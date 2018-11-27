【插畫】不是每個老人都需要的「老人醫學科」

秒懂家醫科

老年人是一種內部差異很大的族群，有健康的老人，也有不健康的老人。

健康的老人可能沒有在就醫，也可能有數個控制良好的慢性病，這些可以繼續在家醫科或其他就醫的專科照顧，維持良好的生活習慣與常規預防醫學即可；而高度失能，沒有恢復潛力的老人，即使積極介入也沒有恢復的機會，因此也不是老人醫學介入的對象。

老人的失能是一個連續的變化，介於正常與失能之間的狀態稱為「衰弱」，衰弱的老人大概佔老人全體的10%，而老人醫學最重要的任務，就是將正在進入衰弱，還有恢復潛力老人，改善其功能，預防進展成失能，甚至逆轉回健康狀態。

我在護理之家的那幾個月，有好幾位新住民都是因為急性的問題住院治療，卻以功能退化的狀態出院，家裡無法照顧，只好住進護理之家，但是積極的老人醫學介入，是可以讓他們恢復的。

你也有認識處於衰弱狀態的長輩嗎？老人醫學科，正能給他們最大的幫助，重拾有品質的老年生活。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航