民主國家的奢侈，是投票後心碎的感覺——如何面對「選舉壓力症候群」？

文：Ms.倫敦有點政經（讀完貓空大學法律系後，前往很政經的倫敦讀心理與行為學）

民主國家的奢侈，是投票後心碎的感覺

民主是一套考驗人性的制度，它的貫徹需要一種成熟的智慧。在結果一翻兩瞪眼的選舉之中，你既要忠於自我，不輕易的盲從，又要接納周遭不同的聲音。且投票時票票等值，無論他人的投票行為背後，是歷經謹慎或草率的決策，是秉持著多元尊重或極力傳統保守，你都必須一併尊重。這是多麼的不易，你的情感、認知與行為之間，不免存在扞格。你堅定的信仰著民主，然而它的實踐，何嘗不曾使你歷經一番內在掙扎，對自己個人情感與立場是否被其他公民聽見與尊重，產生質疑？

當然，你明白這背後的取捨。在民主價值與個人意見間的平衡，你明白這是最好的選擇，你願意奉行這個體制，你知道制度有賴大家成全。制度不只是為了個人，是為了更高的嚮往，為了不特定人的權利保障與公共利益而存在。而你也明白，台灣的民主爭取不易，是許多血淚所換來的。於是，縱然台灣的民主還年輕，你願陪伴青澀的她成長。你體諒台灣的歷史背景與社會脈絡，所呈現出的民主現狀。「我不贊同你的觀點，但我會誓死捍衛你發言的權利。」成了你奉為圭臬的教條。

然而，在11月24日的夜晚，糾結的情緒高漲。那些自己的幸福被社會否定的痛苦也好，發現此次選舉偏好浮誇與保守的驚嚇也罷。你是一個民主自由的信徒，奉行多元包容與理性思辯。如今，你的心有些破碎了。尊重著投票結果，心在淌血，在行使公民權後，悵然若失。

讓民主前輩的心碎，成為療傷的借鏡

選舉過後，有不少人內心有不易消化的傷感。他們難過，內心感到焦慮與一片混亂，不知道自己努力耕耘或堅信的價值，此後將在台灣何去何從。小至自己或周遭的人，大至社會、國家與國際聲浪，對於此次台灣選舉時人民的政治表態，都不知所措，令人不捨。

筆者在這邊期待透過一些美國人在2016年總統大選時，面對「選舉壓力症候群」（post-election stress disorder）的方法與建議，來幫助那些努力而疲倦的公民需要歇息充電的靈魂，給他們一點依靠。深化民主的路還很長，當能修復一點一滴的難過與失望，就不至絕望。

舉行一個「失敗趴」

開票後，慶祝的通常是勝選或公投提案通過的支持者。然而，美國埃默里大學醫學院（Emory University School of Medicine）的精神病學與行為科學院教授Nadine Kaslow，建議敗選與公投案未通過的一方支持者，也舉行一場能適當抒發情感，又不失趣味的派對。以這樣的派對，讓價值理念相仿的人們相聚，共同弔慰失落感，並強化仍須努力的革命情誼。

陶醉於失敗的頹喪感是危險的，但適時的慶祝失敗卻有益健康。它能讓大家一起慶祝勇敢跨越舒適圈之外、嘗試挑戰性任務的過程，更可以公開肯定那些勇於跨越極限的可貴勇氣。大家能彼此分享此次的失敗經驗，釐清跟探究何以目標尚未達成，更能藉此具體掌握該如何比過去更接近目標。

這種「革命尚未成功，同志仍須努力」的派對，或要比起單純的歡慶成功，更能帶給人們感動與勇氣，協助彼此以不失希望的態度面對這次的考驗。

進行一連串的自我對話

2016的美國大選傷了很多人的心，在川普當選後，支持希拉蕊的美國認知行為治療學會理事Robert Leahy教授陷入低潮。他意識到自己剛歷經此生最有情緒張力的選舉，過程充滿激情、焦慮、攻擊，乃至侮辱。原始情感的波動，更因為選舉結果令人詫異，而高漲不已。於是，他透過以下的一些自問自答，來調整自己的觀點，穩定自己的情緒。其思路方向，可供我們借鏡。

首先，他問自己，情感上的驚訝與挫敗感現在很強烈，但是否在歷經其他挫折後它會轉變呢？答案是肯定的，時間將平復傷痛，情緒痛楚會隨著時間而淡化。

再來，他去識別自己腦海中可能存在的那些對於未來過於直覺且消極、有失精確的想法。像是，不幸的預言與揣測（例如，川普當選會發動核武戰爭）與極端標籤（例如，川普是笨蛋），與對於未來正面可能的恣意打折（例如，川普做的任何事都會失敗，美國將走向失敗）。並將注意力轉往民主制度下，那環環相扣的權力監督與平衡環節。不過度放大特定職位與程序結果對於社會發展的影響，並找到自己還能持續行動，以影響與監督此次投票結果的機會。

最後，他提醒自己，當他一味的把與自己意見不同的人貼上偏執狂、充滿仇恨或愚昧等標籤，他將扼殺自己瞭解那些人產生如此投票行為的許多可能。很有可能，在某些立場上那些人與我們沒有共識，但在其他立場上則有。

選票上單純的選項，不足以用來分類人的政治傾向、立場與他們投票行為背後的一切思量。於是，他提醒自己，對於和自己意見不同的人，要避免貼上以偏概全的標籤與抽象認識。

正常作息多運動，少看新聞媒體

當人們感覺到傷心與低落，他們傾向在生活中更加退縮，並停止從事會帶給他們正向平衡的日常活動。一旦週而復始，將陷入惡性循環。於是，美國哥倫比亞地區的心理學家Dana Lipsky提到，在面臨失望之際，維持正常的作息，並從事那些能帶來身心平衡的活動（如透過運動分泌能帶來快樂感的腦內啡）將格外重要。

Dana Lipsky更建議，那些因為選舉結果而焦慮的人，要暫時限制電視新聞與社群媒體消息的攝取量。無論是電視、報紙或網路，乃至於充斥相關消息的臉書或其他社群平台，都暫時予以限制。這個限制能為失落的自己騰出更多心理與物理上的空間，專注在其他事情上，好找回因選舉結果而失去的身心平衡。

公民參與，是民主國家才有的特權

難過是一時的，我們有幸生活在這個必須包容多元價值的社會之中。或許此時仍然壯志未酬，卻不會被噤聲，還有機會一點一滴的影響制度，也影響周遭有血有肉的人的觀念。這就是民主，我們受到的不是制度性直接的壓迫，或被當權者的權威所壓抑。

只是我們也必須坦承的面對台灣的社會歷史脈絡中，不同價值觀與勢力如何在社會中消長。我們面對的不是政府的獨斷，而是一個個與我們享有同樣公民權的同胞，及他們的話語權。社會總是在價值拉鋸的強弱之中，呈現形式上恍若平等、實質上卻未必平等的狀態。而公民參與，則是唯有民主國家公民才有的特權，一場被迫自己思考抉擇並站出來，極為奢侈卻又艱辛的長期抗戰。

最後，我要向投票後失落的一方、那些一路辛苦的尊重並貫徹這套制度的人致敬。好好安撫你傷痛，待休息過後，我們繼續努力在那民主的路上堅定地走。套用Leahy教授對美國的期待，轉為對台灣的祝福。期許在此次投票過後受傷的人，一個個都有毅力與回復力（resilience）。我們可以共同面對困境，或許11月24日之後的未來，未必會像是現在我們所感受到的那樣晦暗絕望。信仰民主自由與多元包容的我們，就再給台灣多一點時間，照顧好自己，共同的見證她的未來吧。你不是一個人，我們都是台灣的公民。時代已照映出我們的責任，眼前的未竟之路我們能努力扭轉，因為台灣是我們的國家。

參考資料：

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航