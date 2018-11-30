大家都將「謝謝」掛嘴邊，但要怎麼說才能真正讓人高興？

文：松澤萬紀

對方真正高興的，是對「過程」的感謝

我覺得「感謝有兩種」。

一種是「對結果的感謝」，一種是「對過程的感謝」。

有時在飛行目的地「stay（過夜）」時，會看到地方釀造的日本「銘酒」。

雖然我不太喝酒，但喜歡送朋友禮物，因此若是發現珍貴少見的酒就會買回去。

送酒給朋友時，會收到「這是很珍貴的酒吧？謝謝妳！」的感謝，這種「對酒的謝謝」是「對結果的感謝」。

我所有送酒的對象都會回覆「對結果的感謝」，但只有一位在「謝謝」之後，加上「對過程的感謝」。

「松澤小姐，這個酒瓶帶回來很重吧？」

這句話令我有種獲得救贖的感覺，因為真的很重（笑）。而且酒瓶易碎，在四天三夜的飛行時間中，必須小心翼翼地帶回來。這位朋友想像我買酒後到送禮之間這段「過程」的辛苦，發揮同理心慰問我，令我十分高興。

大多數的人只會對「結果」說「謝謝」。

不過，如果也能對達到結果之前的「過程」致謝的話，將能更寬闊、深入，並溫暖地豐富對方的心靈。

我問過服務商務艙的朋友：「商務艙乘客的共通點」。他們這樣回答：「很多人對再瑣碎的小事都會說『謝謝』。」

為了安排乘客各自的空間，空服員每一項服務都非常用心。我想，由於商務艙的乘客能想像這種「過程」的辛勞（努力），才會即使面對小事也能說出「謝謝」。

「對過程的感謝」＋「對結果的感謝」＝「真正的感謝」

公司研習結束向聽講者拿回問卷後，大約100人中會有1位（1％）不只提起對「研習內容」的「結果的感謝」，也會對準備研習這件事表達「對過程的感謝」。

「謝謝大家提供這麼棒的研習。準備研習很辛苦吧？」

「非常感謝人資部在研習開始前花了許多心力與時間。」

研習並非光靠講師就能成立，而是和主辦者一起合作。能感謝準備過程的人是能夠想像這件事的人，因此，才會不只感謝我這個講師，也對創造研習機會的人資部或總務部表達感激。主辦單位應該會有「得到回報」的感覺吧。

另一方面，也有人會寫「請不要在這麼忙的時期舉辦這種研習。請人資部考慮一下舉辦研習的時間點。」

很遺憾，我們在這樣的人身上感受不到想像「舉辦研習有多辛苦」的能力。

如果能將觀點放在「過程」上的話，不論研習的內容或時間（結果）如何，在指出問題前，應該都能表達感謝：「謝謝大家盡心盡力地舉辦研習。」

在傳達感謝的心情前，習慣想像「呈現結果前的過程」的人非常棒。僅有「1％」的人能夠同時附上對「結果」與「過程」感謝。我認為，正因為具備「對結果」與「對過程」的兩種感謝，才能傳達「真心的感謝」。

書籍介紹

《細心體貼的人最受歡迎，而且諸事順遂：3大原則、38個習慣，讓你的人緣、財源與工作運一秒躍升！》，遠流出版

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作者：松澤萬紀

譯者：洪于琇

本書作者從12年的空服員工作所接觸的500萬名乘客，與各行各業優秀的人身上學到，表現頂尖的人都有個共通點，就是時刻力行細心體貼的習慣。

細心體貼【3大原則】：

小事更要周到，理所當然的事更要認真以對。 看不見的地方也很細心。 不被動等待「對方為我做什麼，而是我可以為對方做什麼」。

Photo Credit：遠流出版

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航