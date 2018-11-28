在台南返鄉青年眼中，「又老又窮」是現實還是迷思？

文：蘇子翔（1988年生，家族世居古都台南、清大社會所碩士。《台南文化》讀書會成員。 2017年成立古竜塾，致力於家族史、台南在地古典文化的挖掘與革新，進行策展、舉辦講座，以及導覽見學）

台南人，大概是全台灣地方認同最深的人種之一。

觀光客進到城內時，老店家總是會討論對方出身。每當談論到「自己人」的時候，就會將打從娘胎以來的台南記憶細數交陪，這種認同的強度簡直到霸道、溺愛的程度。美食名單深不見底，一談論食物年輕氣盛者不惜械鬥、兵戎相見；巷仔內的老台南對外來食物則嗤之以鼻、心內呵呵笑。當然，讓外地人傻眼吃手手的交通，台南人總是能在混亂裡找道動態平衡。

在這次的選舉裡，「又老又窮」的風波可說是席捲了諸多中南部縣市。

從人口結構來看，台南市的青壯年人口，如果區間以15-34歲計算，共483,166人，佔總體人口25%，與全國平均26%相差不多（全國15-34區間，6,146,671人，台灣總人口23,580,833人）。即便擴大到15-39區間，人口646,226人，佔總體34%，也與全國平均相同（全國15-39區間，人口8167353人，佔全國人口34%）。[1][2]

這樣的數據意味著什麼？也就是說，台南市的「青壯人口」在全國平均來講「並不老」，甚至跟平均幾乎一樣。然而，南部薪資結構與勞動條件的崩壞，已經是普遍的「常識」。事實上，單就人口的年齡分佈與薪資結構來斷言一個城市的發展，我們會得到很浮面的觀察。

府城改變的過程中，當然也產生了陰暗的角落

近年來，台南市政府以「文化首都」自居。不過就一個「旅北」多年的「返鄉青年」來說，對台南10多年來的鉅變，感到十分的「礙虐」（gāi-gio̍h，尷尬不自在）。在這裡特別說明，囿於筆者生活經驗所限，主要論述範圍為原台南市區的變化。

自2000至2010年，從筆者在台南讀書到唸大學期間，我們可以很清楚看到台南市區，特別是「府城地區」有很大的轉變。也大概是從這個時間點，開始逐漸有系統、脈絡的認識家鄉與土地。首先是文化園區結合府城「坊」的概念進行都市規劃改造，而不只是松菸誠品複製貼上的文創園區。

此外，如同高雄愛河過去身受污染惡臭之苦，貫穿台南幾百年來社會經濟的「台南運河」也開始整治，從高中「扒龍船」到現在演變成國際龍舟賽。學校和公園的圍牆逐步拆除，三角窗開始延伸社區的好望角計畫，不僅市容的透視變好、校園也成為市民親近的所在。民間的文化力量也相當蓬勃，古都基金會的「老屋欣力」是近10年以來「古都新生」的原動力。此外，台南市文化資產協會、台南市文化協會等，也對於推動古都文化的保存與再生不遺餘力。

1990年代以來海安路地下街的弊案，成為都市的「霸閣」（bug的音譯，障礙的意思）。也在這時，因為「藝術介入」與「社區營造」的海安路藝術造街，使得「中區」與「西區」的藩籬漸除，演變成現今的「中西區」。此外，中央級的文化建設台灣文學館、台灣歷史博物館籌備處和國家公園等也陸續誕生。當然，最大的改變就是2010的台南縣市合併。

然而，隨者時間的推移，大量對於台南浮誇介紹、溢美之詞的氾濫報導變得讓遊子陌生萬分。舊市區裡充滿蟲蛀腐蝕、蔓延擴散的停車場和棟棟突破天際線的高樓，實在很難說服遊客這裡是「台灣的京都」。都市轉型的陣痛，南方的高雄有台南也有。這兩年，確實許多基層店家難以支撐、黃金地段店面因為租金上漲而招租不斷，餐旅業外地、大資本的進入，也使得許多小資本的民宿業者難以維持。

Photo Credit: 關鍵評論網／TJ Ting

除了建立破碎的觀光區，更應該思考「區域的連結」

觀光重要，但不能是唯一。誠如寶可夢創造數億商機，但是「抓寶經濟學」不會是萬靈丹。根基於歷史人文、社會經濟脈絡的都市想像，例如古都基金會所提出「府城區」的概念，有脈絡性的整體性思考，而不是破碎零散街區的此消彼長、外地大資本的蔓延盤據。或許可以進一步思考的是，區域之間的聯繫與整合，讓古都的紋理鑲嵌在現在都市的發展進程裡。

至於青年人如何留在古都「在地創生」？留在台南收入相對穩定的，不外乎傳統的「師字輩」，老師、律師、醫師，或者是公務員和南科工程師。確實，同輩裡「旅北」求學、呷頭路的南部同窗返鄉的人數不多。藝文、媒體相關從業者，大多也往北走，但不正是因為這樣，才需要經營在地南方嗎？

台南需要的是在地經濟的營造與日常生活實踐，具體來說，就是青年就業與薪資福利的保障與鞏固，真的要讓青年人留下來，唯有健全的產業結構才能在地築巢。

如果對自生長、生活，所認同的土地有愛，沒有期待、失落與批判，那是不可能的事情，如何有脈絡、整體性視野的方法，來面對地方都市發展的結構性困境，才是我們審視政治人物言談與作為的判準。

參考資料