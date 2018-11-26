「逆旅之域」展覽：我們是否都在等待轉運的人生旅途中？

旅行，對於現今社會稀鬆平常，買張廉價航空機票就可以去尋求不同的體驗，改變習慣的生活節奏。當在世界各地移動時，我們內心都有個「家」作為安定的力量。但如果，是被迫的遷移和無家可歸的狀況，面對的問題和心境就又是完全不同的層次了。

這是在展覽出口廊道上許多詩句中的一句，卻讓我走出展場後還延續著觀展情緒。忠泰美術館本期展覽「逆旅之域」，策展人黃珊珊因為旅居歐洲兩個月期間，使用Airbnb訂房是家常便飯，但卻在享受這個系統的便利性時，同時看到難民流離失所的議題在歐洲國家蔓延，便形成此次展覽的概念雛形。

難民議題在歐洲掀起了軒然大波，各國領導人都為此頭痛和選邊站，德國總理梅克爾因為2015年選擇打開邊界接受難民，而造成了支持度下滑，近期選擇交出黨魁。而川普則是完全不同的做法，同樣引發許多爭論。

藝術家JR一直以來針對族群議題去創作，今年3月更是將難民的黑白照片放大置放於紐約港口去和川普的禁穆政策對話。而艾未未近年來對於難民議題大書特書，將難民使用過的救生衣置放於柏林音樂廳和維也納的泳池，超大救生艇於布拉格個展。不過同樣也引起了消費和關注的兩極反應。上述這些都可以看出，難民的議題正在全球蔓延中。

在全球移動、移居的世代，台灣的國際情勢對於難民議題可能較難有共鳴，但「移工」議題在台灣工業轉型多年後產生討論，還有「新住民」等現象。像是藝術家侯淑姿、吳瑪悧都有針對移工、新住民等議題之創作。

而博物館也逐漸針對這些議題去討論，近年的展覽像是2017年國立台灣歷史博物館曾推出「新臺客：東南亞移民移工在臺灣」、2018年新竹美術館也展出「移居者」等，而民間非營利組織One－Forty於2017年也針對東南亞移工議題辦了「 600,000 JOURNEYS：六十萬個旅程；六十萬個故事」，移工、移民及新住民對於臺灣社會組成結構產生影響，許多現象獲得關心。

「逆旅之域」一進門就被羅懿君貫穿1、2樓的《航向未知的家》所吸引，直接帶出了飄泊不安的感覺，同時呼應了展覽英文名稱「The Flying Land」取自「飛翔的荷蘭人」無法靠岸的幽靈船傳說。沿著樓梯往上走，會發現中間樓梯下方的畸零地有個新世界，是由林書楷運用父親傳統鑄造模具所堆砌成的《陽臺城市文明－積木城市語錄》，將這次展覽的「家」和「城市」的概念呈現出來。

透過《陽臺城市文明－王城重遊記》去點出臺灣是移居社會和曾被殖民的歷史。而二樓展覽入口的1690年代荷蘭地圖商所出版的世界新地圖作為古今科技的比對，即使科技進步了，但人類還是不停的去探索何去何從。

Photo Credit：忠泰美術館提供 林書楷作品〈陽台城市文明─積木城市語錄〉

展場二樓入展場後為長條形之展覽空間，將之切分為4個區塊，分別為這次的展出藝術家們海蒂．佛格 、程仁珮 、艾佛雷多＆伊莎貝爾．阿奎禮贊、鄭瑋玲的作品，而燈光的氛圍由展場作品的繽紛，而逐漸轉為偏暗去搭配鄭瑋玲的攝影燈箱作品《彼岸》。

最後進入烏拉．馮．白蘭登堡的《Two Times Seven II》，由14塊五顏六色之巨大布幕引導到最後的錄像作品。先是布幕呈現方式讓人自動帶入劇場和舞台的情境設定，而在被布幕引導路線時心境的峰迴路轉過程以及布幕色彩帶有神秘的異域感，讓觀眾更能進入最後的錄像作品情境。

在離開展間前往樓梯的廊道中，牆面上有多位名人對於旅行的詩句，加深此次的展覽詩意，也因為文字的縈繞，讓前往館外作品的路上不會顯得斷裂。

Photo Credit：忠泰美術館提供 烏拉．馮．白蘭登堡（Ulla von Brandenburg）作品《Two Times Seven II》

看完本館之後，尚有一件作品《大砲花瓶》置身於附近的瑠公圳公園中，走進所搭建的二樓空間時，彷彿就是進入了一個榮民伯伯的家，牆邊的電視轉到新聞頻道，桌上擺放著報紙和花瓶，坐在沙發上一會兒才會發現電視台的新聞不是即時撥放的畫面，而是經過精心挑選過的台日之間的新聞，而桌上擺放的花瓶則是曾經參與823戰役中由海軍將士實際使用過的40MM /L60雙管炮所偽裝。

這是藝術家西野達一貫的創作脈絡和風格，將當地的公共景物包裝打造成隱私空間中的裝飾，像是飯店房間、客廳。曾經將比利時的鐘塔和新加坡的魚尾獅融為飯店房間之裝潢，而這次是他第一次於台灣展出。

Photo Credit：忠泰美術館提供 日本藝術家西野達作品〈大砲花瓶〉

此次展覽雖然不大，不過在執行層面上的幅度是龐雜的，策展團隊陪著藝術家西野達去造訪台灣的家庭，打造出台灣常見的家居環境，再去尋求國防部出借砲台和公園管理處搭建作品等這些前置作業，讓人感受到誠意十足。此次的展覽從命名、發想都充滿著詩意和當代議題，展品之間的串聯也彼此呼應。

可惜的是，在展覽論述中所提到的異質空間對於觀眾來說是個較難理解的概念，沒有再更多的論述和作品去詮釋此之間的關聯，可能會造成現場觀展時的忽略。

名稱：逆旅之域

時間：～2019/01/20

放映地點：忠泰美術館 （台北市大安區市民大道三段178號）及周邊公園戶外區域

責任編輯：游千慧

核稿編輯：翁世航