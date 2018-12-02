《5分鐘商學院 管理篇》：你的公司有「前員工俱樂部」嗎？

作者：劉潤

你的公司有「前員工俱樂部」嗎──前員工俱樂部

試試組織前員工俱樂部，和離職員工建立新聯盟關係，管理者會獲得很多福利。

上一節我們講到，當一個深受重用的員工離職時，老闆如何借助離職面試這個工具，和他重新建立關係，從上下級變為朋友，雖然留不住他的人，也要留住他的心，並借此機會反觀自己，發現公司和個人的問題。

然後呢？站起身來，握手告別？當然不。老闆還有一件非常重要的事情沒做，在站起來之前，對他說：「哦，對了，我們有一個前員工俱樂部，從今天開始，你可以享受前員工的福利。」

什麼叫前員工俱樂部？

前員工俱樂部，是員工從一家公司離職後，完全自發或者在原公司的支持下，半自發、半官方組成的一個聯盟組織。這種聯盟，很像一些大學的校友會。比如，中國有個「清華幫」，清華校友一見面就問「你是幾字班的？」，完全不在乎旁人聽不聽得懂。同樣，商業界也有個「寶僑系」，寶僑的前員工一見面就問「你是哪一級的？」這個「幫」，那個「系」背後，是強大的歸屬感和自豪感。

在網路時代，公司對員工的終身僱用，員工對公司的單向忠誠，都一去不復返了。員工和公司之間，用領英（LinkedIn）創始人雷德．霍夫曼（Reid Hoffman）的話說，是一種聯盟關係。員工雖然離開了公司，但聯盟關係並未解散，只是換了一種方式。前員工俱樂部，就像校友會一樣，是一個非常有效的承載這種「新聯盟關係」的容器。

現在的企業，愈來愈在乎這種新聯盟關係。比如阿里巴巴，2014年11月27日，阿里巴巴召開了一個國內大型企業前所未有的會議──離職員工大會。兩千多名離職員工，從全國乃至世界各地匯聚杭州。馬雲上臺演講，他把離職員工比喻成「敵前、敵後的外援」，說：「阿里為每一個阿里員工保留工號，每個在阿里工作過的員工都有自己的工號，哪怕只工作過一天。我一直相信，有那麼一天，外面的阿里人會比公司裡的多。」他甚至說：「即使你今天加入騰訊、百度、京東……任何競爭對手，阿里都不會對你生氣，我不相信你去了那邊會破壞阿里的生態系統。」

馬雲為什麼如此重視前員工？因為前員工俱樂部對公司的好處顯而易見。第一，他們都是傳教士，幫公司宣傳價值觀；第二，他們都是大獵頭，幫公司推薦好人才；第三，他們都是內測員，幫公司試用新產品。

相反，有一些公司非常自大，居然規定「離職者永不錄用」。這樣的規定，是希望通過恐嚇來留住優秀員工，但其實，這恰恰是阻擋優秀人才回鍋的愚蠢手段。

回到最開始的案例，離職者問老闆：「前員工居然還有福利啊？都有哪些福利啊？」除了公司電子報外，老闆應該至少為他們提供3項福利：

第一，各種聚會活動。

微軟在中國有兩個前員工俱樂部，一個在北京，一個在上海。我是上海俱樂部理事會的理事。這兩個俱樂部，經常在線上、線下辦各種活動。北京俱樂部舉行過盛大的前員工聚會，我們上海俱樂部也不甘示弱，專門組織大家坐遊輪去韓國，暢談人生。我還作為前員工，被邀請回微軟，給老員工做演講。

第二，員工推薦獎金。

有職位開放招聘，管理者可以把職位需求發到前員工俱樂部中求推薦。物以類聚，人以群分。優秀的人周圍，通常都是優秀的人。很多公司有推薦獎金，比如我推薦一名員工加入微軟，可以得到不菲的獎金。可以把這個獎金政策開放給前員工，比獵頭費便宜很多。

第三，自家產品試用。

管理者可以邀請一些前員工提前試用公司的新產品，並且給予他們購買成熟產品的折扣。我常常試用微軟的新產品，並且直接給微軟西雅圖總部的產品部門一些反饋。這種福利，會增加前員工的榮譽感，他們還會很自豪的幫公司宣傳新產品，管理者也能得到不少專業的反饋。

KEYPOINT：前員工俱樂部 是一種完全自發或者半官方參與的離職員工的聯盟組織。在網路時代，公司對員工的終身僱用，員工對公司的單向忠誠，都一去不復返。通過前員工俱樂部建立一種新聯盟關係，可以幫助企業：第一，獲得傳教士；第二，獲得大獵頭；第三，獲得內測員。具體來說，除了不斷給前員工俱樂部發布公司的資訊外，還可以做三件事：第一，舉辦各種聚會活動；第二，開放員工推薦獎金；第三，提供自家產品試用。

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書籍介紹

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作者：劉潤

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核稿編輯：翁世航