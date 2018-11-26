美國投催淚彈、墨西哥強制驅離，數百移民強闖邊境遭阻

隨著越來越多企圖入境美國的移民聚集在美墨邊境後，邊界的緊張也隨之升高，不只美方關閉邊境口岸，對試圖攀爬、突破邊境柵欄的移民放催淚瓦斯，墨西哥也揚言要驅逐非法越境的移民，即使對婦女還孩童也一樣，強烈的手段也引發爭議；許多人希望能照美國總統川普要求的「合法申請」美國庇護，但聖伊席卓的官員每日處理庇護申請案不到100件。

（中央社）墨西哥警方今天在邊境城市蒂華納驅離集結抗議的中美洲移民後，美國關閉繁忙的聖伊席卓入境口岸，邊境官員甚至動用催淚瓦斯，驅趕部分湧向邊境的示威群眾。

美國海關與邊境保護局（CBP）在推特上寫道，位於美國加州聖地牙哥（San Diego）和墨西哥蒂華納（Tijuana）之間的聖伊席卓入境口岸（San Ysidro Port of Entry）南北向交通暫時封閉，之後也暫時禁止行人通行。

Today, several migrants threw projectiles at the agents in San Diego. Border Patrol agents deployed tear gas to dispel the group because of the risk to agents' safety. Several agents were hit by the projectiles. The situation is evolving and a statement is forthcoming. — CBP (@CBP) 2018年11月25日

美墨邊境緊張近日升溫，數千移民在蒂華納的體育場紮營，數百人不時聚集在這個主要入境口岸附近。儘管美國逐漸加強邊境管制，移民已表示，他們會等到可以尋求庇護為止。

美國總統川普3天前揚言，如果發現情況發展到快要失控的程度或有人會受傷，他將關閉「整個邊界」。

至少500名移民隊伍成員今天和平示威，包括婦孺，但遭到墨西哥有關當局擋下，要他們等候批准。整個上午過去了，他們開始清楚不會獲得批准後，難掩失望之情。

一小群民眾脫隊前往幾百公尺外，位於蒂華納和聖地牙哥之間通往邊界圍牆的渠道區。推特上今天出現的影片顯示，大批移民衝過混凝土淺水道前往邊境。部分移民試圖爬上第一道金屬障礙附近。

Photo Credit:AP/達志影像

在群眾到達邊境前，聚集在圍牆另一側的美國海關與邊境保護局官員發射催淚彈，路透社記者說，聞起來感覺像是胡椒。

抗議群眾困在墨西哥和美國邊境官員之間。一名年輕女性昏倒在地，還有嬰孩在哭。現場哀號四起，怨聲載道，部分移民高喊他們不過是想過更好的生活，到美國找工作。

移民後來又繼續成群接近邊境，遇上更大片的催淚瓦斯煙霧。

網友反應兩極，有人在推特留言感謝邊境官員盡職，也有人擔心移民安全，怒斥移民官員可恥，酸說「對孩童噴催淚瓦斯，希望你們晚上還能睡得好」

Team Soros on the front lines with their unlimited data iPhones rushing a flurry of rubber bullets as border patrols do their job. #MAGA pic.twitter.com/Wrxsko6Yhp — Average Canadian ?? (@markymark7717) 2018年11月26日

《ETtoday》報導，《法新社》報導，一些人設法爬過第1道圍牆，當他們又想越過第2道更堅硬的圍欄時，便開始遭到催淚瓦斯攻擊。許多父母親帶著嗆到的幼兒跑走，來自宏都拉斯23歲的移民祖尼加（Ana Zuniga）牽著3歲的孩子，她告訴《美聯社》（AP），「我們跑了，但你奔跑的時候只會覺得更加窒息。」

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《風傳媒》報導，一直對移民採取強硬態度的川普在佛羅里達州棕櫚灘的海湖莊園（Mar-a-Lago）度假時，仍不忘批評來自中美洲的移民。他表示，自己已經簽署了關閉美國與墨西哥部分邊界的命令，並授權美墨邊境部隊可以對試圖進入美國的移民使用致命武器。

美國國土安全部長尼爾森（Kirstjen Nielsen）則表示，某些移民試圖突破遺留的圍欄基礎設施，並投擲物品攻擊邊境海關的工作人員，「國土安全部不會容忍這種無法無天的行為，我們會毫不猶豫地關閉入境口岸，任何破壞聯邦財產、危及前線人員安全以及美國主權的人，都將被起訴。」

墨西哥也宣布將「驅逐」非法跨境移民

《華盛頓郵報》報導，川普政府已和要在12月1日上台的墨國新政府達成協議，將尋求庇護者留在邊界以南。但即將上任的墨國準內政部長表示，沒這回事。

《中央社》報導，墨西哥內政部在一份聲明中表示，墨西哥將把今天企圖以「暴力方式非法」跨越美墨邊界的移民驅逐出境。

聲明還說，墨西哥有關當局已控制住墨西哥蒂華納（Tijuana）和美國加州聖地牙哥（San Diego）之間跨境地區的抗議活動，儘管當地緊張局勢加劇，墨西哥不會派軍隊控制目前在美墨邊境集結的7417人移民隊伍。

墨西哥內政部長納瓦瑞提（Alfonso Navarrete）指控部分移民企圖以「暴力方式」跨境，他告訴千禧（Milenio）電視頻道：「我們會採取行動，開始將他們驅逐出境。他們根本不是在幫助移民隊伍，而是在傷害。」

Photo Credit:AP/達志影像

法媒報導，至少500名移民在蒂華納和平示威，包括婦孺，部分群眾之後衝往邊界，試圖爬上第一道金屬障礙。數百人通過後，又試著跨越上頭有尖銳物的屏障，當時美國邊境官員開始施放催淚瓦斯，現場甚至可見美軍直升機在上空盤旋。

Photo Credit:Reuters/達志影像

《聯合報》報導，墨國電視台播出移民想越過圍籬入境的畫面，而幾英尺之外美國境內就有一家商場，逛街物購的人潮照常進進出出。伴隨移民大車隊數周之久的援助團體無國界人民（Pueblo Sin Fronteras）成員穆希卡說，向邊境邁進的目的是要讓墨西哥和美國政府看見移民的苦難。

《風傳媒》報導，提華納巿長蓋斯特倫（Juan Manuel Gastelum）表示，不會容許移民的行為破壞提華納巿與美國聖地牙哥巿的關係。許多提華納巿民在美國工作或求學，邊境關閉也影響到他們的生活。

此外，目前有4976名中美洲的移民住在蒂華納市的綜合體育館內，蓋斯特倫說，他不會讓該市的公共資源用來因應這種情況，並已向聯合國人道事務協調廳（Office for the Coordination of Humanitarian Affairs）尋求協助。

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核稿編輯：楊之瑜