舉行大選等。

脫歐協議內容寫了什麼？

（中央社）歐洲聯盟正式批准和英國分手的協議，英國將成為歐盟28個成員國中首個退出的國家。文件包含一份580餘頁具法律約束力的退出協議和26頁政治宣言，以下是《美聯社》摘錄退出協議的重點：

過渡期

英國將在明年3月29日離開歐盟（EU），但之後仍會留在歐盟單一市場並受歐盟法規限制，直到2020年12月底，這段期間雙方將規劃新的貿易關係。若雙方認為需要更多時間，他們可在2020年7月1日前將過渡期延長最多2年。

愛爾蘭邊界

為確保歐盟成員國愛爾蘭和英屬北愛爾蘭間不存在「硬邊界」，也就是海關檢查站或其他障礙，協議要求雙方須提出「防護網」措施。英國將先和歐盟維持海關協議，直到被新的永久貿易協議取代。由於雙方表示，他們希望新協議在2020年底前上路，果真如此，「防護網」措施將不會派上用場。

分手費

英國同意支付約390億英鎊（約台幣1兆5500億元），以負擔截至2020年英國身為歐盟成員國承諾分擔的歐盟計畫資金和工作人員年金。

公民權

住在英國的歐盟公民和住在歐盟其他地區的英國公民，將繼續享有在當地居住和工作的權利。

針對未來雙邊關係的政治宣言部分：雙方承諾「在經貿、執法和刑事審判、外交、國防安全和更大範圍的合作上，達成遠大、廣泛、深入及有彈性的夥伴關係」。不過，許多細節將等到3月29日英國脫離歐盟後才會著手規劃。

貿易

英國和歐盟將努力達成「全面性」經濟關係，包括一個自由貿易區。雙方將共同作海關方面的安排，以促成貿易免稅。雙方還承諾，將「建構和改善」脫歐協議所設定的暫時性單一關稅領域。

為確保雙方經濟關係不致起摩擦，英國「將考慮在相關地區遵守歐盟法規」。但文件內容也認知，雙方關係的密切程度，將受到歐盟保護自身單一市場完整性和英國追求獨立貿易政策的雙方願望限制。

愛爾蘭邊界

英國和歐盟承諾，將以永久解決方法取代「防護網」措施，也就是「設立各項替代方案，以確保愛爾蘭島上不存在硬邊界」，其中可能包括至今尚未開發的科技方式。

金融服務

為了讓跨境金融服務更順暢，雙方應研究能否承認對方的監管體制具同等效力，目標是在2020年6月底前完成評估。

漁業

誰有權進入英國和歐盟海域是最受爭議議題之一，暫時遭到推遲。宣言僅表示，理想狀態下，雙方應在2020年7月1日前「達成新的漁業協議」。

安全

「只要技術和法律允許」，雙方將嘗試維持和目前同等級的執法合作。「歐盟相關單位和英國當局之間」，應「及時進行情報和敏感資訊交換」。

旅遊

英國和歐盟公民短期互訪，將享有免簽證待遇。

歐盟和其他國家怎麼看？

《中央社》報導，歐盟通過英國脫歐協議，雙方進入分手倒數計時，多位領袖出席時發表感言，歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）說是「令人感傷的一天」，又說英國脫歐是一場「悲劇」，對雙方都有影響。

而法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）說，歐盟成員國在重要時刻展現團結，與英國達成的是一項好協議，他希望未來數月內可以與英國進一步界定未來關係，英國未來將繼續具有重要角色。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）則說，歐洲在英國脫歐事件上沒有贏家，所有人都是輸家，但協議達到平衡結果，對於繼續一起前進的歐盟27個成員國而言是可以接受的。

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核稿編輯：楊之瑜