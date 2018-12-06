波蘭的性別刻板印象：男人懶惰散漫，女人總是提出愚蠢的見解

文：周毖君

歷史上第一句以波蘭文記載的句子，是丈夫對妻子的體貼。這句用拉丁語拼寫出的古波蘭語，出現在亨利庫夫書卷（波蘭文：Księga henrykowska）中紀錄地名「Brukalice」的由來的章節中。

Day, ut ia pobrusa, a ti poziwai.

「給我，我來磨，你去休息吧！」

一位在附近定居下來的騎士娶了當地農女，由於附近沒有磨坊，這位妻子常常整天站在石磨旁邊自己磨麥。丈夫心疼妻子，於是對妻子說了這句往後流傳了幾百年的話。

關於這句話如何衍生出這個地名，一個說法是當時磨麥是女性的工作，男性是不屑做的。騎士於是被其他居民嘲笑，並戲稱為Brukała，意思是沒節操、不受尊敬的人。如今雖然在波蘭已經不再手工磨麥；男人煮飯、帶小孩也不會被嘲笑，但夫妻間的家事分工，卻普遍還是根據傳統的邏輯進行著。

男女分工已重整，但刻板印象仍存在

波蘭在傳統觀念上也是男主外、女主內，男女面對時代變遷，也各有困境。現代的波蘭女性仍被期待做好相夫教子的工作，一位有工作的媽媽經常是職場家庭兩頭燒。而波蘭男性面對的是「傳統社會中對男性的期待，如今女性也可以做到」，這使很多男人無所適從，在快速變遷中的新波蘭找不到自己的定位。

雖然有著台灣類似的男女分工觀念，波蘭的傳統性別刻板印象仍有其特殊之處。波蘭女性在刻板印象中是全能全知的，身負世界運轉的重任。一個已婚男性如果不修邊幅，周遭的人會覺得是他的妻子沒有好好打理丈夫的儀容；一個種滿花的美麗陽台必定是女性的傑作；而整潔漂亮的室內擺設也肯定是家中女人的巧思。男人懶惰，若沒有妻子的督促，男人只會成天散漫不成氣候；男人粗心愚笨，需要聰明的妻子經常提點，否則總是會壞事。有些人更是認為男人不知道自己想要什麼，總要結了婚有了孩子以後才會成熟，而女人則多半清楚自己的目標。

我的波蘭公婆算是非常開明自由的人，但公婆家裡的性別角色還是和上述的刻板印象有八分像。但我和先生的家庭分工則相當不同。除了煮飯主要還是我負責以外，算是和刻板印象相反。我從小就不擅長整理，但先生則不同，他的桌面光潔有次序，衣櫃有條有理，占了家中整個牆面的書更是分門別類排列得整整齊齊，好像圖書館一般。維持家中整潔的工作主要是他負責。但每次請公婆來家裡吃飯時，儘管他們思想進步，看到整齊的家，卻總覺得是我的傑作，稱讚我把這個家打理得這麼漂亮。

孩子的監護權通常判給媽媽

在台灣，帶著小孩的離婚女性在台灣經常成為婚姻市場中的弱勢者，加上傳統台灣父系社會下，家族的認同多半以父族為導向，所以若父母離婚，孩子由父親撫養是常見的事。但波蘭人普遍認為一個正常的母親不可能願意離開孩子，若父母離婚，監護權通常是屬於母親的。一位女性友人在認識不久後告訴我，她父母離婚後母親移居別地，改嫁他人，而她和父親留在波蘭。一開始我並未覺得有何特別，但在對波蘭文化理解更深入後，才慢慢發現女性離婚後「拋棄」孩子移居別處，甚至還改嫁他人，在波蘭非常少見，而且會受到嚴重責難。

傳統刻板印象，對父親角色的建立仍具影響力。波蘭政府為了催生，除了母親可請20週全薪育嬰假，父親也可請2個星期的全薪育嬰假，薪資全由政府給付，且在孩子出生後2年內都可以運用。儘管如此還是有三分之二的父親沒有請過育嬰假。原因不外乎是擔心周遭親友的眼光，和認為沒有必要。男性自己也認為男人沒能力照顧孩子，「畢竟親餵母奶的工作只能媽媽做不是嗎？」或許他們這麼想。波蘭的法官在孩子的監護權訴訟上，也常受到傳統觀念影響，通常將孩子判給母親。因此希望爭取到孩子監護權的父親只能組成監護權自救會，希望藉著彼此的經驗和幫助，讓社會對這樣的刻板印象改觀。

性別刻板印象源自互補，今日卻成束縛

與此同時，波蘭女性在刻板印象中也是愚蠢而無能的。和台灣一樣，波蘭人認為女性普遍較不會開車，女性對電子儀器不在行，對機械也一竅不通。除了理科方面，女人也不懂政治，不懂經濟，總是提出愚蠢的見解。

這樣兩極化的看法，充分表現出波蘭性別關係的複雜性。男人和女人都同時是聰明的，也是愚蠢的，刻板印象刻劃出的是傳統社會結構中互補的性別角色。然而在現代社會裡，這些刻板印象變成性別角色的束縛，和生活中的現實起了巨大的衝突。新世代如何在傳統期待與自我的實現中求取喘息的空間，舊世代如何適應新的社會現實，都是波蘭社會和台灣社會需要面對的重要課題。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航