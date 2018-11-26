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美國投催淚彈、墨西哥強制驅離，數百移民強闖邊境遭阻
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雖然許多移民希望能照美國總統川普要求的「合法申請」美國庇護，但聖伊席卓的官員每日處理庇護申請案不到100件，有部分交集的移民在遊行後試圖強行闖過邊境。
隨著越來越多企圖入境美國的移民聚集在美墨邊境後，邊界的緊張也隨之升高，不只美方關閉邊境口岸，對試圖攀爬、突破邊境柵欄的移民放催淚瓦斯，墨西哥也揚言要驅逐非法越境的移民，即使對婦女還孩童也一樣，強烈的手段也引發爭議；許多人希望能照美國總統川普要求的「合法申請」美國庇護，但聖伊席卓的官員每日處理庇護申請案不到100件。
（中央社）墨西哥警方今天在邊境城市蒂華納驅離集結抗議的中美洲移民後，美國關閉繁忙的聖伊席卓入境口岸，邊境官員甚至動用催淚瓦斯，驅趕部分湧向邊境的示威群眾。
美國海關與邊境保護局（CBP）在推特上寫道，位於美國加州聖地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂華納（Tijuana）之間的聖伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）南北向交通暫時封閉，之後也暫時禁止行人通行。
美墨邊境緊張近日升溫，數千移民在蒂華納的體育場紮營，數百人不時聚集在這個主要入境口岸附近。儘管美國逐漸加強邊境管制，移民已表示，他們會等到可以尋求庇護為止。
美國總統川普3天前揚言，如果發現情況發展到快要失控的程度或有人會受傷，他將關閉「整個邊界」。
至少500名移民隊伍成員今天和平示威，包括婦孺，但遭到墨西哥有關當局擋下，要他們等候批准。整個上午過去了，他們開始清楚不會獲得批准後，難掩失望之情。
一小群民眾脫隊前往幾百公尺外，位於蒂華納和聖地牙哥之間通往邊界圍牆的渠道區。推特上今天出現的影片顯示，大批移民衝過混凝土淺水道前往邊境。部分移民試圖爬上第一道金屬障礙附近。
在群眾到達邊境前，聚集在圍牆另一側的美國海關與邊境保護局官員發射催淚彈，路透社記者說，聞起來感覺像是胡椒。
抗議群眾困在墨西哥和美國邊境官員之間。一名年輕女性昏倒在地，還有嬰孩在哭。現場哀號四起，怨聲載道，部分移民高喊他們不過是想過更好的生活，到美國找工作。
移民後來又繼續成群接近邊境，遇上更大片的催淚瓦斯煙霧。
網友反應兩極，有人在推特留言感謝邊境官員盡職，也有人擔心移民安全，怒斥移民官員可恥，酸說「對孩童噴催淚瓦斯，希望你們晚上還能睡得好」
《ETtoday》報導，《法新社》報導，一些人設法爬過第1道圍牆，當他們又想越過第2道更堅硬的圍欄時，便開始遭到催淚瓦斯攻擊。許多父母親帶著嗆到的幼兒跑走，來自宏都拉斯23歲的移民祖尼加（Ana Zuniga）牽著3歲的孩子，她告訴《美聯社》（AP），「我們跑了，但你奔跑的時候只會覺得更加窒息。」
《風傳媒》報導，一直對移民採取強硬態度的川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假時，仍不忘批評來自中美洲的移民。他表示，自己已經簽署了關閉美國與墨西哥部分邊界的命令，並授權美墨邊境部隊可以對試圖進入美國的移民使用致命武器。
美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）則表示，某些移民試圖突破遺留的圍欄基礎設施，並投擲物品攻擊邊境海關的工作人員，「國土安全部不會容忍這種無法無天的行為，我們會毫不猶豫地關閉入境口岸，任何破壞聯邦財產、危及前線人員安全以及美國主權的人，都將被起訴。」
墨西哥也宣布將「驅逐」非法跨境移民
《華盛頓郵報》報導，川普政府已和要在12月1日上台的墨國新政府達成協議，將尋求庇護者留在邊界以南。但即將上任的墨國準內政部長表示，沒這回事。
《中央社》報導，墨西哥內政部在一份聲明中表示，墨西哥將把今天企圖以「暴力方式非法」跨越美墨邊界的移民驅逐出境。
聲明還說，墨西哥有關當局已控制住墨西哥蒂華納（Tijuana）和美國加州聖地牙哥（San Diego）之間跨境地區的抗議活動，儘管當地緊張局勢加劇，墨西哥不會派軍隊控制目前在美墨邊境集結的7417人移民隊伍。
墨西哥內政部長納瓦瑞提（Alfonso Navarrete）指控部分移民企圖以「暴力方式」跨境，他告訴千禧（Milenio）電視頻道：「我們會採取行動，開始將他們驅逐出境。他們根本不是在幫助移民隊伍，而是在傷害。」
法媒報導，至少500名移民在蒂華納和平示威，包括婦孺，部分群眾之後衝往邊界，試圖爬上第一道金屬障礙。數百人通過後，又試著跨越上頭有尖銳物的屏障，當時美國邊境官員開始施放催淚瓦斯，現場甚至可見美軍直升機在上空盤旋。
《聯合報》報導，墨國電視台播出移民想越過圍籬入境的畫面，而幾英尺之外美國境內就有一家商場，逛街物購的人潮照常進進出出。伴隨移民大車隊數周之久的援助團體無國界人民（Pueblo Sin Fronteras）成員穆希卡說，向邊境邁進的目的是要讓墨西哥和美國政府看見移民的苦難。
《風傳媒》報導，提華納巿長蓋斯特倫（Juan Manuel Gastelum）表示，不會容許移民的行為破壞提華納巿與美國聖地牙哥巿的關係。許多提華納巿民在美國工作或求學，邊境關閉也影響到他們的生活。
此外，目前有4976名中美洲的移民住在蒂華納市的綜合體育館內，蓋斯特倫說，他不會讓該市的公共資源用來因應這種情況，並已向聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）尋求協助。
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新聞來源：
- 數百移民硬闖邊界 美關閉入境口岸放催淚彈（中央社）
- 數百人硬闖邊界 墨西哥宣布將驅逐暴力跨境移民（中央社）
- 美關邊境口岸、放催淚瓦斯 墨西哥要驅逐500移民（聯合報）
- 遙不可及的美國夢》500名中美洲移民衝向邊境防線 美國海關對婦女孩童投擲催淚瓦斯（風傳媒）
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核稿編輯：楊之瑜