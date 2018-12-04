不想答應卻又不敢拒絕？讓現代人備感壓力的五種心態

文：許嬰寧心理師

如果世界上沒有責任、沒有義務、沒有生存壓力、也沒有社會競爭、也沒有其他人的互相比較，壓力一定會小很多。就像我們看著還在牙牙學語的嬰幼兒一樣，他們只要吃飽喝足，看起來似乎也沒有什麼壓力似的。

但是一旦開始漸漸懂事，壓力就不曾離開過，甚至會越來越重。即使我們短暫讓自己放假，放下手機電腦，也放下了責任義務，或者拋家棄子，怎麼收假後回到現實，壓力還是依然存在？

因為這世界上除了角色和責任外，還有你自己看待自己的眼光，從來不曾放假。

有幾種心情，是讓現代人感到壓力的主要原因：

1. 我只能更好，不能退步

當我們的努力開始換得成就，讓我們嚐到甜美的果實後，容易不知不覺往更高的標準邁進，越多次的成就，就構築了越高的自我期待，當我的成果已經眾所皆知，更加無法接受自己退步，一旦退步，就像是我不夠努力似的，一旦不夠努力，就表示可能會被對手追過。

你的壓力太大，不會一直更好，只會提早撞牆。

2. 我不想答應，但又不敢拒絕

在已經忙到焦頭爛額的時候，又遇上他人請託，無論是否我的能力所及，但總有一些人的角色讓我不敢拒絕他的要求。深怕他會懷恨在心，深怕他會遷怒於其他事情，深怕他會影響我的未來和資源，深怕他會用他的權利對我不利，深怕他會認為我能力不夠，深怕他以後就不會再找我。

你的壓力太大，勉強答應之下，做出來對方也不會滿意。

3. 我不敢接受別人對我的失望

當我們太過在意某些人的情緒反應，從他們眼神或口氣中透露出的不滿和失望，會讓我們害怕失去這段關係，從主管、同事到家人，我都渴望他們對我感到滿意。有些事情在我看來只是小事，但如果對他們而言是大事，我就必須盡力去完成，因為讓他們失望比我自己失望還可怕。

你的壓力太大，你將失去在這段關係中美好的互動，只有不斷避免失望。

4. 我打開臉書，都會不小心拿別人跟自己比

即使我不想要被比較，但每當我滑開手機，看見臉書上其他人不斷po出的照片，每每都在提醒我，其他人過得多好，多有成就，多麼幸福，多麼符合這個社會這個年紀該有的樣子，他們看起來無憂無慮，怎麼叫我不去比較？怎麼叫我不羨慕？

你的壓力太大，你忽略了那些人跟你幾乎沒有關係，而你對他們所知很少。

5. 身邊的人也都關乎我的成就之一

即使我已經非常努力了，成就也算過得去，但我總覺得我的家人、我的同事也都算是我的成就之一。我希望我的另一半也稱職，我希望我的兒子有出息，我希望我的女兒也爭氣，我希望我的團隊屢創佳績，我希望我來往的朋友也都出人頭地，我希望和我同框的也要相同等級，不能被比下去。

你的壓力太大，會造成你的家人感覺你的愛是有條件的。

當你想要扮演好自己的角色，盡力稱職，責任義務就無法視而不見。不可否認，這些壓力也是你的內在動力，這些責任感也使你成為一個有效率、有成就的人，幫助你往更高的目標前進，或者至少維持你現在的努力狀態。

可是當壓力過量，無法釋放的時候，會影響身心健康外，也會影響工作表現，破壞與家人的關係。本來想要表現更好的，反而會適得其反。

容許自己做一個可以犯錯的人，容許自己偶爾的放假休息，容許自己接受不完美的部分，容許自己不一定照著別人的期待走，容許自己欣賞別人的成就，容許自己和其他人有差異。

容許自己，做自己。

延伸閱讀

本文經BabyHome授權刊登，原文發表於此

責任編輯：翁世航

核稿編輯：丁肇九