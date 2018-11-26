有人選區不在故鄉、有人只靠小額捐款，這些「無黨籍」議員為何「棄X從政」？

九合一選舉結束，除了全台22縣市的地方首長、公投案備受關注，這次的議員選舉，也有著不同以往的氛圍。這次，第三勢力候選人參選人數大幅成長，小黨和無黨籍參選議員的總數超過83位。其中，無黨籍當選也不在少數。包括金門的董森堡、花蓮的楊華美、台南的許又仁和苗栗的陳品安，雖然都是沒有黨派「撐腰」的無黨籍，但也透過在當地多年的耕耘、獲得民眾支持當選議員。

用空拍機拍下污染證據，金門記者董森堡當選議員

在金門，有位從媒體跳槽政界的議員董森堡，今年初次參選就以以2843票獲得金門第一選區最高票。《中國時報》報導，董森堡出身媒體記者，曾在主流媒體《蘋果日報》工作，後來回到金門，任職於金門官方媒體《金門日報》，現任金門縣野生動物救援暨保育協會理事長、金門縣戰地史蹟學會常務理事。

董森堡接受《一件襯衫》專訪時，曾提到「我會對公共議題有興趣，不是因為什麼利益，因為我關心這個地方，我就住在金門啊。」他說，因為擔任記者的關係，常常在外面跑，很容易發現金門環境的變化，「這邊少了一棵樹，那邊又被屯了一片。」讓他忍不住投身環保運動。

《聯合報》報導，參選前，曾參與2013年4月的「搶救浯江溪運動」，訴求改變新闢的道路路線，保留浯江溪口濕地，也投身2013年5月的金門「反核廢料遊行」、2016年8月的「搶救花崗石醫院」等，並撰寫多篇探究金門水資源、保育林木資產、活化戰地史蹟的文章。

但他最特殊的事蹟，莫過於帶著空拍機，透過鳥瞰影片，檢視、舉報金門的環境問題。

2016年，莫蘭蒂颱風帶來強風，把停在中國廈門的四萬噸級貨輪「港泰台州」號，吹到金門古崗海邊擱淺，造成嚴重油污事件。當時，董森堡就利用空拍照，拍攝油漬漏油狀況，舉報污染，投書國內外媒體，追蹤進度，直到貨輪拖離金門。

《大紀元》報導，2018年10月，董森堡也在金門后扁海灘一帶，透過空拍機，發現由海漂垃圾堆積而成的「保麗龍河」，引起關注。搜尋董森保的個人臉書，可以看見，他最早從2015年，就開始透過鏡頭紀錄金門自然環境與地景

但環境運動並不容易，董森堡曾在《一件襯衫》專訪中提到，自己曾因為太過「熱衷」環保運動，被屬於官方媒體的《金門日報》上司調往金門較偏僻的地區，「講難聽一點叫發配邊疆啦，感覺你好像整天沒事來找我們自己政府的麻煩。可是我覺得記者的天職，不就是要監督政府嗎？」他說。

這次參選，董森保提出三個方向的政見：「議事透明化，預算合理化」「島嶼永續化，觀光國際化」「文教要深耕化」，參選期間，他也整理金門預算收支、透過直播討論108課綱，成功獲得金門人支持，成為該選區最高票議員。

20年社福經驗，楊華美當選花蓮縣議員

今年二度參選花蓮縣第一選區議員的楊華美，今年再度以「無黨籍」的身份投入花蓮縣議員選舉，終於以得票數第三名之姿勝選。

48歲楊華美長期在社福組織工作，任職社工超過20年，尤其她從2006年開始於花蓮縣「外籍配偶服務中心」工作，因此對於新移民的生活狀況有一番見解。2014年，初次參選時，楊華美接受《環境資訊中心》報導就提到，長期陪伴新住民的經驗讓她體認到，「很多家庭問題不是一個社工可以處理，這個過程關係到國家政策、處境、外交問題，要很多裡應外合。」但花蓮地方遠，很難倡議，總是只在政策疏失後補社福破網。

提到花蓮的整體狀況，她也說，花蓮是一個很被「邊緣化」的城市，資源、錢不到位，首長作威作福、利益集中，只能靠交通、建設、觀光，讓花蓮「感覺」很繁榮，但這些建設伴隨很多破壞。

《中央社》報導，2014年，楊華美在地球公民基金會、黑潮海洋文教基金會等多個公民團體推薦下決定參選議員。《環境資訊中心》報導，當時，她為了競選留職停薪，楊華美直言，「最大的損失是，面臨沒有錢沒有人，生活要自己想辦法。」最後，她靠民間募款籌措經費。《中央社》報導，今年，楊華美同樣透過小額募款的方式，籌措參選保證金，獲得超過600名民眾的支持。

這次，她提出9項地方政見，包括公共托育、社區照顧、特色公園、校園午餐多元食育、動物保護等，也在競選期間舉辦多場「挺美講座」，討論花蓮縣的觀光、食育、文史故事等。終於以得票數第三名之姿勝選。

從教師工會開始參與公共議題，許又仁「棄教從政」當選台南市議員

今年當選台南市第11選區議員的許又仁，擔任國中教師28年的，20年前在台南縣籌組教師會、教師產業工會，參與教育政策討論，爭取教師權益。後來他決定「棄教從政」，以退休教師的身分，及無黨籍、來自NGO非營利民間組織的背景，投入南關區的市議員選舉。

《苦勞網》報導，許又仁跟這次參選台南市長的牛埔里里長陳永和，曾經一起為了反對龍崎事業廢棄物掩埋場發起抗爭行動，並被警方以違反「集會遊行法」移送台北地檢署偵辦；他當時也表示，希望未來以台南市議員的身份，繼續抵擋龍崎廢棄物掩埋場的設置。

許又仁的政見包括鼓勵有機農業、推動社區總體營造、廣設公立托兒中心、反對調漲房屋稅及地價稅等。另外他也從過去爭取教師權益的經驗出發，提出許多和勞工權益相關的政見，包括推動設置「台南市勞工自治委員會」、訂定「台南市勞動教育推行實施條例」，並要求台南市政府設置「勞工檢查處」處理勞檢業務。

因為「苑裡反瘋車事件」與苗栗結緣，「外地人」陳品安當選議員

而這次當選苗栗縣第三選區議員的陳品安，其實並非「在地人」。《自由時報》報導，陳品安之所以和苗栗結緣，是因為2013年的「苑裡反瘋車事件」，當時，由於廠商風力發電場址選在苑裡，離住宅區不到100公尺處，造成噪音污染，引起居民反彈。

那時，正就讀台大法律所的陳品安但與朋友共同前來聲援抗爭，《苦勞網》報導，當時，陳品安曾與苑裡鄉親共同阻撓風力發電業者施工，而遭強制罪起訴。後來也加入律師團，協助當地居民與業者打官司。

「苑裡反瘋車事件」告一段落後，苑裡反瘋車自救會轉型為「海線一家親協會」，陳品安也持續在苑裡推動社區營造，今年，辭去律師事務所的高薪工作，提出「海線文藝復興」、「生態環境調查」、「推廣農漁產銷」等政策，參選議員，希望以公民自發參與的方式，取代過去充斥金權與利益分配的傳統政治，形成不同以往的政治面貌。

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核稿編輯：楊之瑜